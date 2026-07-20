Evolución de nuestros alojamientos web: qué cambia y por qué

ÍNDICE Nuevas gamas de alojamientos web Mejoras aportadas Precios de entrada más ventajosos Compara las antiguas y nuevas tarifas de renovación 1) Soporte mejorado Ofertas dedicadas a los profesionales Próximas funcionalidades A partir del 1 de mayo de 2026, nuestros alojamientos web evolucionan en su estructura y funcionamiento. Concretamente, esto significa: una organización de las ofertas mejor adaptada a la diversidad de tus proyectos, recursos enriquecidos, un acceso al soporte mejorado, así como evoluciones tarifarias. En este artículo, os presentamos en detalle estos cambios, las razones que los motivan y su impacto para vosotros.

1) Nuevas gamas de alojamientos web Nuestras ofertas estarán a partir de ahora organizadas en tres gamas distintas, cada una diseñada para responder a necesidades y usos diferentes. Tanto si lanzas un sitio sencillo, desarrollas un negocio o gestionas varios proyectos de clientes, ahora puedes encontrar más fácilmente la oferta adaptada a tu situación. Gama Eco: para un alojamiento accesible y sencillo Esta gama se dirige a los profesionales que buscan una solución económica. Se centra en lo esencial para poner un sitio en línea rápida y fácilmente, sin complejidad. Todas las ofertas incluyen los servicios básicos que necesitas: espacio en disco, cuentas de correo electrónico, Dominios y seguridad integrada.

Es ideal para sitios sencillos, primeros proyectos, portfolios o pequeños sitios profesionales que deben ser fiables y fáciles de gestionar desde el principio. Disfrutas de todo lo necesario para lanzar y hacer funcionar tu sitio, a un precio accesible a largo plazo. Si ya dispone de un dominio con OVHcloud Puedes activar tu alojamiento gratuito inmediatamente. Cada dominio incluye 100 MB de alojamiento, permitiéndote subir tus primeras páginas web sin coste adicional. Esta oferta incluye también una cuenta de correo, se apoya en el rendimiento de nuestra infraestructura, y se beneficia del mismo alto nivel de seguridad que el conjunto de nuestros productos. Gama Business: rendimiento y flexibilidad La gama Business está diseñada para los profesionales que necesitan más rendimiento, flexibilidad y recursos para acompañar su crecimiento.

A medida que tu sitio evoluciona, tus necesidades aumentan: más tráfico, más contenido, más integraciones. Esta gama permite tiempos de carga más rápidos, incluye recursos más generosos (bases de datos, almacenamiento, correos), así como funcionalidades técnicas avanzadas para adaptar tu entorno a tus necesidades. Tanto si gestionas un sitio escaparate, un sitio de comercio electrónico o varios proyectos, te beneficias de una solución de alojamiento diseñada para acompañar tu crecimiento ofreciéndote a la vez más control. Para las necesidades más exigentes, nuestras ofertas Pro y Performance proponen más CPU y RAM, permitiendo gestionar eficazmente picos de tráfico importantes y d'asegurar la reactividad de tus sitios, incluso en periodos de fuerte actividad. En resumen, esta gama ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento, flexibilidad y control de costes, ideal para apoyar tus proyectos profesionales en crecimiento. Gama Agencies: diseñada para gestionar varios clientes eficazmente La gama Agencies está diseñada para los profesionales que gestionan varios sitios para varios clientes.

Cuando diriges varios proyectos, la eficacia se vuelve esencial. Esta gama te permite alojar, gestionar y hacer evolucionar varios sitios dentro de un mismo entorno, para centralizar tus operaciones y reducir tus costes. Está especialmente adaptada a agencias, freelancers y proveedores que deben desplegar, mantener y supervisar numerosos sitios manteniendo un flujo de trabajo sencillo y escalable. Las ofertas de esta gama ofrecen recursos aún más generosos para acompañar tus proyectos más exigentes: hasta 1 TB de espacio en disco, 14 vCores y 16 GB de RAM. Incluyen también todas nuestro CDN así como una instancia Web Cloud Databases, para asegurar rendimiento, escalabilidad y sencillez de gestión en el día a día. Trabaje en equipo Gestiona minuciosamente los accesos de usuario para colaborar eficazmente entre varios: asigna roles y permisos adaptados a cada perfil, controla quién puede acceder a qué recursos, y organiza el trabajo entre los miembros de tu equipo con total seguridad y sencillez. Esta gama está pensada así para permitirte gestionar más proyectos y clientes, más eficazmente, ganando tiempo y optimizando tus costes, sin multiplicar los alojamientos. 2) Más capacidad para acompañar tus proyectos Tras la renovación completa de nuestra infraestructura de cálculo en 2025, nuestros alojamientos web son ahora hasta 3 veces más rápidos, con 2 veces más potencia de cálculo asignada. En 2026, hacemos evolucionar nuestra tecnología de almacenamiento para ofrecer aún más rendimiento y fiabilidad. Todos nuestros alojamientos pasan progresivamente a almacenamiento SSD, para asegurar tiempos de acceso más rápidos y una mejor resiliencia en caso de 'incidente o mantenimiento. Resultado: una calidad de servicio reforzada y una disponibilidad aumentada de tus sitios. También aumentamos el número de bases de datos y su capacidad de almacenamiento incluidos en nuestras ofertas.

