Facturación electrónica: por qué la información es esencial
A partir del 1 de septiembre de 2026, la facturación electrónica entrará en vigor para todas las empresas y asociaciones sujetas al IVA en Francia. 'En OVHcloud, hemos decidido anticiparnos a esta transición para acompañar a nuestros clientes en las mejores condiciones. En este sentido, invitamos a los clientes afectados a verificar o completar cierta información en su panel de control.Lo que cambia con la facturación electrónica
Una factura electrónica debe cumplir estrictos criterios de formato y presentación para poder procesarse automáticamente a través de plataformas autorizadas. Para ello se necesitan datos administrativos fiables y actualizados.
El objetivo de esta reforma es:
reducir los riesgos de error o fraude en el IVA;
simplificar los trámites administrativos de las empresas;
- acelerar los plazos de pago;
- permitir un mejor seguimiento de la actividad económica (e-reporting).
- Dos fechas clave que hay que recordar
- A partir del 1 de septiembre de 2026:
Todas las empresas y asociaciones interesadas deberán poder recibir facturas electrónicas.
Las grandes empresas y las empresas de tamaño intermedio (ETI) deberán emitir sus facturas en formato electrónico.A partir del 1 de septiembre de 2027:
- La obligación de'emisión se extenderá a las pequeñas y medianas empresas (pyme) y a las microempresas.
- Prepararse ya
Para garantizar una transición fluida a la facturación electrónica, es necesario que la información vinculada a las cuentas de los clientes sea completa, precisa y actualizada.En este contexto, se invita a los clientes a:
- verificar o completar la información relativa a su organización;
indicar su dirección de facturación electrónica.
Esta información garantizará la conformidad y la correcta transmisión de las facturas al nuevo formato.
En ausencia de datos legales obligatorios completos el 1 de septiembre, OVHcloud no estaría en condiciones de emitir facturas que cumplan con los requisitos reglamentarios aplicables. En consecuencia:
- no podremos identificarlos como entidades sujetas al IVA y tendremos que considerarlos como clientes particulares;
- sus facturas se tratarán como las de un particular para las que la deducción del IVA no es aplicable;
l'la integración automatizada en su contabilidad no se activará;
los clientes implicados se encontrarían en situación de incumplimiento de nuestras condiciones generales de venta.
- Comprobar mi información ahora
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- Comprometidos con nuestros clientes
- La facturación electrónica constituye una evolución importante para todas las empresas francesas.
En OVHcloud, nos comprometemos a acompañar a nuestros clientes en su desarrollo y en sus objetivos de crecimiento. En este marco, nos comprometemos a apoyarlos en esta transición, en particular comunicando las acciones que deben realizarse para anticipar los cambios futuros.
Para profundizarLe invitamos a consultar regularmente los recursos oficiales para seguir las últimas informaciones facilitadas por la Dirección General de Finanzas Públicas
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La facturation électronique constitue une évolution majeure pour l’ensemble des entreprises françaises.
Chez OVHcloud, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leur développement et leurs objectifs de croissance. Dans ce cadre, nous nous engageons à les soutenir dans cette transition, notamment en communiquant sur les actions à réaliser pour anticiper les changements à venir.
Pour aller plus loin
Nous vous invitons à consulter régulièrement les ressources officielles pour suivre les dernières information mises à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques.