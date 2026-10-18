Carta a nuestros accionistas, colaboradores y clientes Resultados anuales del FY2026 Previsiones FY2027

Estimados accionistas, colaboradores y clientes:

Hace un año, en octubre de 2025, volví a ponerme al frente del Grupo OVH con tres objetivos: cumplir nuestros compromisos de rendimiento, impulsar el crecimiento en el cloud y la inteligencia artificial, y crear valor sostenible para nuestros clientes, empleados y accionistas.

Para lograrlo, el plan estratégico «Step Ahead» se apoya en nuestra famosa «fórmula secreta»: ejecutar hoy sin dejar de preparar el mañana, colaborar con nuestros clientes y socios para anticiparnos a sus necesidades, y desplegar ciclos de inversión cortos, progresivos y disciplinados.

¿Cuál es nuestra fortaleza? El ecosistema que hemos reunido alrededor del Grupo OVH a lo largo de 27 años: 3200 profesionales que comparten unos mismos valores (confianza, colaboración, pasión, disrupción y responsabilidad), más de un millón de clientes y socios que confían en nosotros día y noche, y socios financieros que apoyan nuestras ambiciones y llevan años a nuestro lado.

Un año después, estamos listos para dar el siguiente paso.

Activos industriales clave y controlados

Un datacenter no se descarga con un solo clic. Construir estas infraestructuras, esenciales para el cloud y la IA, lleva varios años. Desde nuestros inicios, controlamos toda la cadena de valor industrial, desde la construcción de los datacenters hasta el diseño de los servidores. Esta independencia tecnológica nos permite avanzar más rápido y controlar mejor nuestros costes. Somos propietarios de la gran mayoría de nuestros datacenters y buena parte de su capacidad eléctrica sigue disponible. Este activo estratégico impulsará nuestra próxima fase de crecimiento.

De nuestra red se habla poco, y eso es buena señal: significa que funciona. Hace más de veinte años apostamos por invertir en una red de internet propia. Hoy, con alcance mundial, conecta todos nuestros datacenters entre sí y con el resto del mundo. Desde hace quince años, su coste anual se mantiene estable, mientras que su peso en nuestra facturación no ha dejado de disminuir. Cualquier actor global del cloud y la IA necesita construir una red de esta envergadura. La nuestra ya está ampliamente amortizada.

Nuestra cadena de suministro y nuestras dos plantas de fabricación de servidores son también activos estratégicos. En cuestión de días podemos adaptarnos a lo que piden nuestros clientes, fruto de la reorganización que emprendí en el ejercicio 2025. Desde entonces, gestionamos con mayor precisión nuestro inventario de componentes para reducir el capital inmovilizado. La refrigeración líquida se ha convertido en un elemento esencial para las GPU. Gracias a nuestros veinte años de experiencia en watercooling, hoy la adaptamos a bajo coste a las nuevas generaciones de GPU, al igual que hacemos cada trimestre con nuestros servidores estándar.

Una oferta de software y comercial ampliada

También somos una empresa de software, con un modelo económico conocido por todos: costes fijos y márgenes altos. En cinco años, hemos desarrollado más de 80 soluciones Public Cloud. El crecimiento se está acelerando, lo que confirma una adopción comercial cada vez más rápida y el acierto estratégico de crear nuevas soluciones. Ahora trabajamos en la integración de estas 80 soluciones entre sí y en la regionalización de nuestra oferta de Public Cloud. El objetivo es captar la demanda en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico para acelerar aún más nuestro crecimiento.

El Bare Metal continúa siendo un pilar fundamental del cloud: atrae nuevos clientes y cubre las necesidades de los de mayor tamaño. La subida de precios de nuestros servidores de última generación nos permite generar capital adicional para compensar el aumento del coste de la RAM y los discos, y así seguir atendiendo los pedidos de nuestros clientes. Al mismo tiempo, hemos garantizado la continuidad del servicio a nuestros clientes de VMware gracias a un contrato plurianual: ya estamos preparando el siguiente paso.

Para los clientes con mayores exigencias de soberanía y seguridad, una tercera oferta ha conseguido la cualificación SecNumCloud: «SNC Cloud Platform». Paralelamente, hemos empezado a desplegar «On-Prem Cloud Platform» en los datacenters de nuestros clientes. En definitiva, nuestros clientes cuentan con la cartera de soluciones más amplia de todos los proveedores europeos.

Operamos nuestros tres modelos de go-to-market (Digital Starters, Digital Scalers y Corporate) en dieciséis países. La reorganización de equipos que realizamos en el ejercicio 2026 tendrá pleno efecto en 2027. Al mismo tiempo, vamos a replantear la atención al cliente: estará mejor segmentada y contará con el apoyo de la inteligencia artificial para mejorar su calidad y sus tiempos de respuesta. Por último, vamos a aclarar la propuesta de valor de cada una de nuestras marcas: Kimsufi, SoYouStart, Gladia, OVH, OVHcloud y OVHai.

Una organización simplificada

Nuestro modelo operativo se basa en dos pilares. Por un lado, procesos estandarizados que garantizan una calidad constante a gran escala. Por otro, pequeños equipos multidisciplinares, potenciados por la inteligencia artificial, que trabajan en los nuevos proyectos. Hacemos un seguimiento semanal de todos nuestros proyectos, o incluso diario si es necesario. Cada nueva iniciativa reúne tres perspectivas (marketing, finanzas y tecnología) con el objetivo de que cada una alcance cuanto antes 1 millón de euros de facturación mensual.

