🎙️ Tech Talk #32 - 29 de agosto de 1997, nunca hemos estado tan cerca
👤 Invitado/a: David Pilato
- Bluesky: @pilato.fr
- LinkedIn: @dadoonet
- X: @dadoonet
🗓️ Fecha de grabación: 22 de octubre de 2026
👤 Presentación de David – ⏱️ 1″12
Para arrancar este episodio damos paso a nuestro invitado, ¡recién nombrado Java Champion! Una ocasión para hablar de este merecido reconocimiento, del lanzamiento de FSCrawler 3.0 y de su serie de artículos dedicada a Lucene.
- https://david.pilato.fr/posts/2026-09-22-well-im-a-java-champion-now/
- https://discuss.elastic.co/t/announcement-fscrawler-3-0-released/389938
- https://david.pilato.fr/series/lucene-bean-search/
📰 Noticias tecnológicas
🤖 Inteligencia artificial – ⏱️ 45″06
Arrancamos con la actualidad y un tema candente: la seguridad de los LLM. ¿Qué pasa cuando los agentes de IA empiezan a buscar vulnerabilidades, a acceder sin autorización a imágenes privadas o a intentar hackear el sitio web de la ONU?
https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/
- https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/387601/Des-agents-IA-d-OpenAI-ont-accede-sans-autorisation-a-des-images-privees-appartenant-a-des-utilisateurs-de-ChatGPT-et-les-ont-publiees-sur-le-Web-ce-qui-interroge-sur-le-controle-de-l-IA-dans-l-entreprise/
- https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/387697/Les-agents-IA-d-OpenAI-tentent-de-pirater-le-site-de-l-ONU-par-force-brute-avec-16-000-tentatives-apres-l-incident-de-Hugging-Face-et-l-acces-d-agents-IA-au-site-du-gouvernement-americain/
¿La otra cara de la moneda? La IA detecta las vulnerabilidades más rápido de lo que la mayoría de los equipos pueden solucionarlas.
- https://unit42.paloaltonetworks.com/frontier-ai-vulnerability-burst/
- https://www.darkreading.com/application-security/ai-vulnerability-surge-manageable-than-first-feared
Ante estos desafíos, la comunidad científica se está movilizando. En una carta abierta sobre la IA y la ciberseguridad, dos patrocinadores de la IA y más de 400 investigadores piden la desconexión inmediata de los modelos de Internet y la creación de un organismo internacional de gobernanza.
- https://ai-security-letter.org/
- https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388146/Deux-parrains-de-l-IA-et-plus-de-400-scientifiques-exigent-que-les-modeles-soient-immediatement-deconnectes-d-Internet-et-qu-un-organisme-international-de-gouvernance-soit-cree/
A continuación, damos paso a los nuevos modelos, con una vuelta de vacaciones especialmente movida en Anthropic, OpenAI, Mistral AI y Typesafe.
- https://www.anthropic.com/claude-sonnet-5-5
- https://thenewstack.io/claude-sonnet-55-launch/
- https://openai.com/index/introducing-gpt-6-1-sol/
- https://mistral.ai/en/news/mistral-large-4/
- https://typesafe.ai/blog/introducing-system-one-models-and-jev
Para cerrar este bloque sobre IA, GitHub nos regala un curioso juego de espejos al reescribir el runtime de Copilot en Rust… con la ayuda del propio Copilot.
- https://www.programmez.com/node/40198
- https://github.blog/ai-and-ml/generative-ai/migrating-the-github-copilot-runtime-to-rust-using-copilot/
🏗️ Infra as Code/Infraestructura – ⏱️ 20″35
En cuanto a la infraestructura, dos actualizaciones dos actualizaciones pensadas para los fans de la Infraestructure as Code.
El Terraform provider de OVHcloud pasa a la versión v2.22.0
https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0
El mismo número de versión para el Pulumi provider de OVHcloud, también disponible en v2.22.0
https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0
🧰 Otros – ⏱️ 1h23″27
Terminamos este repaso de la actualidad con un tema más social: el impacto de la IA en el empleo.
El lunes, GM despidió a 600 personas de su departamento de informática. Ese mismo día, el fabricante publicaba 80 ofertas de empleo de TI para perfiles «AI-native»: desarrolladores, prompt engineers y diseñadores de agentes.
https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE
La misma preocupación se percibe en el FMI, cuya directora gerente advierte de un «tsunami gradual» provocado por la IA. Según ella, este podría condenar a los titulados de la generación Z a preparar cafés en Starbucks toda su vida.
https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/
🎤 Conferencias/Meetup – ⏱️ 1h35″41
¿Te gustaría escuchar a David en directo? Consulta todas las conferencias en las que participa.
https://david.pilato.fr/talks/
Y para descubrir los próximos eventos tech o las convocatorias de ponencias (CFP) que siguen abiertas, entra aquí.
En cuanto a OVHcloud, dos citas que no te puedes perder. Primero, el OVHcloud AI Summit:
https://summit.ovhcloud.com/en-gb/
Además, hemos organizado un meetup de Elastic con OVHcloud.
https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/
👋 Conclusión — ⏱️ 1h40″07
¡Gracias a David por esta conversación tan interesante! Para seguir hablando del tema, únete a la comunidad de OVHcloud en Discord, sigue nuestros directos en Twitch y encuentra nuestros vídeos en YouTube.
- https://discord.gg/ovhcloud
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- https://www.youtube.com/playlist?list=PL0DynEzr_sE4c4cAv9K_qXJNnDFtUE0v5
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