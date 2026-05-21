Registros DNS: entender su función y las evoluciones SVCB/HTTPS

Nunca lo vemos. Sin embargo, sin el DNS no sería posible acceder a ningún sitio web, no se podría distribuir ningún correo, ningún servicio en línea funcionaría correctamente.

En el núcleo de este sistema se encuentran los registros DNS, que estructuran la forma en que los servicios se exponen en Internet. Evolucionan con las arquitecturas web modernas. En OVHcloud, esto se traduce en la compatibilidad de los registros SVCB y HTTPS.

Para entender mejor estas novedades, repasemos los registros DNS principales y su función.

El DNS en pocas palabras

El Domain Name System (DNS) traduce un nombre de dominio en una dirección IP comprensible para las máquinas. Cuando un internauta introduce una dirección web (como «www.ejemplo.com»), se envía una petición para identificar el servidor correspondiente.

Esta fase, denominada resolución DNS, se basa en distintos tipos de registros, cada uno de los cuales cumple una función específica.

Los registros DNS más habituales

Algunos registros son indispensables en la configuración de un dominio. Estos son los tipos principales presentes en una zona DNS.

A y AAAA: poner un sitio web accesible

Para poder acceder a un sitio web, el dominio debe estar asociado a una dirección IP. Este es el papel de los registros A (IPv4) y AAAA (IPv6).

Constituyen la base de la resolución DNS y permiten que los navegadores accedan al servidor que aloja el sitio web.

CNAME: crear un alias entre dos dominios

Un registro CNAME permite que un dominio apunte hacia otro, sin asociarlo directamente a una dirección IP. Por ejemplo, «blog.ejemplo.com» puede hacer referencia a «ejemplo.com», lo que evita la duplicación de la configuración.

⚠️ Importante: no es posible configurar un CNAME en la raíz de un dominio («ejemplo.com»). Solo se utiliza en subdominios como «blog.ejemplo.com».

MX: gestionar la recepción de mensajes

Los registros MX (Mail Exchange) indican qué servidores deben procesar los mensajes de correo destinados a un dominio. Desempeñan un papel fundamental en la entrega de mensajes y en la fiabilidad de la mensajería.

TXT: comprobar un dominio y reforzar la seguridad

Los registros TXT permiten asociar información adicional a un dominio. Se utilizan principalmente para demostrar su propiedad ante servicios externos y para proteger los mensajes de correo.

Mecanismos como SPF, DKIM o DMARC se basan en registros TXT para limitar el robo de identidad y el spam.

SVCB y HTTPS: ¿para qué sirven estos nuevos registros DNS?

Durante la resolución DNS, el explorador obtiene la información necesaria para ponerse en contacto con un servidor.

Los registros SVCB (Binding de servicio) y HTTPS amplían este paso al proporcionar información más específica sobre cómo obtener acceso al servicio.

Entre ellos se incluyen los protocolos admitidos (HTTP/2 o HTTP/3), el servidor al que se debe dar prioridad o determinados parámetros técnicos destinados a optimizar la conexión.

Al transmitir esta información tan pronto como se resuelva, se limitan algunos intercambios intermedios entre el navegador y el servidor. Este mecanismo ayuda a mejorar el rendimiento y la rapidez de carga de los sitios web.