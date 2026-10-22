22:47, un mensaje de Telegram.

Mi teléfono vibra en la mesita de noche:

« La compilación de esta noche ha fallado. Análisis de los logs: la dependencia acme-lib, actualizada ayer, rompe la construcción de la imagen de la API. El entorno de pruebas sigue funcionando con la versión anterior. Puedo congelar la versión o reiniciar el staging: ¿lo hago? ».

No es un colega. Es mi agente de IA en VPS. Se llama Hermes, vive en un pequeño servidor en un datacenter europeo y nunca duerme. Llevamos tres semanas trabajando juntos: ha tomado notas sobre nuestras compilaciones, sabe qué logs consultar y, sobre todo, tiene el reflejo de preguntar antes de actuar.

En este artículo, te contamos cómo hemos llegado hasta aquí y cómo puedes lanzar tu agente de IA en un VPS en diez minutos.

Y para asegurarse de cumplir con este plazo, un repositorio de GitHub te acompañará en los primeros pasos.

Un agente de IA que vive en un portátil es un agente frágil

Si ya has probado un asistente de IA local, seguro que reconoces los síntomas. El agente se apaga cuando cierras el ordenador, como es lógico. Cada vez que inicias sesión, vuelve prácticamente a empezar desde cero, a menos que vuelvas a introducir manualmente todo el contexto. Las tareas rutinarias siguen siendo manuales (por ejemplo, las comprobaciones matutinas o los resúmenes semanales). Y, para interactuar con él, tienes que acordarte de abrir una aplicación: el agente nunca toma la iniciativa.

Es un problema que no tarda en hacerse evidente. Un ordenador personal se enciende con poca frecuencia, casi nunca se lleva fuera de casa y su usuario cambia constantemente de herramienta lo largo del día: consola web, CLI, panel de control o incluso correo electrónico. Para un agente autónomo, es un entorno muy poco adecuado: no tiene disponibilidad permanente, no está siempre accesible y no dispone de una memoria duradera. El ordenador es el lugar donde trabajas y tomas decisiones, pero no donde debe residir un proceso.

Lo que necesitas es un entorno permanente, accesible a través de los canales que ya utilizas y capaz de retener lo que va aprendiendo. En una palabra: un (pequeño) servidor.

Hermes, el agente que aprende mientras trabaja

Veamos brevemente de qué se trata: Hermes Agent es un agente de IA de código abierto , con licencia MIT y desarrollado por Nous Research . Cuenta con unas 252 000 estrellas en GitHub. Tres características marcan la diferencia en el día a día.

La primera es su ciclo de aprendizaje. Después de una tarea algo compleja, Hermes crea una skill (generalmente un archivo llamado SKILL.md). Se trata de un procedimiento que él mismo ha formalizado y que va mejorando con cada uso. Gracias a este mecanismo, su memoria persiste entre sesiones. Además, es capaz de consultar sus conversaciones anteriores para recuperar lo que ya había establecido. Así, no tiene que empezar de cero cada mañana. Y ahí está precisamente la clave.

Después de tres semanas, ya no necesitas recordarle dónde están los logs ni cómo está organizado nuestro entorno de staging. El agente lo ha anotado, comprobado y documentado en una skill de dos líneas.

La segunda característica en su presencia en todas partes. Una única pasarela permite acceder a él desde una treintena de plataformas: Telegram, Signal, Slack, Discord, Matrix, Teams, email e incluso SMS. Puedes hablar con él a través de tus canales de comunicación habituales, sin necesidad de abrir otra ventana. Es una auténtica ventaja.

Por último, destaca su versatilidad. Puedes cambiar de modelo con un solo comando (/model): OpenRouter, OpenAI, Nous Portal o tu propio endpoint. También puedes ejecutar varios subagentes en paralelo y aislar la ejecución en un contenedor. No dependes de un único proveedor.

Además, Hermes puede integrarse con los AI Endpoints de OVHcloud , para que puedas trabajar en un entorno controlado. Si quieres conocer otro ejemplo de agente conectado a este servicio, consulta nuestro artículo sobre Docker Agent con AI Endpoints (en inglés).

El detalle que lo cambia todo: un planificador de tareas (scheduler) integrado que entiende el lenguaje natural. «Cada mañana a las 8:00, hazme un resumen de lo ocurrido durante la noche» se convierte en una tarea programada, sin necesidad de recurrir a crontab -e, ni de adaptar tu pipeline CI.

¿Por qué utilizar un agente IA en VPS, y no como SaaS?

Un agente alojado por un tercero puede ofrecer funcionalidades avanzadas, pero funciona como una caja negra: no puedes ver dónde se ejecutan tus herramientas, ni dónde se almacenan su memoria y sus claves. Con un VPS, la situación cambia por completo. La memoria, las skills, el historial están en tu propia máquina, en un datacenter europeo. Las claves API son tuyas. Tú eliges el modelo y el endpoint desde el que quieres utilizarlo. El proveedor de hosting no tiene acceso a tus conversaciones, tus skills ni tus tokens.

Lo mismo ocurre con los costes. Un VPS de gama básica con 2 vCores, 4 GB de RAM, 40 GB NVMe, copias de seguridad diarias y tráfico ilimitado cuesta menos de 5 € al mes (+IVA). La pasarela y sus subagentes pueden alojarse fácilmente en él. Y si prefieres delegar la gestión de la infraestructura, OVHcloud también ofrece Hermes en modo hosting gestionado, con créditos ce IA incluidos. Para un uso técnico, el VPS sigue siendo la mejor opción: controlas el entorno, separas la prueba de la producción e integras el agente en tus flujos de trabajo existentes.

¿Y si Telegram no es adecuado en tu negocio? El canal es solo una línea de configuración: la pasarela es compatible con una treintena de plataformas. Si buscar cifrado de extremo a extremo por defecto, encontrarás la guía de Signal en el repositorio, aunque su configuración requiere algo más de tiempo. Para una soberanía total del canal, utiliza Matrix autoalojado en el mismo VPS, o SimpleX. Y si tu equipo de IT te obliga a utilizar sus propias herramientas: Slack, Teams, Mattermost y Google Chat también son compatibles. El canal es importante para el cifrado. El VPS, para la soberanía de los datos.

Cómo ponerlo en marcha en diez minutos

Necesitas tres cosas: una cuenta OVHcloud con un método de pago predeterminado (la ejecución del comando a través de la API lo requiere), un token de BotFather para Telegram y una clave API de modelo. A continuación: