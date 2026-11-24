Viernes por la noche, 27 de noviembre, 23:00 h

Tu próximo cliente repasa las ofertas en el móvil, entre dos pestañas abiertas y tres newsletters sin leer. Antes de leer una sola ficha de producto, recorre direcciones web y hace clic en las que le inspiran confianza. Ahí entra en juego un dominio .shop: incluso antes del clic, indica que en tu web se puede comprar. Queda por saber cuánto vale realmente esta extensión, cuándo elegirla en lugar de un .es y cómo registrarla sin arrepentirte de tu elección el año que viene. Tanto si tu tienda ya está en marcha como si todavía es un proyecto, aquí encontrarás lo necesario para decidir antes del pico de ventas.

¿Qué es un dominio .shop?

Un dominio es tu dirección en la web, y su parte final, como .es o .com, se llama extensión. El .shop es mucho más reciente que estos dos clásicos, ya que solo existe desde 2016. Su registro, la empresa japonesa GMO Registry, lo abrió al público ese mismo año, después de obtenerlo de la ICANN, el organismo que coordina los nombres de dominio. Se trata de una extensión genérica, es decir, no vinculada a ningún país.

Para obtenerlo no se pide ninguna documentación, ya que cualquier persona física o jurídica puede registrarlo, esté donde esté. Además, se concibió para todo tipo de tiendas, online o físicas, desde la panadería que acepta pedidos hasta el e-commerce que hace envíos a toda Europa.

Lo que una dirección .shop dice a tus clientes

Su primera ventaja cabe en cuatro letras que todo el mundo entiende. En un anuncio, en un resultado de búsqueda o en el cartel de tu escaparate, «mitienda.shop» indica que allí se puede comprar antes incluso del clic, mientras que un .com no dice nada de tu actividad. Entre las decenas de ofertas que se amontonan a final de año, esta señal ayuda a tus clientes a localizarte a primera vista.

Su segunda ventaja se ve menos, pero cuenta igual. El dominio .com con el que soñabas probablemente esté ocupado desde hace tiempo, mientras que las extensiones más recientes aún dejan sitio a nombres cortos y sencillos. Así conservas tu nombre de marca tal cual, sin guiones ni añadidos. No es un detalle menor, porque una dirección corta y fácil de escribir se memoriza mejor, como señalan nuestros consejos para elegir un dominio .

Eso sí, el .shop no mejora tu posicionamiento en Google. El buscador trata las nuevas extensiones exactamente igual que un .com o un .org, sin ventajas ni penalizaciones por la palabra que contienen. Su efecto se nota en otro sitio, en la percepción de tus clientes. Y eso ya es mucho.

¿Ya estás online? Un .shop para las fiestas

¿Tu tienda ya funciona con un .es o un .com? No hace falta que cambies de dirección. Un .shop se registra como segundo dominio y después se redirige a tu web o a la página de tus ofertas de fin de año. Tus anuncios, tus emails y tus publicaciones muestran entonces una dirección que anuncia la venta, sin cambiar nada en tu web.

Este segundo dominio sigue siendo útil después de las fiestas, ya que podrás reutilizarlo para las rebajas o tus próximas campañas comerciales. También protege tu marca, porque una vez registrado a tu nombre, nadie más puede reservarlo. El registro de la extensión incluso sugiere a las marcas consolidadas que instalen allí su tienda de forma permanente y reserven su dominio histórico para la web corporativa.

Un consejo para el Black Friday o el Cyber Monday: no esperes al jueves por la noche. Registrar el dominio solo lleva un momento, pero preparar la página de destino y probar la redirección requiere algo de margen, sobre todo la semana en que los pedidos no paran.

¿Aún no tienes web? Apunta a Navidad

Si empiezas de cero, este año el Black Friday llega demasiado pronto. En cambio, la Navidad sigue a tu alcance si arrancas con un catálogo corto, algunos productos estrella bien fotografiados y un pago sencillo. En cuanto a la parte técnica, la solución de tienda online PrestaShop puede instalarse automáticamente en cuanto contratas un hosting para e-commerce , lo que te deja tiempo para lo esencial, tus fotos y tus fichas de producto.

¿Catálogo amplio y agenda ya llena? Mejor apunta a las rebajas de enero, porque una tienda lista siempre valdrá más que un escaparate improvisado. Aun así, nada te impide registrar tu dominio .shop desde ahora para asegurar tu dirección y darla a conocer a los clientes de tu tienda física durante las fiestas.

.shop, .es o .com: ¿cuál elegir?

Todo depende de tus clientes. ¿Vendes sobre todo en tu ciudad o tu región? En ese caso, el .es lleva ventaja, porque Google considera las extensiones nacionales un indicador fiable del país al que se dirige un sitio. Además, tus clientes locales están acostumbrados a él desde hace tiempo. El .com, por su parte, habla sobre todo a una clientela internacional.

El .shop toma la delantera cuando la venta está en el centro de tu actividad y quieres que tu dirección lo muestre. Pero nada te obliga a elegir. Para el dominio de tu tienda online, puedes mantener tu .es como dirección principal, reservar un .shop para tus campañas y redirigir uno hacia el otro. Así sumas la confianza local y la claridad comercial.

Antes de registrarlo: las comprobaciones clave

Antes de confirmar tu pedido, tómate tiempo para tres comprobaciones. Primero, dicta tu futura dirección a alguien cercano y pídele que la escriba: si duda con la ortografía, tus clientes también dudarán. Después, comprueba en la base de datos de la OEPM que ninguna marca registrada lleva ya ese nombre.

Por último, fíjate en el precio de renovación, no solo en el del primer año. En un dominio .shop, la diferencia entre ambos es importante, y es la renovación la que pesará en tu presupuesto los años siguientes. Ten en cuenta también que un dominio muestra una dirección, pero es el hosting el que hace funcionar la tienda.

Tu dirección antes del pico de las fiestas