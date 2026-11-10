El almacenamiento de objetos distribuido de Scality se integra en la infraestructura local de OVHcloud, dentro de un ámbito de compatibilidad documentado.

Tras presentar en junio su colaboración en torno al almacenamiento soberano, OVHcloud y Scality dan un nuevo paso: Scality RING se convierte en la primera solución de terceros certificada para OPCP Core, la base de infraestructura de On-Prem Cloud Platform. Esta certificación abarca un ámbito técnico definido y documentado. De este modo, las organizaciones que desean mantener sus datos en sus propios centros de datos disponen de una solución de almacenamiento de objetos distribuido, que pueden preparar e implementar en sus propias instalaciones.

OPCP: una infraestructura local, abierta a los desarrolladores de software

On-Prem Cloud Platform (OPCP) permite desplegar, automatizar y gestionar un entorno cloud de OVHcloud en los centros de datos de los clientes. Está dirigida a las empresas que desean mantener el control sobre la ubicación de sus datos, los componentes de su infraestructura, así como la manera de gestionarla, incluso en entornos desconectados.

Su base, OPCP Core , automatiza el aprovisionamiento de los servidores Bare Metal y de la red. Sin embargo, por sí sola no cubre todas las necesidades empresariales. Los equipos también necesitan poder ejecutar en esta infraestructura software especializado, cuya compatibilidad se haya verificado previamente, en lugar de descubrir posibles incompatibilidades una vez que está en producción. Ese es precisamente el objetivo del programa de certificación de soluciones de terceros de OPCP.

¿Por qué Scality RING?

Fundada en París en 2009, Scality es una empresa especializada en soluciones de almacenamiento definido por software. Su plataforma RING es una solución de almacenamiento de objetos distribuido, compatible con la API S3 y diseñada para gestionar volúmenes de datos muy grandes dentro de un espacio de nombres único (single namespace).

Para ello, los datos se distribuyen entre varios servidores y se protegen mediante replicación o codificación de borrado (erasure coding), según la configuración elegida. La capacidad de almacenamiento puede ampliarse progresivamente mediante la incorporación de nuevos nodos, a medida que aumentan las necesidades.

RING está implantada en grandes empresas, proveedores de servicios y organizaciones sujetas a exigentes requisitos operativos. En OPCP, complementa los servicios existentes de la plataforma con una solución especializada de almacenamiento de objetos, adaptada a proyectos que requieren grandes capacidades de almacenamiento directamente en los centros de datos de los clientes.

Qué valida la certificación en OPCP Core

La certificación se centra en la ejecución de Scality RING en OPCP Core. OVHcloud y Scality han validado conjuntamente el funcionamiento de la solución en los servidores Bare Metal del catálogo de hardware OPCP, así como las configuraciones de red y sistema necesarias para su despliegue.

Este ámbito de compatibilidad figura en la lista de soluciones de terceros certificadas para OPCP y se complementa con una guía de despliegue pública, elaborada y mantenida por Scality. La guía detalla los requisitos previos, entre ellos una topología mínima compuesta por un nodo supervisor y tres nodos de almacenamiento. A continuación, describe las distintas etapas del proceso: aprovisionamiento de los servidores con Terraform, instalación de RING activada por cloud-init, verificaciones y acceso a la consola de supervisión.

Esta certificación forma parte de una estrategia a largo plazo: OVHcloud y Scality, dos empresas francesas, se comprometen conjuntamente a mantener la compatibilidad de Scality RING con OPCP Core a medida que evolucionen sus respectivas tecnologías. De este modo, los clientes pueden integrar esta solución de almacenamiento de objetos en su infraestructura a largo plazo.

Qué cambia en la práctica

Para los equipos de infraestructura, las ventajas se resumen en tres puntos.

Automatizar y reproducir los entornos de almacenamiento. Gracias al aprovisionamiento programático de OPCP Core, los equipos pueden definir configuraciones de infraestructura adaptadas a sus casos de uso y volver a desplegarlas bajo demanda. Este enfoque facilita el despliegue de entornos aislados, por ejemplo, para separar datos sensibles o preparar un plan de recuperación ante desastres (DRP).

Gracias al aprovisionamiento programático de OPCP Core, los equipos pueden definir configuraciones de infraestructura adaptadas a sus casos de uso y volver a desplegarlas bajo demanda. Este enfoque facilita el despliegue de entornos aislados, por ejemplo, para separar datos sensibles o preparar un plan de recuperación ante desastres (DRP). Reforzar la protección de las infraestructuras. Las funciones de seguridad de OPCP Core, incluido el cifrado nativo de los datos en reposo, contribuyen a proteger los entornos desplegados in situ. Junto con los mecanismos de resiliencia de Scality RING, permiten construir arquitecturas de almacenamiento adaptadas a las exigencias propias de cada empresa.

