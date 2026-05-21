Decisiones de diseño que marcan el éxito de una migración al cloud: experiencias reales

Migrar al cloud puede ser un gran paso, pero las primeras decisiones marcan el rumbo de todo el proyecto. Los retos aparecen cuando el uso se intensifica y las arquitecturas se someten a cargas prolongadas. Lo que funcionó durante la migración inicial no siempre resiste cuando los sistemas deben escalar entre regiones, equipos y cargas de trabajo. Los ingenieros de Professional Services y los Customer Success Managers de OVHcloud tienen en cuenta decisiones que a menudo se pasan por alto y que resultan clave para el éxito de las migraciones y despliegues en public cloud; sentando así las bases para un crecimiento escalable y sostenible. Aspectos iniciales que impactan la escalabilidad a largo plazo El éxito a largo plazo de un proyecto cloud se define en los primeros seis a doce meses, donde las decisiones iniciales de infraestructura suelen tener el mayor impacto y la preparación operativa es clave. Cuestiones como la red, el diseño por regiones y las bases operativas pueden parecer secundarios durante la migración, pero se vuelven cr�íticos a medida que los entornos crecen. Los primeros despliegues pueden funcionar con interfaces públicas y configuraciones estándar. Sin embargo, cuando los servicios escalan, el tráfico interno entre API, bases de datos y procesos en segundo plano se intensifica. Sin un modelo de red privada, esa capa de comunicación puede generar latencia, exponer tráfico sensible y obligar a un rediseño complejo en fases posteriores.

«La seguridad debe ser la prioridad. Un simple “lift & shift”, sin diseñar primero una landing zone escalable y segura, no es suficiente. Es fundamental garantizar desde el inicio una infraestructura adecuada que contemple las necesidades futuras». – Olivier Javaux, Professional Services, OVHcloud Desconocido

Cómo una decisión de red permitió escalar la plataforma Durante su migración de una arquitectura monolítica a microservicios, una plataforma de e-commerce utilizaba direcciones IP públicas para toda la comunicación interna del backend.

«En un pico de tráfico como el Black Friday, la latencia se triplicó. No porque los servidores fueran lentos, sino porque todos los microservicios internos estaban comunicándose a través de interfaces públicas». – Amarjit Toor, Customer Success Manager, OVHcloud Desconocido

Tras un workshop de diseño de red, el tráfico interno se redirigió a una red privada aislada. Este ajuste marcó un antes y un después: las comunicaciones internas dejaron de competir con el tráfico externo, los servicios pudieron escalar de forma independiente, el rendimiento se estabilizó y la seguridad se reforzó, dando lugar a una plataforma mucho más resiliente. Construir resiliencia más allá del despliegue inicial La estrategia regional sigue una lógica similar. Elegir entre una única zona de disponibilidad o un enfoque multi-AZ impacta directamente en la resiliencia, el failover y la complejidad operativa. Cambiar estas decisiones una vez en producción es complicado, sobre todo cuando ya hay datos críticos y tráfico activo en juego. Al tener en cuenta desde el inicio el crecimiento, los requisitos de disponibilidad y la continuidad del negocio, las empresas pueden integrar la escalabilidad y la sostenibilidad directamente en el diseño de sus sistemas, evitando la necesidad de realizar ajustes costosos a posteriori. Las landing zones y los sistemas operativos suelen quedar en segundo plano, a pesar de ser fundamentales para las operaciones diarias, la gestión de incidencias y el cumplimiento normativo a medida que los entornos escalan. La conclusión es clara: no basta con desplegar infraestructura. Los equipos cloud deben priorizar desde el inicio la visibilidad, la gobernanza y el control operativo. Aquí es donde los servicios gestionados y las plataformas estandarizadas marcan la diferencia: reducen la carga operativa y aportan mayor control a medida que la infraestructura escala. Tampoco podemos subestimar la dimensión humana. Una correcta incorporación, formación y alineación entre los equipos operativos ayuda a reducir la confusión y acelerar la adopción. Cuando la gestión del cambio se descuida en las primeras fases, incluso las plataformas cloud mejor diseñadas pueden percibirse como un riesgo, ralentizando la entrega y aumentando la resistencia.

