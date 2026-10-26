Cifrado de estado de OpenTofu con KMS de OVHcloud
¡Buenas noticias para los usuarios de OVHcloud! El cifrado de estado de OpenTofu ya funciona con KMS de OVHcloud, por lo que ya puedes proteger tus archivos de estado y de plan con claves gestionadas.
Cuando se habla de Infraestructura como Código, Terraform suele ser la primera herramienta que se nos viene a la mente. Sin embargo, desde la bifurcación que dio lugar a OpenTofu, el proyecto ha evolucionado considerablemente y ha incorporado funcionalidades que lo diferencian del resto.
Una de las novedades más destacadas es el cifrado de los archivos de estado y de plan, una funcionalidad que la comunidad llevaba años solicitando.
OpenTofu ahora permite cifrar los archivos de estado y de plan en reposo, tanto si se almacenan localmente como en un backend remoto. Esto ayuda a los equipos a proteger los metadatos confidenciales de la infraestructura, las credenciales y los detalles de configuración que, de otro modo, podrían quedar expuestos a través de los archivos de estado. Para gestionar las claves de cifrado, OpenTofu se integra con varios servicios de gestión de claves (KMS), como OpenBao, AWS KMS, Google Cloud KMS y Azure Key Vault.
Los usuarios de OVHcloud ahora también tienen esa opción, gracias al proveedor externo de claves de OpenTofu para KMS de OVHcloud, mantenido por OVHcloud. Esta integración permite utilizar claves de cifrado gestionadas para proteger el estado de la infraestructura.
En esta entrada del blog, te mostraré cómo utilizar KMS de OVHcloud para cifrar tus archivos de estado y de plan de OpenTofu, reforzando así la seguridad de tus flujos de trabajo de Infraestructura como Código.
¿De qué protege el cifrado?
Cuando se activa, OpenTofu cifra los datos de estado en reposo, lo que ayuda a proteger la información confidencial del archivo de estado frente a accesos no autorizados.
Sin embargo, el cifrado no sustituye a los mecanismos de copia de seguridad, control de versiones o gestión de estado. No evita la pérdida de datos y, por sí solo, no puede proteger frente a todas las formas de corrupción del estado o ataques de repetición que impliquen archivos de estado o plan antiguos. Tampoco puede evitar que los usuarios que ejecutan el comando tofu accedan a valores confidenciales, ya que deben poder leer el estado descifrado.
⚠️ Ten en cuenta que, una vez activado el cifrado, no podrás recuperar tus archivos de estado y de plan sin la clave de cifrado correspondiente.
Requisitos previos
Antes de empezar, asegúrate de cumplir los siguientes requisitos:
- Una cuenta de OVHcloud;
- Un dominio OKMS (Key Management Service de OVHcloud). En esta entrada de blog utilizaremos, a modo de ejemplo, “305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”.
- Una Service Key de tipo “AES” con el uso “Wrap/Unwrap”. En esta entrada de blog utilizaremos, a modo de ejemplo,“16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56”.
- Un usuario local de IAM (Identity and Access Management). En esta entrada de blog utilizaremos, a modo de ejemplo,“kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”.
- La CLI de OVHcloud, instalada
- La CLI de OpenTofu, instalada (versión 1.13 o posterior, en la que los proveedores externos de claves ya no son experimentales)
💡 El proveedor de claves KMS de OVHcloud admite tanto la autenticación por token como la autenticación TLS mutua (mTLS). En esta entrada del blog, usaremos el modo de autenticación por token. Por favor, sigue la guía del proveedor de claves oficial si deseas usar el modo de autenticación mTLS.
Configura el proveedor de claves
Instala el proveedor de claves
Instala el proveedor de claves localmente:
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ovh/opentofu-kms-ovhcloud/main/install.sh | sh
⚠️ El binario se instala en $HOME/.local/bin por defecto (se crea si no existe). Asegúrate de que este directorio esté en tu PATH.
O sigue los otros métodos de instalación.
Ahora ya puedes usar el proveedor de claves KMS de OVHcloud 🎉.
Encuentra tu ID de OKMS
Lista los dominios OKMS:
$ ovhcloud okms list
┌──────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ id │ region │
├──────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 │ eu-west-par │
│ xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx │ eu-west-par │
└──────────────────────────────────────┴─────────────┘
Guarda el ID de OKMS en una variable de entorno:
export KMS_RESTAPI_OKMSID="305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661"
Genera un token (solo para la autenticación por token)
La función de cifrado de OpenTofu requiere permisos para acceder a las claves KMS de OVHcloud y utilizarlas.
