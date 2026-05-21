Registros DNS: entender su función y las evoluciones SVCB/HTTPS
Nunca lo vemos. Sin embargo, sin el DNS no sería posible acceder a ningún sitio web, no se podría distribuir ningún correo, ningún servicio en línea funcionaría correctamente.
En el núcleo de este sistema se encuentran los registros DNS, que estructuran la forma en que los servicios se exponen en Internet. Evolucionan con las arquitecturas web modernas. En OVHcloud, esto se traduce en la compatibilidad de los registros SVCB y HTTPS.
Para entender mejor estas novedades, repasemos los registros DNS principales y su función.
El DNS en pocas palabras
El Domain Name System (DNS) traduce un nombre de dominio en una dirección IP comprensible para las máquinas. Cuando un internauta introduce una dirección web (como «www.ejemplo.com»), se envía una petición para identificar el servidor correspondiente.
Esta fase, denominada resolución DNS, se basa en distintos tipos de registros, cada uno de los cuales cumple una función específica.
Los registros DNS más habituales
Algunos registros son indispensables en la configuración de un dominio. Estos son los tipos principales presentes en una zona DNS.
A y AAAA: poner un sitio web accesible
Para poder acceder a un sitio web, el dominio debe estar asociado a una dirección IP. Este es el papel de los registros A (IPv4) y AAAA (IPv6).
Constituyen la base de la resolución DNS y permiten que los navegadores accedan al servidor que aloja el sitio web.
CNAME: crear un alias entre dos dominios
Un registro CNAME permite que un dominio apunte hacia otro, sin asociarlo directamente a una dirección IP. Por ejemplo, «blog.ejemplo.com» puede hacer referencia a «ejemplo.com», lo que evita la duplicación de la configuración.
⚠️ Importante: no es posible configurar un CNAME en la raíz de un dominio («ejemplo.com»). Solo se utiliza en subdominios como «blog.ejemplo.com».
MX: gestionar la recepción de mensajes
Los registros MX (Mail Exchange) indican qué servidores deben procesar los mensajes de correo destinados a un dominio. Desempeñan un papel fundamental en la entrega de mensajes y en la fiabilidad de la mensajería.
TXT: comprobar un dominio y reforzar la seguridad
Los registros TXT permiten asociar información adicional a un dominio. Se utilizan principalmente para demostrar su propiedad ante servicios externos y para proteger los mensajes de correo.
Mecanismos como SPF, DKIM o DMARC se basan en registros TXT para limitar el robo de identidad y el spam.
SVCB y HTTPS: ¿para qué sirven estos nuevos registros DNS?
Durante la resolución DNS, el explorador obtiene la información necesaria para ponerse en contacto con un servidor.
Los registros SVCB (Binding de servicio) y HTTPS amplían este paso al proporcionar información más específica sobre cómo obtener acceso al servicio.
Entre ellos se incluyen los protocolos admitidos (HTTP/2 o HTTP/3), el servidor al que se debe dar prioridad o determinados parámetros técnicos destinados a optimizar la conexión.
Al transmitir esta información tan pronto como se resuelva, se limitan algunos intercambios intermedios entre el navegador y el servidor. Este mecanismo ayuda a mejorar el rendimiento y la rapidez de carga de los sitios web.
Un caso de uso clave: el alias en la raíz del dominio
Como se ha indicado anteriormente, un registro CNAME no puede configurarse en la raíz de un dominio (por ejemplo, «ejemplo.com»). Esta limitación histórica del DNS obligaba a utilizar soluciones alternativas cuando había que hacer apuntar un dominio principal hacia un servicio externo.
Los registros HTTPS y SVCB permiten eliminar esta limitación. Ofrecen la posibilidad de indicar que un servicio web situado en la raíz del dominio es proporcionado por otro nombre, de forma similar a un CNAME, respetando las reglas del DNS.
Por ejemplo, una empresa difunde su sitio web a través de una CDN accesible en la dirección «ejemplo.cdn-provider.net», conservando «ejemplo.com» como punto de acceso. Gracias a un registro HTTPS, el navegador puede orientarse hacia el servicio de la CDN sin redirección visible para el internauta ni configuración DNS compleja.
⚠️ Estos mecanismos, sin embargo, se basan en funcionalidades recientes. Por lo tanto, su compatibilidad puede variar en función de los navegadores y los sistemas operativos, especialmente en entornos más antiguos.
¿Qué ventajas ofrecen estos nuevos registros?
Al ampliar la fase de resolución DNS, los registros SVCB y HTTPS permiten una orientación más precisa de los clientes hacia los servicios adecuados.
Así, contribuyen a reducir la latencia, mejorar el rendimiento percibido y reforzar la coherencia entre navegadores, protocolos e infraestructuras.
También ofrecen una mayor flexibilidad en la configuración DNS, especialmente para los entornos que integran CDN, plataformas externas o arquitecturas cloud distribuidas.
¿Cómo configurarlos en OVHcloud?
Los registros SVCB y HTTPS están disponibles desde el área de
cliente
- .
- Para configurarlos:
- acceda a la sección « Nombres de dominio »;
- seleccione el dominio correspondiente;
abra la pestaña «Zona DNS»;Agregue un nuevo registro de tipo SVCB o HTTPS.En función de su situación, puede ser necesario adaptar los parámetros asociados (prioridad, destino, opciones específicas del servicio). Para más información sobre la gestión de los registros DNS, consulte nuestra
guía dedicada
.
En resumen: un DNS más flexible y potente