¿Qué cambia? Muchos de 'vosotros empezáis con un solo sitio, y luego desarrolláis otros proyectos: blogs, landing pages, entornos de prueba o sitios de clientes. Como nuestros alojamientos son multi-sitio, puedes alojar varios proyectos en un mismo plan. A medida que tus proyectos evolucionan, las necesidades de bases de datos aumentan naturalmente. Nuestro objetivo es sencillo: en lugar de obligarte a cambiar de oferta, integramos más recursos directamente en tu plan actual. Esto te permite agrupar varios sitios bajo un mismo alojamiento, cada uno con su propia base de datos. En la práctica, esto permite reducir los costes, simplificar la gestión y ofrecer más flexibilidad para hacer evolucionar tus proyectos. Algunos casos de uso Aloja varios sitios sin multiplicar las ofertas

Puedes gestionar varios sitios desde una misma cuenta, cada uno con su propia base de datos. Instala fácilmente varios CMS

WordPress, Joomla!, PrestaShop… despliega varios proyectos independientes sin restricciones. Crea entornos de prueba (staging)

Prueba tus actualizaciones con total seguridad antes de la puesta en producción. Acompaña el crecimiento de tus sitios

Bases más grandes permiten absorber más tráfico y contenido sin límite inmediato. 3) Evolución de los precios: un precio de entrada más bajo y ahorros a largo plazo En el marco de esta evolución, nuestra estructura tarifaria cambia con dos objetivos: mantener un precio de entrada muy accesible y ofrecer más valor a largo plazo.

Un precio muy competitivo el primer año Para cualquier nueva suscripción, el precio del primer año es voluntariamente muy bajo. Por ejemplo, la oferta Pro empieza ahora desde 1,99 € sin IVA/mes el primer año. Este enfoque facilita el lanzamiento de una nueva idea, la prueba de un concepto o la creación de una actividad, sin costes iniciales importantes. Los clientes que lanzan nuevos proyectos se benefician así de uno de los precios de entrada más competitivos del mercado. Todas las funcionalidades esenciales del alojamiento siguen incluidas: cuentas de correo electrónico generosas, un Dominios incluido el primer año, multi-sitio, recursos de bases de datos ampliados y un soporte mejorado. En resumen, conservas todo lo que hace que tu alojamiento sea completo, con más recursos y un acompañamiento reforzado. Ahorros a largo plazo Introducimos prepagos de 24 y 48 meses para que puedas beneficiarte de la mejor tarifa posible. La mayoría de los sitios web se plantean a largo plazo: ganan en visibilidad, tráfico y valor. Queremos que tu alojamiento acompañe esta evolución a largo plazo. Al elegir una duración más larga, puedes conseguir ahorros significativos: 24 meses = 5 a 6 meses ahorrados en comparación con las renovaciones anuales

en comparación con las renovaciones anuales 48 meses = 16 a 18 meses ahorrados en comparación con las renovaciones anuales El principio es sencillo: cuanto más larga sea la duración, más ventajoso será tu precio mensual y más previsible será tu presupuesto de alojamiento. 4) Renueva ahora para mantener tu precio actual Muchos de vosotros lleváis años confiando en nosotros para alojar vuestros proyectos, y queremos seguir recompensando vuestra fidelidad permitiéndoos mantener vuestras condiciones tarifarias actuales el mayor tiempo posible. Tienes tres posibilidades a tu disposición: Renovar ahora: mantienes tu tarifa actual durante 12 meses adicionales.

mantienes tu tarifa actual durante 12 meses adicionales. No hacer nada: al llegar el vencimiento, tu oferta cambia a la nueva tarifa de renovación de 12 meses.