Ninguna de estas transformaciones ha sido sencilla. Han planteado muchas cuestiones a nuestros equipos, y quiero daros las gracias. Hoy contamos con un marco de ejecución muy claro y que funciona. Nos permite identificar las mejores palancas de crecimiento y activarlas con rapidez.

La inteligencia artificial, para nuestros clientes y para nosotros

A nuestros clientes, la inteligencia artificial les abre las puertas de la tecnología. Nuestra visión, que compartimos en el OVHcloud Summit 2025, es que todo el software, incluido el SaaS, se convertirá en servicios orquestados por la inteligencia artificial. Por eso estamos desarrollando «OVHai Workspace», una plataforma de IA para empresas con la que nuestros clientes podrán crear y orquestar agentes de IA que les ayuden en su día a día.

Al mismo tiempo, por primera vez, algunos de nuestros nuevos productos ya no estarán dirigidos a personas, sino a agentes de IA. Estos agentes podrán utilizar nuestros recursos cloud de forma totalmente autónoma para llevar a cabo las tareas más complejas, las que requieren días o incluso semanas. Las bases necesarias para estos servicios ya están listas: Token as a Service, orquestación de la inferencia a gran escala y alojamiento de GPU.

Todos estos servicios se despliegan y utilizan primero de forma interna: nuestro equipo de soporte necesita servicios de voz basados en IA; nuestros departamentos de recursos humanos, jurídico, financiero y comercial necesitan herramientas de IA, al igual que nuestros equipos técnicos y de ciberseguridad. Fieles a nuestra filosofía «Eat your own dog food», cada servicio que desarrollamos para nuestros clientes lo utiliza antes el propio Grupo OVH.

Parte de nuestro crecimiento futuro se apoyará en estos nuevos servicios de IA. Permitirán a nuestros clientes ganar productividad y desarrollar nuevos usos sacando más partido a sus datos. Realizamos estas inversiones de forma medida y progresiva, y cada fase tiene como primer objetivo demostrar que genera valor. Nuestra oferta de IA está dirigida a distintos perfiles de clientes, lo que nos permite diversificar los riesgos asociados a estas inversiones.

Crecimiento y asignación de capital

Creé OVH sin capital y, hasta 2016, financié su crecimiento con los flujos que generaba la propia empresa y con préstamos bancarios. Diez años más tarde, estoy especialmente satisfecho de que el Grupo OVH vuelva a sus raíces, con un flujo de caja libre («Free Cash Flow») otra vez en positivo. También quiero destacar que la rentabilidad del capital empleado ha mejorado en los tres últimos ejercicios. Vamos a seguir aplicando esta misma lógica de ciclos de inversión para aumentar la facturación y, con ella, el EBITDA. Así podremos financiar el siguiente ciclo de inversión sin ampliaciones de capital y manteniendo un nivel de apalancamiento holgado, por debajo de 3 veces el EBITDA.

La capacidad de autofinanciación (CAF) que genera el Grupo OVH tiene tres destinos: invertir en un crecimiento rentable, reducir la deuda y remunerar a los accionistas. El objetivo es que podamos seguir abordando de forma periódica en el consejo de administración las decisiones de asignación de nuestra CAF.

Una nueva etapa de crecimiento

La IA está multiplicando las necesidades de todo tipo de clientes, sean o no del sector tecnológico. Aun así, en Europa son pocos los que aspiran a desempeñar un papel relevante en toda la cadena de valor. Y no es de extrañar: hacerlo exige años de inversión en capital humano, infraestructuras y productos, además de una base de clientes lo bastante amplia, variada y diversificada geográficamente.

Hemos construido estas bases a lo largo de 27 años y hoy tenemos los medios para responder con rapidez a todos los usos del cloud y la inteligencia artificial. Nuestra ambición es fruto de lo que hemos construido y de las fortalezas que hemos consolidado. Estoy convencido de que esta nueva fase de crecimiento cambiará la percepción y la imagen del Grupo OVH en Europa y en el mundo.

Una visión a largo plazo

El Grupo OVH sigue una trayectoria a largo plazo, fiel a los valores europeos en los que se basa nuestro modelo desde el principio. Los sucesivos planes estratégicos, las distintas fases de desarrollo y todos los proyectos persiguen una única misión: dar a nuestros clientes la libertad de crear, innovar y mantener el control de sus datos. Una misión resumida en nuestro lema: Innovation for Freedom.

A nuestros accionistas: gracias por confiar en nosotros desde nuestra salida a bolsa en 2021 y por apoyarnos durante todos estos años. Entramos en una nueva fase de desarrollo y queremos que os beneficiéis plenamente de ella.

A nuestros equipos: ¡gracias por la energía que ponéis cada día! Estoy especialmente orgulloso del equipo que formamos. Tenemos por delante una gran oportunidad y es el momento de aprovecharla. ¡Lo mejor está por llegar!

A nuestros clientes: gracias por vuestra confianza y, sobre todo, por vuestros comentarios, que nos impulsan constantemente a hacerlo mejor, más rápido y más barato. Queremos acompañaros en todos vuestros proyectos de cloud e IA.

Atentamente,

Octave Klaba

Fundador y CEO