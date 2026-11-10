👤 Invitado/a: David Pilato

🗓️ Fecha de grabación: 22 de octubre de 2026

🎧 Enlace al episodio

👤 Presentación de David – ⏱️ 1″12

Para arrancar este episodio damos paso a nuestro invitado, ¡recién nombrado Java Champion! Una ocasión para hablar de este merecido reconocimiento, del lanzamiento de FSCrawler 3.0 y de su serie de artículos dedicada a Lucene.

📰 Noticias tecnológicas

Arrancamos con la actualidad y un tema candente: la seguridad de los LLM. ¿Qué pasa cuando los agentes de IA empiezan a buscar vulnerabilidades, a acceder sin autorización a imágenes privadas o a intentar hackear el sitio web de la ONU?

https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/

¿La otra cara de la moneda? La IA detecta las vulnerabilidades más rápido de lo que la mayoría de los equipos pueden solucionarlas.

Ante estos desafíos, la comunidad científica se está movilizando. En una carta abierta sobre la IA y la ciberseguridad, dos patrocinadores de la IA y más de 400 investigadores piden la desconexión inmediata de los modelos de Internet y la creación de un organismo internacional de gobernanza.

A continuación, damos paso a los nuevos modelos, con una vuelta de vacaciones especialmente movida en Anthropic, OpenAI, Mistral AI y Typesafe.

Para cerrar este bloque sobre IA, GitHub nos regala un curioso juego de espejos al reescribir el runtime de Copilot en Rust… con la ayuda del propio Copilot.

En cuanto a la infraestructura, dos actualizaciones dos actualizaciones pensadas para los fans de la Infraestructure as Code.

El Terraform provider de OVHcloud pasa a la versión v2.22.0

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0

El mismo número de versión para el Pulumi provider de OVHcloud, también disponible en v2.22.0

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0

🧰 Otros – ⏱️ 1h23″27

Terminamos este repaso de la actualidad con un tema más social: el impacto de la IA en el empleo.

El lunes, GM despidió a 600 personas de su departamento de informática. Ese mismo día, el fabricante publicaba 80 ofertas de empleo de TI para perfiles «AI-native»: desarrolladores, prompt engineers y diseñadores de agentes.

https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE

La misma preocupación se percibe en el FMI, cuya directora gerente advierte de un «tsunami gradual» provocado por la IA. Según ella, este podría condenar a los titulados de la generación Z a preparar cafés en Starbucks toda su vida.

https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/

¿Te gustaría escuchar a David en directo? Consulta todas las conferencias en las que participa.

https://david.pilato.fr/talks/

Y para descubrir los próximos eventos tech o las convocatorias de ponencias (CFP) que siguen abiertas, entra aquí.

https://developers.events/

En cuanto a OVHcloud, dos citas que no te puedes perder. Primero, el OVHcloud AI Summit:

https://summit.ovhcloud.com/en-gb/

Además, hemos organizado un meetup de Elastic con OVHcloud.

https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/

¡Gracias a David por esta conversación tan interesante! Para seguir hablando del tema, únete a la comunidad de OVHcloud en Discord, sigue nuestros directos en Twitch y encuentra nuestros vídeos en YouTube.