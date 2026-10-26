¡Buenas noticias para los usuarios de OVHcloud! El cifrado de estado de OpenTofu ya funciona con KMS de OVHcloud, por lo que ya puedes proteger tus archivos de estado y de plan con claves gestionadas.

Cuando se habla de Infraestructura como Código, Terraform suele ser la primera herramienta que se nos viene a la mente. Sin embargo, desde la bifurcación que dio lugar a OpenTofu, el proyecto ha evolucionado considerablemente y ha incorporado funcionalidades que lo diferencian del resto.

Una de las novedades más destacadas es el cifrado de los archivos de estado y de plan , una funcionalidad que la comunidad llevaba años solicitando .

OpenTofu ahora permite cifrar los archivos de estado y de plan en reposo, tanto si se almacenan localmente como en un backend remoto. Esto ayuda a los equipos a proteger los metadatos confidenciales de la infraestructura, las credenciales y los detalles de configuración que, de otro modo, podrían quedar expuestos a través de los archivos de estado. Para gestionar las claves de cifrado, OpenTofu se integra con varios servicios de gestión de claves (KMS), como OpenBao, AWS KMS, Google Cloud KMS y Azure Key Vault.

Los usuarios de OVHcloud ahora también tienen esa opción, gracias al proveedor externo de claves de OpenTofu para KMS de OVHcloud, mantenido por OVHcloud. Esta integración permite utilizar claves de cifrado gestionadas para proteger el estado de la infraestructura.

En esta entrada del blog, te mostraré cómo utilizar KMS de OVHcloud para cifrar tus archivos de estado y de plan de OpenTofu, reforzando así la seguridad de tus flujos de trabajo de Infraestructura como Código.

¿De qué protege el cifrado?

Cuando se activa, OpenTofu cifra los datos de estado en reposo, lo que ayuda a proteger la información confidencial del archivo de estado frente a accesos no autorizados.

Sin embargo, el cifrado no sustituye a los mecanismos de copia de seguridad, control de versiones o gestión de estado. No evita la pérdida de datos y, por sí solo, no puede proteger frente a todas las formas de corrupción del estado o ataques de repetición que impliquen archivos de estado o plan antiguos. Tampoco puede evitar que los usuarios que ejecutan el comando tofu accedan a valores confidenciales, ya que deben poder leer el estado descifrado.

⚠️ Ten en cuenta que, una vez activado el cifrado, no podrás recuperar tus archivos de estado y de plan sin la clave de cifrado correspondiente.

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de cumplir los siguientes requisitos:

Una cuenta de OVHcloud;

Un dominio OKMS (Key Management Service de OVHcloud). En esta entrada de blog utilizaremos, a modo de ejemplo, “305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”.

(Key Management Service de OVHcloud). En esta entrada de blog utilizaremos, a modo de ejemplo, “305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”. Una Service Key de tipo “AES” con el uso “Wrap/Unwrap”. En esta entrada de blog utilizaremos, a modo de ejemplo,“16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56”.

de tipo “AES” con el uso “Wrap/Unwrap”. En esta entrada de blog utilizaremos, a modo de ejemplo,“16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56”. Un usuario local de IAM (Identity and Access Management). En esta entrada de blog utilizaremos, a modo de ejemplo,“kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”.

de IAM (Identity and Access Management). En esta entrada de blog utilizaremos, a modo de ejemplo,“kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661”. La CLI de OVHcloud , instalada

, instalada La CLI de OpenTofu , instalada (versión 1.13 o posterior, en la que los proveedores externos de claves ya no son experimentales)

💡 El proveedor de claves KMS de OVHcloud admite tanto la autenticación por token como la autenticación TLS mutua (mTLS). En esta entrada del blog, usaremos el modo de autenticación por token. Por favor, sigue la guía del proveedor de claves oficial si deseas usar el modo de autenticación mTLS.

Configura el proveedor de claves

Instala el proveedor de claves

Instala el proveedor de claves localmente: