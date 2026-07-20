Ingeniería de plataformas para IA: los límites de escalado de Kubernetes

Por qué las cargas de trabajo de IA exponen los puntos ciegos de tus entornos Kubernetes Según la CNCF 2025 Annual Cloud Native Survey, el 82 % de los usuarios de contenedores ya ejecuta Kubernetes en producción, pero solo el 7 % de las empresas despliega modelos de IA a diario, lo que pone de relieve la brecha entre la preparación de la infraestructura y la madurez operativa de la IA. Esta brecha no se debe a Kubernetes, sino a todo lo necesario para ejecutar las cargas de trabajo modernas de forma eficiente. Kubernetes ha resuelto muchos de los problemas de infraestructura que han dominado las conversaciones sobre la nube durante la última década. Sin embargo, el auge de la inferencia de IA, las canalizaciones de datos distribuidas y las arquitecturas basadas en API plantean un nuevo conjunto de desafíos para los equipos de ingeniería: Las cargas de trabajo son cada vez menos predecibles

Equilibrar el rendimiento, la eficiencia y los costes es cada vez más complejo

La observabilidad ya no solo debe informar, sino también explicar La escalabilidad en la nube sigue siendo esencial, pero ahora la prioridad es desarrollar plataformas que puedan gestionar una complejidad cada vez mayor sin aumentar la complejidad operativa. Es aquí donde la ingeniería de plataformas se convierte en el siguiente paso hacia una mayor madurez en la nube. La naturaleza impredecible de las cargas de trabajo de IA, combinada con la necesidad de gobernar datos altamente sensibles, está dejando al descubierto brechas en las plataformas que muchas empresas no sabían que tenían. La ingeniería de plataformas se está convirtiendo en el modelo operativo Kubernetes estandarizó cómo se despliegan y escalan las cargas de trabajo, pero no eliminó la complejidad, simplemente la trasladó. A medida que las empresas crecen, los clústeres de Kubernetes se multiplican. Los equipos implementan diferentes patrones de despliegue, los controles de seguridad varían entre entornos y los estándares de observabilidad evolucionan de forma independiente. Por separado, estas decisiones tienen sentido, pero juntas crean una inconsistencia operativa.

Coherencia de plataforma a escala Webmecanik, el innovador editor de software especializado en automatización de marketing y CRM, pasó de una infraestructura monolítica a una arquitectura distribuida basada en Kubernetes. Al estandarizar las cargas de trabajo en Kubernetes utilizando la infraestructura de OVHcloud, los servicios pueden replicarse más fácilmente entre entornos. Esto permite un despliegue más coherente en múltiples regiones geográficas, mientras mejora la escalabilidad y la coherencia operativa.

La diferencia entre la ingeniería de plataformas y DevOps radica en su alcance. Mientras que DevOps pone el foco en la colaboración y los procesos de entrega, la ingeniería de plataformas establece una base operativa estable que permite a los equipos desarrollar y operar de forma consistente. Las plataformas maduras suelen compartir los siguientes patrones: Flujos de trabajo de despliegue estandarizados

Modelos de seguridad e identidad coherentes

Bases de observabilidad compartidas OVHcloud combina un marco de Landing Zone para la gobernanza, la seguridad y la observabilidad del cloud con herramientas para desarrolladores y servicios de automatización DevOps, permitiendo a las empresas estandarizar las operaciones de Kubernetes y escalar las prácticas de plataforma entre equipos. Cargas de trabajo de IA y presión sobre la infraestructura Las cargas de trabajo de IA introducen nuevos retos operativos y revelan las carencias de aquellas arquitecturas que nunca se diseñaron para gestionar una demanda impredecible. Las cargas de trabajo de entrenamiento siguen siendo importantes, pero la inferencia se está convirtiendo en una fuente dominante de demanda de computación en los sistemas de producción. Sin embargo, la demanda puede dispararse rápidamente y el rendimiento está estrechamente ligado al comportamiento del modelo, al flujo de datos y a la eficiencia de la infraestructura. La IA agéntica añade otro nivel de complejidad. En lugar de ejecutar una única solicitud, la IA agéntica es capaz de coordinar múltiples acciones a través de servicios distribuidos. Muchos dependen de la interacción basada en API, integraciones externas y patrones emergentes como los servidores del Model Context Protocol (MCP), que proporcionan un método estandarizado para que los modelos de IA interactúen con herramientas y sistemas externos. A medida que estos patrones se expanden, las cargas de trabajo empiezan a mostrar: Perfiles de demanda variables