al llegar el vencimiento, tu oferta cambia a la nueva tarifa de renovación de 12 meses. Renovar al vencimiento en 24 o 48 meses: te beneficias de una tarifa mensual decreciente. Si deseas mantener tus tarifas actuales, puedes anticipar la renovación de tu alojamiento antes del 1 de junio de 2026. Esto te permite asegurar tu precio mientras sigues beneficiándote de las mejoras de tu oferta. La renovación puede realizarse en unos pocos clics desde tu espacio de cliente. Al renovar ahora mismo, puedes mantener tu tarifa actual hasta 4 años adicionales, mientras te beneficias de las mejoras aportadas a nuestros alojamientos, especialmente bases de datos adicionales y un soporte reforzado. Para los proyectos a largo plazo, renovar hoy mismo te permite ganar en estabilidad presupuestaria y en visibilidad sobre tus gastos de alojamiento.

bash Copiar <div style="border: 1px solid #fcd34d; background-color: #fffbeb; border-radius: 8px; padding: 20px 24px; margin: 20px 0; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color: #1f2937; line-height: 1.6; font-style: italic;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 12px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 12px; font-style: normal;">⚠️</span> <h3 style="margin: 0; color: #92400e; font-size: 18px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-style: normal;">Note importante</h3> </div> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Pour mettre en place cette évolution sur un très grand nombre de services et de renouvellements, nous avons dû activer les nouvelles offres avec les tarifs associés <strong>dès le 27 mai</strong> afin d'assurer la transition dans de bonnes conditions techniques. </p> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Certains d'entre vous ont donc pu voir apparaître les tarifs des nouvelles offres au moment du renouvellement, alors que <strong>les anciennes conditions devaient rester applicables jusqu'au 31 mai inclus</strong>. Nous comprenons la confusion que cela a pu créer et souhaitions être totalement transparents avec vous sur cette situation. </p> <p style="margin: 0;"> Afin de respecter pleinement notre engagement, nous avons mis en place un <strong>dispositif automatique de remboursement</strong>. Concrètement, si vous renouvelez votre offre avant le 1<sup>er</sup> juin, vous pouvez finaliser votre commande normalement. <strong>La différence avec l'ancien tarif vous sera automatiquement remboursée sous 24h.</strong> </p> </div>

Antigua fórmula Renovación por 12 meses a la antigua tarifaRenovación por 24 meses a la antigua tarifaRenovación por 48 meses a la antigua tarifaNueva fórmula equivalenteNueva renovación 12 mesesNueva renovación 24 mesesNueva renovación 48 mesesStarter - 201619,08 € / 12 meses