«La formación adecuada es clave para que los equipos no tengan la sensación de perder el control de la infraestructura». – Olivier Picquenot, Customer Success Director, OVHcloud Desconocido

Consejo para la implementación Realiza una evaluación de madurez en la nube o una pequeña prueba de concepto para validar el diseño de la red y la resiliencia. Estas primeras decisiones marcan la diferencia a medida que el sistema escala. De los objetivos de negocio a decisiones de arquitectura La migración y el escalado comienzan con objetivos claros: mejorar el rendimiento, controlar los costes y apoyar el crecimiento. La complejidad surge al traducir estos objetivos en decisiones concretas de infraestructura.

«La escalabilidad debe abordarse desde el principio, teniendo en cuenta los patrones de carga. Una de las grandes ventajas del cloud es poder escalar según la demanda, aumentando o reduciendo recursos según sea necesario». – Picquenot Desconocido

Entender las dependencias, los patrones de carga máxima, los requisitos de cumplimiento normativo y las carencias de habilidades del equipo es fundamental. Sin esta visibilidad, el escalado se gestiona de forma reactiva y con información incompleta. Los equipos deben validar sus hipótesis desde fases iniciales mediante preguntas operativas clave: ¿Cómo se comportará el tráfico interno entre servicios en caso de carga elevada?

¿Cuáles son los picos de uso y cómo responderá el escalado?

¿Qué requisitos de cumplimiento normativo o residencia de datos influyen en la ubicación de los recursos?

¿El equipo cuenta con las habilidades para operar plataformas complejas a largo plazo? La automatización y los servicios gestionados son clave para salvar esta brecha. El uso de infraestructura como código, bases de datos gestionadas y sistemas integrados reduce la carga operativa y permite a los equipos centrarse en generar valor, en lugar de mantener la infraestructura. Consejo para la implementación Vincula los objetivos de negocio con resultados técnicos medibles. La automatización y los servicios gestionados permiten traducir la estrategia en una arquitectura escalable. Posibles riesgos de escalar y fundamentos operativos Un crecimiento acelerado puede generar riesgos operativos capaces de desestabilizar incluso arquitecturas bien diseñadas. Adoptar buenas prácticas desde la base permite prevenir estos problemas.

«La automatización es el factor clave. Con herramientas como Terraform u OpenTofu, las organizaciones pueden estar preparadas para escalar». – Javaux Desconocido

Automatizar el aprovisionamiento, el escalado y la monitorización permite garantizar despliegues repetibles y preparar a los equipos para escalar de forma eficiente. Además, definir responsabilidades, estandarizar entornos y evitar la proliferación de herramientas facilita la resolución de problemas, mejora el cumplimiento y reduce los costes. Con el tiempo, esta coherencia se convierte en una ventaja competitiva. Pasar de aplicaciones monolíticas a microservicios o Kubernetes es complejo; sin embargo, un enfoque de migración por fases ayuda a evitar fracasos. Empezar con un servicio de bajo riesgo permite a los equipos validar el proceso de migración, ajustar la escalabilidad y avanzar de forma gradual mientras ganan confianza. Cuando «todo a la vez» es demasiado En uno de los casos, una empresa intentó una migración completa a microservicios en una sola fase, lo que llevó a errores de despliegue y configuraciones incorrectas. El resultado fue tiempo de inactividad en múltiples servicios y una ralentización del proyecto. Cambiar a un enfoque por fases, con aprovisionamiento automatizado y soporte gestionado, garantizó operaciones estables y predecibles, así como una adopción más rápida. Consejo para la implementación Escalar a través de procesos reproducibles. La automatización, la estandarización y la entrega por fases crean estabilidad a medida que las plataformas crecen. Evitar costes ocultos Las suposiciones heredadas y el sobreaprovisionamiento son trampas comunes en la migración a la nube. Si no se replantean los patrones de diseño, los equipos corren el riesgo de crear costes innecesarios y complejidad operativa. Los entornos cloud cambian constantemente Revisar la arquitectura de forma regular permite aprovechar nuevas capacidades y optimizar el uso de recursos. Cloud environments evolve rapidly. Reviewing architecture regularly ensures teams benefit from improved services and efficient patterns.

“Un modelo de precios predecible y transparente donde los clientes solo pagan por los recursos que consumen, como almacenamiento, potencia de cálculo o ancho de banda, permite una mayor confianza en la previsión de proyectos” – Toor Desconocido