Novedades de VMware Cloud Foundation (VCF 9.x)

La versión 9, presentada durante la última edición de VMware Explore, refleja esta nueva orientación: un pack único que reúne todos los componentes necesarios para crear un cloud privado, al tiempo que simplifica la gestión de las licencias y redefine los perfiles de usuario.

Desde la adquisición de VMware por parte de Broadcom, la estrategia en torno a VMware Cloud Foundation (VCF) ha dado un giro decisivo.

Comunicado de prensa de Broadcom: «Broadcom anuncia VMware Cloud Foundation 9: una plataforma de cloud híbrido unificada, simplificada y con costes predecibles», 30 de mayo de 2024.

«VMware Cloud Foundation 9 ofrece una plataforma única e integrada que simplifica el modelo de licencias, reduce la complejidad operativa y proporciona un modelo de precios predecible basado en núcleos, lo que permite a las organizaciones desplegar un verdadero cloud híbrido con total confianza».

Un solo pack, menos complejidad

En versiones anteriores, VCF se percibía como un conjunto de licencias (vSphere, vSAN, NSX-T, etc.) que las organizaciones debían adquirir y gestionar por separado. VCF 9 abandona este enfoque «a la carta» para ofrecer un único servicio completo.

Esta simplificación responde a dos objetivos principales: la reducción de la complejidad y la coherencia operativa.

Nueva política de licencias: de la RAM al núcleo

El modelo de precios también ha sido revisado. En lugar de facturar en función de la memoria RAM consumida por las máquinas virtuales, Broadcom introduce un modelo de licencias por núcleo, con un mínimo de 16 núcleos por socket. En la práctica, esto significa que los costes son más fáciles de prever al añadir nodos o al escalar.

La compresión mejora (gracias al uso de bloques de 4 k) y del algoritmo Zstandard. Además, con vSAN ESA está siempre activa («always-on»), ya que se habilita de forma predeterminada.

Cabe destacar que la mayoría de los servidores empresariales ya están equipados con procesadores de 16 núcleos o más, lo que hace que el modelo sea más natural para despliegues a gran escala.

La experiencia VMware evoluciona

Por último, VCF 9 se enmarca en la estrategia de experiencia del cliente de VMware, que apuesta por:

la automatización nativa para desplegar y operar entornos en solo unos clics;

para desplegar y operar entornos en solo unos clics; observabilidad integrada gracias a la suite Observability (logs, métricas) que se despliega automáticamente con la solución VCF;

gracias a la suite Observability (logs, métricas) que se despliega automáticamente con la solución VCF; la seguridad por defecto con NSX vDefend y NSX Intelligence.

En resumen, VCF 9 es una plataforma lista para responder a las exigencias del cloud privado moderno, a la vez que ofrece una tarificación más clara, una gestión simplificada y una experiencia de usuario rediseñada.

Esta nueva visión de Broadcom abre el camino a despliegues más rápidos, más económicos y más seguros, un tema que desarrollaremos en detalle en el cuerpo del artículo.

Las novedades más destacadas

Deduplicación y compresión de vSAN ampliadas : la compresión en línea (inline) ya está disponible en las configuraciones estándar y «stretched», y es compatible con un mayor número de cargas de trabajo (por ejemplo, SQL y Oracle). Además, la deduplicación pasa a aplicarse a nivel de clúster y es compatible con el cifrado en reposo. La compresión mejora (gracias al uso de bloques de 4 k) y del algoritmo Zstandard. Además, con vSAN ESA está siempre activa («always-on»), ya que se habilita de forma predeterminada..

: la compresión en línea (inline) ya está disponible en las configuraciones estándar y «stretched», y es compatible con un mayor número de cargas de trabajo (por ejemplo, SQL y Oracle). Además, la deduplicación pasa a aplicarse a nivel de clúster y es compatible con el cifrado en reposo. La compresión mejora (gracias al uso de bloques de 4 k) y del algoritmo Zstandard. Además, con vSAN ESA está siempre activa («always-on»), ya que se habilita de forma predeterminada.. VCF Management Services: despliegue en contenedores de los componentes de gestión. Los servicios de gestión se ejecutan ahora en contenedores, en lugar de distribuirse en múltiples «appliances» virtuales (como Fleet, Salt, Software Depot o Identity Broker). Todo se despliega en la «appliance» VCF Management Services, que podrá replicarse para corresponder a la tolerancia a fallos deseada.

despliegue en contenedores de los componentes de gestión. Los servicios de gestión se ejecutan ahora en contenedores, en lugar de distribuirse en múltiples «appliances» virtuales (como Fleet, Salt, Software Depot o Identity Broker). Todo se despliega en la «appliance» VCF Management Services, que podrá replicarse para corresponder a la tolerancia a fallos deseada. vSphere Kubernetes Service (VKS) : LCI (Local Consumption Interface) se convierte en un servicio nativo de Supervisor, habilitado de forma predeterminada, que ofrece una interfaz de usuario integrada en el cliente de vSphere para gestionar máquinas virtuales, clústeres de Kubernetes y contenedores. Se incluye un modo de runtime Container as a Service (CaaS), más ligero que VKS, que ejecuta los contenedores directamente en ESX. Por último, en lo que respecta a los clústeres VKS, su ciclo de vida se acelera considerablemente.

: LCI (Local Consumption Interface) se convierte en un servicio nativo de Supervisor, habilitado de forma predeterminada, que ofrece una interfaz de usuario integrada en el cliente de vSphere para gestionar máquinas virtuales, clústeres de Kubernetes y contenedores. Se incluye un modo de runtime Container as a Service (CaaS), más ligero que VKS, que ejecuta los contenedores directamente en ESX. Por último, en lo que respecta a los clústeres VKS, su ciclo de vida se acelera considerablemente. vSAN Native Object Storage (Tech Preview): almacenamiento de objetos S3 autoservicio para equipos de desarrollo, con los mismos flujos de trabajo que el almacenamiento de bloques y archivos.

almacenamiento de objetos S3 autoservicio para equipos de desarrollo, con los mismos flujos de trabajo que el almacenamiento de bloques y archivos. Live Patching ESX (hosts con TPM) y vCenter RDU : parches aplicados en la memoria del kernel en ejecución, máquinas virtuales sin interrupciones, hasta el 80 % de los parches.

: parches aplicados en la memoria del kernel en ejecución, máquinas virtuales sin interrupciones, hasta el 80 % de los parches. Protección VSAN: vSAN 9.1 extiende su replicación para proteger las fuentes que no residen en vSAN. Los almacenes de datos NFS, VMFS, FC o iSCSI ahora pueden replicarse hacia un destino vSAN ESA .

vSAN 9.1 extiende su replicación para proteger las fuentes que no residen en vSAN. Los almacenes de datos NFS, VMFS, FC o iSCSI ahora pueden replicarse hacia un destino . Rapid Rollout of vCenter Security Patches : el Quick Patch permite aplicar rápidamente correcciones a vCenter con un tiempo de inactividad mínimo, a veces nulo (nivel dependiente de los servicios afectados) y se dirige específicamente al despliegue rápido de parches de seguridad importantes.

Si deseas conocer más detalles sobre los numerosos cambios y novedades, ¡hemos preparado un registro de cambios más completo que encontrarás al final del artículo!

Aspectos clave al actualizar de versión