es decir, 1,59 €/mes38,16 € / 24 meses

es decir, 1,59 €/mes76,32 € / 48 meses

es decir, 1,59 €/mesStarter - 202731,08 € / 12 meses

es decir, 2,59 €/mes47,76 € / 24 meses

es decir, 1,99 €/mes76,32 € / 48 meses

es decir, 1,59 €/mesPerso - 201639,48 € / 12 meses

es decir 3,29 €/mes78,96 € / 24 meses

es decir 3,29 €/mes157,92 / 48 meses

es decir 3,29 €/mesPerso - 202771,88 € / 12 meses

es decir 5,99 €/mes107,76 € / 24 meses

es decir 4,49 €/mes191,52 € / 48 meses

es decir, 3,99 €/mesPro - 201679,08 € / 12 meses

es decir, 6,59 €/mes158,16 € / 24 meses

es decir, 6,59 €/mes316,32 € / 48 meses

es decir, 6,59 €/mesPro - 2027119,88 € / 12 meses

es decir, 9,99 €/mes191,76 € / 24 meses

es decir, 7,99 €/mes311,52 € / 48 meses

es decir, 6,49 €/mesPerformance1 - 2016 131,88 € / 12 meses

es decir, 10,99 €/mes263,76 € / 24 meses

es decir, 10,99 €/mes527,52 € / 48 meses

es decir, 10,99 €/mesPerformance - 2027239,88 € / 12 meses

es decir, 19,99 €/mes383,76 € / 24 meses

es decir, 15,99 €/mes623,52 € / 48 meses

es decir, 12,99 €/mesPerformance2 - 2016250,68 € / 12 meses

es decir 20,89 €/mes501,36 € / 24 meses

es decir 20,89 €/mes1002,72 € / 48 meses

es decir 20,89 €/mesAgency - 2027467,88 € / 12 meses

es decir, 38,99 €/mes743,76 € / 24 meses

es decir, 30,99 €/mes1 199,52 € / 48 meses

es decir, 24,99 €/mesPerformance3 - 2016356,28 € / 12 meses

es decir, 29,69 €/mes712,56 € / 24 meses

es decir, 29,69 €/mes1425,12 € / 48 meses

es decir, 29,69 €/mesAgency Plus - 2027695,88 € / 12 meses

es decir, 57,99 €/mes1 103,76 € / 24 meses

es decir, 45,99 €/mes1 775,52 € / 48 meses

es decir, 36,99 €/mesPerformance4 - 2016448,68 € / 12 meses

es decir 37,39 €/mes897,36 € / 24 meses

es decir 37,39 €/mes1794,72 € / 48 meses

es decir 37,39 €/mesAgency Max - 2027923,88 € / 12 meses

es decir, 76,99 €/mes1 463,76 € / 24 meses

es decir, 60,99 €/mes2 351,52 € / 48 meses

es decir, 48,99 €/mes Las tarifas de la tabla anterior se expresan sin IVA. 5) Un soporte rediseñado y reforzado Para muchos de vosotros, un sitio web es mucho más que un simple proyecto personal. Puede generar volumen de negocio, atender a tus clientes o presentar tu actividad online. Cuando surge un problema, no quieres simplemente abrir un ticket: esperas respuestas claras y una resolución rápida. Hemos tenido en cuenta estas expectativas y reforzamos nuestro soporte para hacerlo más accesible, más reactivo y más pertinente cuando necesites que te acompañemos.

Así es como va a evolucionar tu experiencia de soporte: Un soporte disponible cuando lo necesites Estamos desplegando gradualmente una disponibilidad 24/7, con más canales de contacto para permitirte contactar con nosotros en cualquier momento, tanto si lanzas un sitio nuevo, gestionas una urgencia o necesitas consejos. Respuestas más rápidas Una experiencia de chat mejorada te permitirá ponerte en contacto rápidamente con nuestros equipos y obtener respuestas claras con tiempos de espera reducidos. Una interacción humana simplificada Podrás llamarnos directamente desde tu navegador o pedir que uno de nuestros asesores te llame, para obtener ayuda según el modo de contacto que mejor te venga. Un acompañamiento y un seguimiento reforzados Adoptamos un enfoque más proactivo del soporte, que no se limita a resolver las incidencias, sino que también busca aconsejarte y ayudarte a hacer avanzar tus proyectos. Nuestro objetivo es sencillo: permitirte obtener ayuda más fácil y rápidamente, cuando la necesites. Tanto si lanzas un sitio, gestionas actualizaciones o resuelves un problema, seguimos invirtiendo para ofrecer una experiencia de cliente cada vez más fluida. Estas mejoras reflejan nuestro compromiso de acompañar tanto a los principiantes como a los usuarios avanzados, con un soporte fiable y accesible. Se están desplegando de forma progresiva para garantizar la calidad y la estabilidad. 6) Ofertas dedicadas para partners y agencias (próximamente) Algunos clientes van más allá de la gestión de sus propios sitios. Diseñan, despliegan y revenden entornos web completos para sus clientes, incluyendo el alojamiento, los nombres de dominio, los servicios de correo electrónico y otras soluciones, a veces bajo su propia marca. Los revendedores y las agencias operan a menudo en todo el ecosistema de OVHcloud y necesitan soluciones adaptadas a entornos multicliente y multiservicio.

Esto implica generalmente: Coordinar las actualizaciones en varios entornos de cliente

en varios entornos de cliente Garantizar la disponibilidad y el rendimiento de todos los proyectos alojados

de todos los proyectos alojados Reaccionar rápidamente en caso de impacto en los servicios de los clientes

en caso de impacto en los servicios de los clientes Optimizar los costes y los márgenes a escala de la cartera de servicios E'sa es la razón por la que estamos preparando una oferta diseñada específicamente para estos usos. Esta futura oferta para partners incluirá, entre otras cosas: Un soporte premium y prioritario , con procesos de escalada más claros para situaciones críticas

, con procesos de escalada más claros para situaciones críticas Una tarificación preferente , adaptada a carteras multiproducto

, adaptada a carteras multiproducto Herramientas de gestión dedicadas a las agencias , para simplificar el despliegue, el seguimiento y el mantenimiento de múltiples servicios para tus clientes Pronto compartiremos más detalles. Estamos deseando desarrollar esta oferta en colaboración con nuestro ecosistema de partners. Nuevas funcionalidades de Seguimos mejorando nuestra plataforma de alojamiento web, con varias evoluciones importantes ya en marcha. Nous continuons à améliorer notre plateforme d’hébergement web, avec plusieurs évolutions majeures déjà en cours.