Mayor tráfico este-oeste entre servicios

Rutas de ejecución distribuidas

Competencia por recursos informáticos especializados como las GPU Estas cargas de trabajo imponen nuevas exigencias a las plataformas diseñadas originalmente en torno a un comportamiento de aplicación más predecible, incluida una mayor presión sobre los costes impulsada por un mayor uso de API y tráfico entre servicios. La soberanía de los datos también se convierte en una restricción de diseño adicional. En muchos casos, la inferencia de IA es ya el principal impulsor de la presión de escalabilidad en cloud, por delante de las cargas de tráfico de usuario convencionales.

Kubernetes ante cargas de trabajo de IA reales

Lector, la plataforma empresarial para el procesamiento inteligente de documentos, combina Kubernetes gestionado con bases de datos gestionadas y AI Endpoints, AI Training y AI Deploy para permitir el escalado dinámico de las cargas de trabajo y la innovación continua en los servicios.

Kubernetes se vuelve mucho más potente cuando se combina con opciones de infraestructura que se ajustan a la volatilidad de la carga de trabajo en lugar de asumir un comportamiento de escalado uniforme. La observabilidad evoluciona hacia la toma de decisiones Las empresas dependían anteriormente de la monitorización y el mantenimiento reactivo para controlar la disponibilidad de los sistemas y responder a los incidentes una vez que ocurrían. Hoy en día, la observabilidad proporciona información más profunda sobre el comportamiento del sistema, ayudando a los equipos a identificar posibles problemas antes, optimizar los recursos y mejorar la visibilidad de la carga de trabajo. En entornos contenerizados, la telemetría es abundante y la recopilación de datos se vuelve más sencilla. El verdadero valor reside en comprender esos datos y utilizarlos para orientar la toma de decisiones. Los equipos de ingeniería están yendo más allá del uso de recursos y plantean preguntas más precisas: ¿Qué cargas de trabajo están provocando aumentos de costes?

¿Qué servicios están sobredimensionados?

¿Dónde están creando ineficiencias las políticas de escalado?

¿Cómo afecta el comportamiento de la aplicación al gasto en infraestructura? Esta es la base de la optimización de costes en la nube, donde la telemetría proporciona información directa para las decisiones de FinOps e infraestructura.

De la telemetría a la optimización Nexx360, una plataforma de tecnología publicitaria programática, utiliza Kubernetes para gestionar picos de carga de trabajo altamente variables en entornos distribuidos. Al estandarizar los patrones de despliegue en Kubernetes, Nexx360 mejoró la consistencia en el comportamiento de las cargas de trabajo, haciendo que la observabilidad a nivel de sistema sea más procesable entre los equipos.

Esto marca una clara transición de la modernización a la optimización. Con una visibilidad clara del comportamiento de las cargas de trabajo, los equipos pueden tomar decisiones más informadas sobre el escalado y la asignación de recursos. La madurez de la plataforma es tanto un cambio organizativo como técnico Una plataforma madura es más que una colección de herramientas. Refleja cómo trabajan los equipos, definen las responsabilidades y comparten el conocimiento operativo. El mayor desafío no son los sistemas de Kubernetes en sí, sino adaptarse a nuevas formas de trabajar, establecer una propiedad clara y generar confianza en la automatización. Las iniciativas de plataforma exitosas suelen combinar tecnología con asesoramiento experto. Los servicios profesionales y los partners de implementación con experiencia ayudan a las empresas a superar los desafíos técnicos y operativos asociados a la migración, la modernización y la refactorización de aplicaciones. De este modo, los equipos pueden concentrarse en la adopción de la plataforma, la experiencia del desarrollador y la madurez operativa, en lugar de dedicar recursos al mantenimiento de cada componente.

Reducir la complejidad operativa a escala El Managed Kubernetes Service de OVHcloud proporciona una base estandarizada para ejecutar cargas de trabajo en contenedores, sin requerir que los equipos gestionen directamente la infraestructura del clúster subyacente. Dentro de este modelo, nuestra capa de gestión de Kubernetes basada en Rancher ayuda a los equipos a unificar las operaciones de clúster, mejorando la visibilidad en todos los entornos. Para las empresas que evolucionan de un modelo de entrega basado en DevOps hacia modelos de ingeniería de plataformas, esta solución proporciona la coherencia necesaria como requisito previo para escalar las plataformas internas para desarrolladores.