Las funciones de seguridad de OPCP Core, incluido el cifrado nativo de los datos en reposo, contribuyen a proteger los entornos desplegados in situ. Junto con los mecanismos de resiliencia de Scality RING, permiten construir arquitecturas de almacenamiento adaptadas a las exigencias propias de cada empresa. Partir de un ámbito de compatibilidad conocido. Las configuraciones validadas por OVHcloud y Scality están documentadas públicamente: los equipos saben lo que se ha verificado antes de emprender su proyecto.

«Las organizaciones que gestionan grandes volúmenes de datos esperan dos cosas de su almacenamiento: que resista a los incidentes y que acompañe su crecimiento durante varios años. Esta certificación con OVHcloud proporciona a los clientes un marco técnico claro para desplegar Scality RING en OPCP Core, en sus propios centros de datos.»

Alexis Wedrychowski, VP Sales, Scality

Tres escenarios de uso

Copias de seguridad y archivos de gran volumen. RING puede constituir el destino de almacenamiento de objetos compatible con S3 dentro de una arquitectura de protección de datos, en un centro de datos cuya ubicación y gestión controla la propia empresa. Los mecanismos de retención y recuperación dependen del software de copia de seguridad asociado y de la configuración elegida.

RING puede constituir el destino de almacenamiento de objetos compatible con S3 dentro de una arquitectura de protección de datos, en un centro de datos cuya ubicación y gestión controla la propia empresa. Los mecanismos de retención y recuperación dependen del software de copia de seguridad asociado y de la configuración elegida. Almacenamiento compartido entre aplicaciones. Un punto de acceso S3 común puede dar servicio a varias aplicaciones o equipos, con políticas de acceso definidas por la propia organización.

Un punto de acceso S3 común puede dar servicio a varias aplicaciones o equipos, con políticas de acceso definidas por la propia organización. Datos para el análisis y la IA. Los grandes conjuntos de datos pueden almacenarse cerca de los recursos de cálculo locales, cuando la topología y el rendimiento responden a las necesidades del proyecto.

Esos casos de uso son habituales en la Administración pública, la industria, las infraestructuras críticas y el sector de defensa.

Un primer paso para el ecosistema OPCP

Scality RING inaugura la lista de soluciones de terceros certificadas para OPCP. Esta certificación abre la plataforma a tecnologías complementarias.

Está previsto que el programa incorpore a otros desarrolladores siguiendo el mismo procedimiento: un ámbito definido, verificado y documentado. Para los clientes, el objetivo es ampliar la variedad de tecnologías desplegables in situ, sin renunciar al control de su infraestructura.

«El valor de una plataforma cloud local también depende de las tecnologías que puede integrar. Al certificar Scality RING, damos un primer paso concreto para ofrecer a nuestros clientes más opciones, dentro de un marco de integración controlado y documentado.»

Serge Dupouy, VP On-Prem Cloud Platform, OVHcloud

Preguntas frecuentes

¿Qué se certifica exactamente?

La compatibilidad de Scality RING con un ámbito definido de OPCP Core: los servidores incluidos en el catálogo de hardware de OPCP y las configuraciones de red y sistema descritas en la lista de soluciones de terceros certificadas por OPCP. No se trata ni de una cualificación reglamentaria ni de una certificación de toda la plataforma.

¿Está disponible Scality RING en el Cloud Store de OPCP?

Por el momento, no. Scality RING está certificado para OPCP Core y puede desplegarse siguiendo el procedimiento documentado. Su integración en el Cloud Store podría contemplarse en futuras evoluciones de la plataforma.

¿Cómo se pueden adquirir las licencias de Scality RING para OPCP?

Esta cuestión no forma parte del programa de certificación, sino de la colaboración entre OVHcloud y Scality. Se contemplan dos modelos: los clientes pueden utilizar sus licencias de Scality existentes (BYOL, Bring Your Own License) o adquirir las licencias de Scality RING a través de OVHcloud, según las condiciones comerciales aplicables.

¿Se puede desplegar RING en un entorno desconectado?

Sí, Scality RING puede desplegarse en OPCP Core en entornos sin conexión a Internet (air-gapped). Esta posibilidad responde especialmente a las necesidades de las empresas que gestionan infraestructuras sensibles o sujetas a estrictos requisitos de seguridad. Las modalidades de despliegue, actualización y soporte deben definirse en función de la arquitectura elegida.

¿Dónde se pueden consultar los requisitos previos y el procedimiento de despliegue?

En la guía de despliegue de Scality RING en OPCP y en la lista de soluciones de terceros certificadas OPCP .