Si quieres utilizar la autenticación por token, necesitarás un token de acceso personal (PAT). Puedes generarlo mediante la CLI de OVHcloud:
KMS_RESTAPI_TOKEN=$(ovhcloud iam user token create <iam-local-user-name> --name pat-opentofu-<iam-local-user-name> --description "PAT opentofu for domain $KMS_RESTAPI_OKMSID" -o json | jq .details.token | tr -d '"')
echo $KMS_RESTAPI_TOKEN
Deberías obtener un resultado similar a este:
$ KMS_RESTAPI_TOKEN=$(ovhcloud iam user token create kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 --name pat-opentofu-kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661 --description "PAT opentofu for domain 305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661" -o json | jq .details.token | tr -d '"')
2026/05/07 08:48:34 Final parameters:
{
"description": "PAT opentofu for domain 305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661",
"name": "pat-opentofu-kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661"
}
$ echo $KMS_RESTAPI_TOKEN
eyJhbGciOiJFZE...ASgXy55_DDFHdy4Z5uSq8lww-Bw
Guarda la información de KMS
Guarda los ajustes en variables de entorno. Por ejemplo:
export KMS_RESTAPI_TYPE=token
export KMS_KEY_ID="<your_service_key_id>"
export KMS_RESTAPI_ENDPOINT=$(ovhcloud okms get $KMS_RESTAPI_OKMSID -o json | jq .restEndpoint | xargs)
Muestra la información guardada:
$ echo $KMS_RESTAPI_TYPE
token
$ echo $KMS_RESTAPI_ENDPOINT
https://eu-west-par.okms.ovh.net
$ echo $KMS_KEY_ID
16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56
$ echo $KMS_RESTAPI_TOKEN
eyJ...BIoHCA
Habilita el cifrado de estado de OpenTofu
Crea un archivo provider.tf con el siguiente contenido:
terraform {
encryption {
key_provider "external" "ovhcloud" {
command = [
"opentofu-kms-ovhcloud",
# Key ID, of the service key used to wrap/unwrap the data key, will be automatically filled with the $KMS_KEY_ID environment variable
# RestAPI Token will be automatically filled with the $KMS_RESTAPI_TOKEN environment variable
# OKMS ID will be automatically filled with $KMS_RESTAPI_OKMSID environment variable
]
}
method "aes_gcm" "ovhcloud" {
keys = key_provider.external.ovhcloud
}
state {
method = method.aes_gcm.ovhcloud
}
plan {
method = method.aes_gcm.ovhcloud
}
}
}
En este ejemplo crearemos un archivo my-null-resource.tf con el siguiente contenido:
resource "null_resource" "test" {}
💡 Nota: en un proyecto real, usa tus archivos “*.tf” existentes en lugar de este recurso de ejemplo.
Inicializa el proyecto de OpenTofu:
$ tofu init
Initializing the backend...
Initializing provider plugins...
- Finding latest version of hashicorp/null...
- Installing hashicorp/null v3.3.2...
- Installed hashicorp/null v3.3.2 (signed, key ID 0C0AF313E5FD9F80)
Providers are signed by their developers.
If you'd like to know more about provider signing, you can read about it here:
https://opentofu.org/docs/cli/plugins/signing/
OpenTofu has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider
selections it made above. Include this file in your version control repository
so that OpenTofu can guarantee to make the same selections by default when
you run "tofu init" in the future.
OpenTofu has been successfully initialized!
You may now begin working with OpenTofu. Try running "tofu plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All OpenTofu commands
should now work.
If you ever set or change modules or backend configuration for OpenTofu,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
Aplica los cambios:
$ tofu apply
OpenTofu used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
+ create
OpenTofu will perform the following actions:
# null_resource.test will be created
+ resource "null_resource" "test" {
+ id = (known after apply)
}
Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
Do you want to perform these actions?
OpenTofu will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.
Enter a value: yes
null_resource.test: Creating...
null_resource.test: Creation complete after 0s [id=5663203269009606061]
Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
Muestra el archivo de estado:
$ cat terraform.tfstate | jq
{
"serial": 1,
"lineage": "ba70b37d-aaaa-bbbb-cccc-25cd80b64d26",
"meta": {
"key_provider.external.ovhcloud": "eyJleHRlcm5………idyJ9fQ=="
},
"encrypted_data": "EXCFfXjgFmevAs..b……………………………fHz8mXkE/Oh3qMip7l3D7TX5vt",
"encryption_version": "v0"
}
El estado ya está cifrado 🎉.
💡 Ten en cuenta que cada vez que ejecutes los comandos tofu plan o tofu apply, se generará una nueva clave de datos efímera, que se protegerá usando tu Service Key de OVHcloud.
Conclusiones
En esta entrada hemos visto cómo configurar el cifrado de estado de OpenTofu con KMS de OVHcloud, para proteger tanto tus archivos de estado como los de plan.
Gracias al proveedor de claves KMS de OVHcloud, puedes integrar claves de cifrado gestionadas directamente en tus flujos de trabajo de Infraestructura como Código (IaC).
Nuestro equipo está trabajando en otras integraciones. Mientras tanto, no dudes en probar el proveedor de claves y, como siempre, estaremos encantados de recibir tus comentarios en el repositorio de GitHub!