VPS 2027: Una nueva gama diseñada para proyectos orientados al futuro
OVHcloud presenta la gama VPS 2027, una nueva generación de planes VPS que ofrece más opciones de configuración para las necesidades de diferentes proyectos.
En el corazón de esta nueva gama se encuentra VPS 1, una referencia de nivel de entrada totalmente nueva diseñada para configuraciones más ligeras. Mientras que el plan VPS de nivel de entrada anterior empezaba en 6,50 €/mes, VPS 1 empieza en 3,81 €/mes sin IVA, lo que facilita el lanzamiento de entornos de prueba, servidores de desarrollo, proyectos paralelos y cargas de trabajo ligeras.
En un contexto global de aumento de los costes de los componentes de hardware, este nuevo modelo de VPS refleja nuestro enfoque en mejorar la gama manteniendo una sólida relación calidad-precio para los clientes.
A tener en cuenta: si utilizas actualmente un servicio VPS 2026 o uno de sus predecesores, no hay ningún cambio automático en tu VPS existente. Tu configuración, infraestructura, almacenamiento NVMe local y precios permanecen inalterados. No hay prevista ninguna migración forzosa, y no es necesario actualizar para la compatibilidad.
¿Qué hay de nuevo en VPS 2027?
La gama VPS 2027 introduce una nueva línea independiente, con modelos diseñados para soportar diferentes casos de uso, desde entornos ligeros hasta cargas de trabajo que requieren más recursos.
El nuevo VPS 1 está diseñado para clientes que necesitan una configuración más pequeña para empezar rápidamente. Puedes usarlo para entornos de prueba, proyectos de desarrollo, aplicaciones personales u otras cargas de trabajo estándar que no requieran un plan VPS mayor.
Para proyectos que necesitan más recursos, la gama VPS 2027 también incluye VPS 2, VPS 3 y VPS 4, con mayores capacidades de CPU, RAM y almacenamiento.
La gama VPS 2027 incluye actualmente:
Todos los modelos incluyen IPv4 e IPv6, tráfico ilimitado y un SLA del 99,9%.
Puedes consultar la gama VPS 2027 desde la página de VPS de OVHcloud.
¿Qué significa esto para los clientes actuales de VPS?
Lo más importante es que tu servicio VPS actual no se modificará automáticamente.
También significa:
- tu VPS actual mantiene su configuración técnica existente;
- tu almacenamiento NVMe local sigue incluido;
- tu infraestructura no cambia;
- tu precio actual no cambia;
- no se aplica ninguna migración forzosa.
Puedes seguir utilizando tu servicio VPS actual tal cual.
Si decides cambiar a un plan VPS 2027, se aplicarán los precios y las reglas de actualización de 2027. Antes de realizar cualquier cambio, te recomendamos comprobar la configuración, el precio y las opciones disponibles del destino para asegurarte de que el nuevo modelo se ajusta a los requisitos de tu carga de trabajo.
Preparando tus costes para el futuro: Próxima flexibilidad de almacenamiento
En OVHcloud, escuchamos constantemente tus comentarios mientras buscamos formas de optimizar los costes de tu infraestructura.
Para ayudarte a adaptarte a los requisitos cambiantes de tus proyectos, nuestros equipos están desarrollando actualmente nuevas opciones de almacenamiento nativo en la nube para la gama VPS 2027. Pronto disfrutarás de una infraestructura de almacenamiento adaptada a tus casos de uso específicos. Podrás elegir nuestro almacenamiento distribuido de alta resiliencia, repartido entre varios servidores dentro del mismo centro de datos e incluido por defecto, u optar por nuestro almacenamiento NVMe local ultrarrápido para tus aplicaciones más exigentes.
Permanece atento a nuestra hoja de ruta pública para obtener más actualizaciones sobre este lanzamiento.
¿Cuándo podría ser relevante el VPS 2027 para tus necesidades?
Puedes decidir cambiar a la gama VPS 2027 si:
- estás planeando un nuevo despliegue;
- necesitas un VPS ligero con alta disponibilidad en el lanzamiento;
- necesitas una configuración más pequeña para pruebas, desarrollo o proyectos secundarios;
- quieres escalar a un modelo de VPS superior;
- quieres beneficiarte de las próximas opciones de flexibilidad de almacenamiento;
- necesitas almacenamiento NVMe local para cargas de trabajo con mayores requisitos de E/S.
Si tu configuración de VPS actual sigue satisfaciendo tus necesidades, no es necesaria ninguna acción. Para nuestros nuevos clientes de VPS 2027, bienvenidos a la nueva gama.
Resumen
La gama VPS 2027 ya está disponible para nuevos despliegues. Introduce un modelo VPS 1 totalmente nuevo, diseñado para proyectos ligeros y desde 3,81 €/mes sin IVA, junto con modelos VPS adicionales para proyectos que requieran más recursos.
Para los clientes actuales, no hay migración automática ni actualización inmediata obligatoria. Tu VPS actual permanece sin cambios. Si decides cambiarte a VPS 2027, se aplicarán los nuevos precios y reglas de actualización.
De cara al futuro, OVHcloud planea introducir próximas opciones de flexibilidad de almacenamiento para ayudarte a elegir la mejor infraestructura adaptada a tus cargas de trabajo.
Puedes consultar los modelos y opciones disponibles de VPS 2027 desde la página de VPS de OVHcloud.