VPS 2027: Una nueva gama diseñada para proyectos orientados al futuro

OVHcloud presenta la gama VPS 2027, una nueva generación de planes VPS que ofrece más opciones de configuración para las necesidades de diferentes proyectos.

En el corazón de esta nueva gama se encuentra VPS 1, una referencia de nivel de entrada totalmente nueva diseñada para configuraciones más ligeras. Mientras que el plan VPS de nivel de entrada anterior empezaba en 6,50 €/mes, VPS 1 empieza en 3,81 €/mes sin IVA, lo que facilita el lanzamiento de entornos de prueba, servidores de desarrollo, proyectos paralelos y cargas de trabajo ligeras.

En un contexto global de aumento de los costes de los componentes de hardware, este nuevo modelo de VPS refleja nuestro enfoque en mejorar la gama manteniendo una sólida relación calidad-precio para los clientes.

A tener en cuenta: si utilizas actualmente un servicio VPS 2026 o uno de sus predecesores, no hay ningún cambio automático en tu VPS existente. Tu configuración, infraestructura, almacenamiento NVMe local y precios permanecen inalterados. No hay prevista ninguna migración forzosa, y no es necesario actualizar para la compatibilidad.

¿Qué hay de nuevo en VPS 2027?

La gama VPS 2027 introduce una nueva línea independiente, con modelos diseñados para soportar diferentes casos de uso, desde entornos ligeros hasta cargas de trabajo que requieren más recursos.

El nuevo VPS 1 está diseñado para clientes que necesitan una configuración más pequeña para empezar rápidamente. Puedes usarlo para entornos de prueba, proyectos de desarrollo, aplicaciones personales u otras cargas de trabajo estándar que no requieran un plan VPS mayor.

Para proyectos que necesitan más recursos, la gama VPS 2027 también incluye VPS 2, VPS 3 y VPS 4, con mayores capacidades de CPU, RAM y almacenamiento.

La gama VPS 2027 incluye actualmente: