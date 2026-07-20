4 programmes pour réussir ensemble

Chez OVHcloud, nous sommes convaincus que tout entrepreneur a besoin de conserver sa liberté de choix. Nous sommes persuadés qu’à aucun moment les libertés essentielles des entreprises et, en premier lieu, la souveraineté de leurs données, ne doivent être compromises. C’est l’engagement fort que nous avons communément revendiqué avec nos partenaires et nos clients lors de l’OVHcloud Ecosystem Experience, qui s’est tenu début novembre 2020. Nous avons co-construit avec eux ce premier événement virtuel, qui fut l’occasion de fédérer notre écosystème à travers de nombreux témoignages. Ensemble, nous avons affirmé la nécessité d’un écosystème d'entreprises partageant les mêmes valeurs de confiance et de collaboration, ainsi que défendant la confidentialité et la réversibilité des données des utilisateurs.

Nos différents programmes sont l’incarnation concrète de cette conviction : grandir et réussir ensemble, tout en garantissant à chacun de garder le contrôle de ses données, d'innover et de prospérer en toute liberté. OVHcloud Partner Program Notre programme partenaires, déployé internationalement, a été conçu pour soutenir la transformation numérique des entreprises et des organisations. En 2020, dans un contexte de forte accélération de la digitalisation due à la pandémie mondiale, notre collaboration avec ce puissant réseau s’est encore mieux structurée. Ces partenaires sont très complémentaires à notre activité, puisque ce sont des revendeurs à forte valeur ajoutée ou des fournisseurs de services qui souhaitent accompagner leurs clients dans leur migration vers les infrastructures d’OVHcloud. Ils donnent du conseil, apportent leur expertise ou ajoutent leur propre brique technologique. Pour accompagner nos partenaires dans la réussite de leur mission, nous fournissons de la formation, du support commercial et du support technique sur nos solutions. Ces derniers mois, 300 partenaires ont pu être formés grâce à plus de 50 sessions dispensées par nos experts.

Conformément à nos engagements, le programme partenaires d’OVHcloud est non exclusif. Ses membres conservent leur liberté et peuvent continuer à collaborer avec d’autres acteurs cloud du marché. Mais les offres ou les services qu'ils fournissent à nos propres clients, par le biais de notre portail de partenaires, doivent être basés sur notre cloud de confiance. Nous nous devons en effet de garantir à nos utilisateurs, qui bénéficieraient de l’accompagnement d’un partenaire, que leur infrastructure soit conforme à leurs réglementations locales et que leurs données restent souveraines. Pour les partenaires, adhérer à ce programme constitue un avantage concurrentiel. En effet, leurs clients sont de plus en plus soucieux de l'utilisation d’un cloud respectueux de la liberté et des droits du citoyen. Nous proposons d’ailleurs à nos partenaires un soutien localisé, spécifique à leur zone géographique, grâce à nos équipes dédiées. Ils peuvent aussi évoluer au sein du programme, qui comprend trois différents niveaux et autant d’avantages additionnels pour chacun. Suivant leur croissance, ils ont l’opportunité de passer de partenaire Standard à partenaire Advanced (un tiers de nos partenaires actuellement), jusqu’à partenaire Strategic (que nous ouvrons très prochainement, pour ceux qui accompagnent des grandes entreprises). Ce puissant réseau contribue chaque jour au renforcement de notre écosystème mondial et au rayonnement de nos valeurs communes. OVHcloud Startup Program Le programme d’accompagnement des startups a été créé pour encourager le démarrage de projets innovants. En les soutenant dès les premiers stades de leur développement, nous contribuons à révéler les plus disruptifs d’entre eux. Ce programme est international pour répondre à une forte demande dans tous les pays où nous sommes présents. Nous soutenons près de 2 000 startups en Europe et en région Asie-Pacifique. Cette année, le programme a été renforcé en s’ouvrant aux scale-ups et en diversifiant son offre d’accompagnement. Ses membres peuvent bénéficier d’un soutien financier sous forme de crédits pour notre infrastructure cloud, de conseils technologiques afin de favoriser leur croissance, mais également d’un mentorat pour accompagner leur évolution business. Nous voulons agir comme un booster pour ces startups et scale-ups, en contribuant au développement de leur réseau et de leur notoriété. En retour, nous bénéficions de leur feedback puisque, étant souvent les premières utilisatrices de nos nouveaux produits, elles participent à notre cycle de R&D.

