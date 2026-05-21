Facturación electrónica: por qué la información es esencial

A partir del 1 de septiembre de 2026, la facturación electrónica entrará en vigor para todas las empresas y asociaciones sujetas al IVA en Francia. 'En OVHcloud, hemos decidido anticiparnos a esta transición para acompañar a nuestros clientes en las mejores condiciones. En este sentido, invitamos a los clientes afectados a verificar o completar cierta información en su panel de control.Lo que cambia con la facturación electrónica

Una factura electrónica debe cumplir estrictos criterios de formato y presentación para poder procesarse automáticamente a través de plataformas autorizadas. Para ello se necesitan datos administrativos fiables y actualizados.

El objetivo de esta reforma es:

reducir los riesgos de error o fraude en el IVA;

simplificar los trámites administrativos de las empresas;

acelerar los plazos de pago;

permitir un mejor seguimiento de la actividad económica (e-reporting).

Dos fechas clave que hay que recordar

A partir del 1 de septiembre de 2026:

Todas las empresas y asociaciones interesadas deberán poder recibir facturas electrónicas.

Las grandes empresas y las empresas de tamaño intermedio (ETI) deberán emitir sus facturas en formato electrónico. A partir del 1 de septiembre de 2027:

La obligación de'emisión se extenderá a las pequeñas y medianas empresas (pyme) y a las microempresas.

Prepararse ya

Para garantizar una transición fluida a la facturación electrónica, es necesario que la información vinculada a las cuentas de los clientes sea completa, precisa y actualizada. En este contexto, se invita a los clientes a:

verificar o completar la información relativa a su organización;

indicar su dirección de facturación electrónica.

Esta información garantizará la conformidad y la correcta transmisión de las facturas al nuevo formato.

En ausencia de datos legales obligatorios completos el 1 de septiembre, OVHcloud no estaría en condiciones de emitir facturas que cumplan con los requisitos reglamentarios aplicables. En consecuencia:

no podremos identificarlos como entidades sujetas al IVA y tendremos que considerarlos como clientes particulares;

sus facturas se tratarán como las de un particular para las que la deducción del IVA no es aplicable;

l'la integración automatizada en su contabilidad no se activará;

los clientes implicados se encontrarían en situación de incumplimiento de nuestras condiciones generales de venta.

Comprobar mi información ahora



Comprometidos con nuestros clientes

La facturación electrónica constituye una evolución importante para todas las empresas francesas.

En OVHcloud, nos comprometemos a acompañar a nuestros clientes en su desarrollo y en sus objetivos de crecimiento. En este marco, nos comprometemos a apoyarlos en esta transición, en particular comunicando las acciones que deben realizarse para anticipar los cambios futuros.

Para profundizarLe invitamos a consultar regularmente los recursos oficiales para seguir las últimas informaciones facilitadas por la Dirección General de Finanzas Públicas

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La facturation électronique constitue une évolution majeure pour l’ensemble des entreprises françaises.

Chez OVHcloud, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leur développement et leurs objectifs de croissance. Dans ce cadre, nous nous engageons à les soutenir dans cette transition, notamment en communiquant sur les actions à réaliser pour anticiper les changements à venir.

Pour aller plus loin

Nous vous invitons à consulter régulièrement les ressources officielles pour suivre les dernières information mises à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques.