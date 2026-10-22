Mi compañero Hermes: un agente de IA en VPS
22:47, un mensaje de Telegram.
Mi teléfono vibra en la mesita de noche:
« La compilación de esta noche ha fallado. Análisis de los logs: la dependencia acme-lib, actualizada ayer, rompe la construcción de la imagen de la API. El entorno de pruebas sigue funcionando con la versión anterior. Puedo congelar la versión o reiniciar el staging: ¿lo hago? ».
No es un colega. Es mi agente de IA en VPS. Se llama Hermes, vive en un pequeño servidor en un datacenter europeo y nunca duerme. Llevamos tres semanas trabajando juntos: ha tomado notas sobre nuestras compilaciones, sabe qué logs consultar y, sobre todo, tiene el reflejo de preguntar antes de actuar.
En este artículo, te contamos cómo hemos llegado hasta aquí y cómo puedes lanzar tu agente de IA en un VPS en diez minutos.
Y para asegurarse de cumplir con este plazo, un repositorio de GitHub te acompañará en los primeros pasos.
Un agente de IA que vive en un portátil es un agente frágil
Si ya has probado un asistente de IA local, seguro que reconoces los síntomas. El agente se apaga cuando cierras el ordenador, como es lógico. Cada vez que inicias sesión, vuelve prácticamente a empezar desde cero, a menos que vuelvas a introducir manualmente todo el contexto. Las tareas rutinarias siguen siendo manuales (por ejemplo, las comprobaciones matutinas o los resúmenes semanales). Y, para interactuar con él, tienes que acordarte de abrir una aplicación: el agente nunca toma la iniciativa.
Es un problema que no tarda en hacerse evidente. Un ordenador personal se enciende con poca frecuencia, casi nunca se lleva fuera de casa y su usuario cambia constantemente de herramienta lo largo del día: consola web, CLI, panel de control o incluso correo electrónico. Para un agente autónomo, es un entorno muy poco adecuado: no tiene disponibilidad permanente, no está siempre accesible y no dispone de una memoria duradera. El ordenador es el lugar donde trabajas y tomas decisiones, pero no donde debe residir un proceso.
Lo que necesitas es un entorno permanente, accesible a través de los canales que ya utilizas y capaz de retener lo que va aprendiendo. En una palabra: un (pequeño) servidor.
Hermes, el agente que aprende mientras trabaja
Veamos brevemente de qué se trata: Hermes Agent es un agente de IA de código abierto, con licencia MIT y desarrollado por Nous Research. Cuenta con unas 252 000 estrellas en GitHub. Tres características marcan la diferencia en el día a día.
La primera es su ciclo de aprendizaje. Después de una tarea algo compleja, Hermes crea una skill (generalmente un archivo llamado SKILL.md). Se trata de un procedimiento que él mismo ha formalizado y que va mejorando con cada uso. Gracias a este mecanismo, su memoria persiste entre sesiones. Además, es capaz de consultar sus conversaciones anteriores para recuperar lo que ya había establecido. Así, no tiene que empezar de cero cada mañana. Y ahí está precisamente la clave.
Después de tres semanas, ya no necesitas recordarle dónde están los logs ni cómo está organizado nuestro entorno de staging. El agente lo ha anotado, comprobado y documentado en una skill de dos líneas.
La segunda característica en su presencia en todas partes. Una única pasarela permite acceder a él desde una treintena de plataformas: Telegram, Signal, Slack, Discord, Matrix, Teams, email e incluso SMS. Puedes hablar con él a través de tus canales de comunicación habituales, sin necesidad de abrir otra ventana. Es una auténtica ventaja.
Por último, destaca su versatilidad. Puedes cambiar de modelo con un solo comando (/model): OpenRouter, OpenAI, Nous Portal o tu propio endpoint. También puedes ejecutar varios subagentes en paralelo y aislar la ejecución en un contenedor. No dependes de un único proveedor.
Además, Hermes puede integrarse con los AI Endpoints de OVHcloud, para que puedas trabajar en un entorno controlado. Si quieres conocer otro ejemplo de agente conectado a este servicio, consulta nuestro artículo sobre Docker Agent con AI Endpoints (en inglés).
El detalle que lo cambia todo: un planificador de tareas (scheduler) integrado que entiende el lenguaje natural. «Cada mañana a las 8:00, hazme un resumen de lo ocurrido durante la noche» se convierte en una tarea programada, sin necesidad de recurrir a crontab -e, ni de adaptar tu pipeline CI.
¿Por qué utilizar un agente IA en VPS, y no como SaaS?
Un agente alojado por un tercero puede ofrecer funcionalidades avanzadas, pero funciona como una caja negra: no puedes ver dónde se ejecutan tus herramientas, ni dónde se almacenan su memoria y sus claves. Con un VPS, la situación cambia por completo. La memoria, las skills, el historial están en tu propia máquina, en un datacenter europeo. Las claves API son tuyas. Tú eliges el modelo y el endpoint desde el que quieres utilizarlo. El proveedor de hosting no tiene acceso a tus conversaciones, tus skills ni tus tokens.
Lo mismo ocurre con los costes. Un VPS de gama básica con 2 vCores, 4 GB de RAM, 40 GB NVMe, copias de seguridad diarias y tráfico ilimitado cuesta menos de 5 € al mes (+IVA). La pasarela y sus subagentes pueden alojarse fácilmente en él. Y si prefieres delegar la gestión de la infraestructura, OVHcloud también ofrece Hermes en modo hosting gestionado, con créditos ce IA incluidos. Para un uso técnico, el VPS sigue siendo la mejor opción: controlas el entorno, separas la prueba de la producción e integras el agente en tus flujos de trabajo existentes.
¿Y si Telegram no es adecuado en tu negocio? El canal es solo una línea de configuración: la pasarela es compatible con una treintena de plataformas. Si buscar cifrado de extremo a extremo por defecto, encontrarás la guía de Signal en el repositorio, aunque su configuración requiere algo más de tiempo. Para una soberanía total del canal, utiliza Matrix autoalojado en el mismo VPS, o SimpleX. Y si tu equipo de IT te obliga a utilizar sus propias herramientas: Slack, Teams, Mattermost y Google Chat también son compatibles. El canal es importante para el cifrado. El VPS, para la soberanía de los datos.
Cómo ponerlo en marcha en diez minutos
Necesitas tres cosas: una cuenta OVHcloud con un método de pago predeterminado (la ejecución del comando a través de la API lo requiere), un token de BotFather para Telegram y una clave API de modelo. A continuación:
git clone https://github.com/RemyAtOVH/hermes-on-vps && cd hermes-on-vps
export OVH_ENDPOINT="ovh-eu" OVH_APPLICATION_KEY=… OVH_APPLICATION_SECRET=… OVH_CONSUMER_KEY=…
export TF_VAR_public_ssh_key="$(cat ~/.ssh/id_ed25519.pub)"
terraform -chdir=vps init && terraform -chdir=vps apply # VPS provisioning via Terraform
./deploy.sh debian@$(terraform -chdir=vps output -raw vps_ip)
El script deploy.sh encadena cinco pasos: comprueba los requisitos del sistema, instala la versión oficial de Hermes (unos cinco minutos), y, después, te guía mediante dos prompts interactivos para elegir el modelo (hermes model) y vincular Telegram (hermes gateway setup). Por último, configura la pasarela. Para una instalación manual, la guía de instalación de Hermes Agent explica cada paso.
Abre Telegram, saluda a tu bot: ya está operativo y lo seguirá estando.
Durante los primeros días, su trabajo consiste principalmente en observar. Le proporcionas contexto: convenciones, direcciones útiles, qué entendemos por “producción” y qué no debe tocar bajo ningún concepto. El agente integra todo esto en su memoria. A la semana siguiente, sus preguntas empiezan a cambiar: menos «¿dónde está?» y más «esto es lo que he encontrado, ¿quieres que actúe?». Esa es la promesa de Hermes.
¿Todavía tienes dudas? El repositorio también incluye una opción de despliegue en una instancia de Public Cloud, con facturación por horas: puedes probarla, pausarla por la noche (power_state=SHELVED, solo se paga el almacenamiento), y eliminarla cuando el prototipo ya haya cumplido su cometido. Una sesión de pruebas solo cuesta unos céntimos. De hecho, para escribir este artículo se utilizó una instancia Public Cloud.
El informe de las 8:00, la incidencia de las 14:00
Empecemos por el informe matutino. Basta con indicárselo una vez: “Cada día a las 8:00, hazme un resumen de los errores de compilación, las incidencias de la noche e indícame qué asuntos requieren mi atención”. El planificador se encarga del resto. Cada mañana, recibes un resumen en el canal con lo que realmente requiere tu atención. Si la noche ha transcurrido sin problemas, te lo dice en una sola línea, no en veinte.
Veamos ahora la gestión de incidencias. ¿Se produce un error a las 14:00? Se añade al bot. Este consulta el registro correspondiente, lo contrasta con la última modificación conocida, propone una hipótesis y una acción, y espera tu confirmación. Todo ello en el mismo hilo de conversación, sin cambiar de ventana.
Lo que no le confío
Por supuesto, utilizar una herramienta de este tipo también tiene sus límites: un agente con acceso a una shell supone una superficie de ataque y debes tratarlo como tal.
- Em primer lugar, la lista de permitidos: (allowlist): el bot solo acepta mensajes directos de los contactos incluidos en ella.
- Después, el cortafuegos: únicamente está expuesto el acceso SSH; la pasarela solo genera tráfico saliente.
- Por último, los permisos de los tokens: Hermes tiene permisos de lectura en el entorno de staging, pero no dispone de la contraseña root de producción. La pasarela incluso incorpora una opción de seguridad que permite establecer controles adicionales para determinadas acciones antes de ejecutarlas.
Todo lo que deba estar versionado, auditado y compartido debe seguir gestionándose como Infrastructure as Code: los despliegues en producción se realizan a través de una pipeline, no mediante un chat.
Hermes destaca en tareas de exploración, diagnóstico y acciones puntuales sujetas a confirmación, pero no está pensado para sustituir a las pipelines.
Si una acción debe poder repetirse mañana por otra persona, debe quedar versionada en el código. Si hay que tomar una decisión ahora, puedes recurrir al agente.
Tres semanas después
22:47 El mensaje sigue llegando, como cada día. Lo que ha cambiado es aquello que le confío: las tareas rutinarias han desaparecido de mi jornada, pero las decisiones siguen estando en manos humanas. Con Hermes, que pide confirmación antes de actuar, todo resulta bastante sencillo.
Hay un detalle que ha marcado la diferencia con el paso de las semanas: cuando cambié de ordenador, Hermes no se movió. Su memoria, sus skills y su historial siguen en el VPS, con copias de seguridad como el resto de la infraestructura. Mi compañero o compañera nunca ha tenido que trabajar desde mi ordenador. Solo queda prever cómo hacer una copia de seguridad del entorno de trabajo por si acaso, por ejemplo, con VPS Backup. Si quieres instalar tu propio agente de IA en un VPS, consulta la documentación de Hermes Agent.