Notre programme se distingue sur le marché par son absence d'exclusivité. D’ailleurs, nous ne pratiquons pas de verrouillage technologique (habituellement imposé pour ce type d’accompagnement). En sortie du programme, nous n’obligeons pas non plus les startups ou scale-ups épaulées à utiliser nos infrastructures cloud et nous ne prenons pas part à leur capital. Ce modèle sans contrainte leur garantit une grande réversibilité et interopérabilité technologique. Mais choisir de poursuivre leur activité sur nos infrastructures signifie garder le contrôle de leurs données. Ce programme d’accompagnement à l’innovation est fondamental dans le développement d’écosystèmes d’entrepreneurs locaux qui partagent nos valeurs, dans chacun des pays où nous sommes implantés. Open Trusted Cloud En 2020, pour faire face aux confinements dans plusieurs pays, nous avons temporairement déployé une initiative appelée Open Solidarity. Beaucoup de nos partenaires et clients fournissant des solutions de télétravail, d’éducation ou de santé se sont joints à cet élan solidaire, afin d’aider des entreprises dans leur digitalisation. Grâce à leurs services basés sur un cloud de confiance, ils ont pu accompagner la transformation numérique de sociétés soucieuses de la sécurité et de la confidentialité de leurs données, ainsi que de la sauvegarde de leur compétitivité. Dans la continuité de cette opération, nous avons développé le programme Open Trusted Cloud pour répondre à un véritable besoin client : pouvoir identifier facilement les solutions reposant sur un cloud de confiance, ouvert et interopérable. Le label « Open Trusted Cloud » agit comme un véritable différenciateur sur leur marché, gage d’un engagement en matière de respect de la liberté et des droits du citoyen.

Grâce à de nombreux contributeurs, nous continuons de développer ce portfolio de solutions labellisées, capables de fournir les meilleures garanties en matière de protection des données. Et nous encourageons toutes les entreprises qui partageraient nos engagements à rejoindre le programme Open Trusted Cloud, afin de faire rayonner ce label de cloud éthique à travers le monde et l’utiliser comme un levier de croissance. OVHcloud Marketplace Récemment lancée, la marketplace d’OVHcloud a été créée pour soutenir la croissance des éditeurs SaaS et PaaS hébergés sur nos infrastructures. A ce jour, elle regroupe plus de 250 solutions basées sur notre cloud de confiance. Elles sont totalement complémentaires à nos offres, et répondent à tous les besoins des entreprises pour des solutions clés en main comme des suites collaboratives, de l’emailing, de la création de sites web, des réseaux sociaux d'entreprise, des solutions de cyber-sécurité…Au-delà d’un catalogue d’offres digitales, c’est bien une communauté de vendeurs, fédérés autour des mêmes engagements, qui prend forme. Une plateforme collaborative vient d’être déployée pour fédérer la communauté de vendeurs et créer des synergies en facilitant les échanges, que ce soit la communauté de vendeurs entre elle pour discuter de convergence technique, d’intérêts commerciaux communs, voire d’alliance sur certains appels d’offres ; ou nos experts pour relayer nos nouvelles offres d’infrastructures, ou nos nouvelles fonctionnalités et services. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, certains d’entre eux ont d’ailleurs spontanément proposé de manière solidaire leurs solutions à tarif préférentiel pour soutenir les professionnels durement impactés et notamment les commerçants (vous les trouverez dans la section sélection solidaire).