Infraestructura para crecer: lecciones de scale-ups y 6 casos de uso inspiradores

Escalar una empresa nunca es lineal: Si bien es cierto que crecimiento trae nuevas posibilidades, también conlleva nuevas exigencias. El verdadero reto es conservar la agilidad mientras se construyen bases técnicas sólidas que permitan impulsar la innovación.

En todos los sectores, los equipos ambiciosos están escalando más rápido y de forma más inteligente gracias a infraestructuras cloud que se adaptan a ellos, y no al contrario.

En este blog, dos expertas de OVHcloud – Emma Dennard, directora general corporativa para Reino Unido, Países Bajos, países nórdicos y Canadá; y Sylvie Houlière Mayca, directora general corporativa para Francia, Belux y MEA – comparten sus puntos de vista y ejemplos de scale-up que transforman los desafíos en éxitos tangibles.

Tanto si trabajas en IA como si lideras proyectos digitales, estas son formas en que las empresas pueden destacar cuando valores como la apertura, la escalabilidad y la transparencia se combinan con la creatividad técnica.

Convertir la inteligencia en impacto real

Emma Dennard

Para muchas empresas que desarrollan IA, el mayor obstáculo no es la falta de ideas, sino la capacidad de integrarlas. La startup sueca Hopsworks lo tiene muy claro. Nacida de un proyecto de investigación universitario, su plataforma ayuda a los desarrolladores a acelerar desde el reconocimiento de imágenes hasta la detección de fraude y el entrenamiento de modelos LLM.

Cuando Hopsworks tuvo su primer contacto con OVHcloud, el equipo estaba frustrado con herramientas de hiperescalares que no funcionaban bien entre sí y con unos precios cloud demasiado complejos. Lo que la empresa necesitaba era libertad. Libertad para innovar rápido, mantener una arquitectura abierta y gestionar su crecimiento a su manera.

Al unirse al OVHcloud Startup Program, Hopsworks migró su oferta serverless al Public Cloud de OVHcloud, utilizando Object Storage compatible con S3 y frameworks open source para mantener la agilidad a medida que evoluciona la IA. ¿El resultado? 62 % de ahorro en costes del cloud, liberando capital para nuevos proyectos estratégicos.

Además, Hopsworks consiguió evitar el vendor lock-in, que suele limitar la innovación. Gracias a los precios predecibles de OVHcloud, su enfoque de soberanía europea y el uso de estándares abiertos, la compañía obtuvo la flexibilidad para seguir adaptándose.

Descubre cómo Hopsworks logra escalar la innovación en IA sin concesiones.

💡 Consejo de Emma:

La IA avanza rápido, pero las buenas decisiones resisten el paso del tiempo. Adaptarse implica pensar más allá del próximo lanzamiento y planificar lo que viene después.

Llevando la IA al siguiente nivel

Emma Dennard

Antes de que el mundo hablara de IA generativa, Leetify ya utilizaba el aprendizaje automático para ayudar a los jugadores a ser mejores. Su plataforma de entrenamiento con IA analiza el rendimiento de los jugadores en Counter-Strike: Global Offensive, y ofrece feedback instantáneo después de cada partida.

Eso requiere un ancho de banda considerable. En 2022, Leetify gestionaba más de dos millones de partidas mensuales, transfiriendo unos 70 TB de datos en tiempo real. Cualquier latencia, caída o ataque DDoS podía significar perder jugadores, y perder su confianza.

Gracias a la combinación de OVHcloud Dedicated Servers y Public Cloud, Leetify logró un equilibrio óptimo entre fiabilidad y flexibilidad: 99,99 % de tiempo activo, tráfico ilimitado y la posibilidad de escalar al momento en los picos de actividad durante los torneos.

El resultado fue una reducción de costes cercana al 50 % y un rendimiento sin interrupciones para jugadores de todo el mundo. Para un equipo tan dinámico y pionero en IA aplicada al gaming, esa estabilidad significa ahorro, pero también libertad para innovar, experimentar y avanzar.

Descubre cómo Leetify se mantiene competitivo con la fiabilidad de OVHcloud.

💡 Consejo de Emma:

A veces, la mejor tecnología es aquella en la que no tienes que pensar. Cuando las cosas simplemente funcionan, tu equipo puede concentrarse en lo que realmente importa: la innovación y el crecimiento.

Reinventar la fiabilidad

Sylvie Houlière Mayca

En un contexto de cambios constantes, pocos nombres inspiran tanta confianza como Ravensburger. La empresa alemana lleva más de un siglo fomentando la creatividad a través de juegos, libros y puzles que forman parte del día a día de millones de familias. Pero incluso la tradición tuvo que transformarse.

Con la expansión internacional de Ravensburger, su presencia digital se multiplicó. Actualmente, su estrategia comercial integra tiendas físicas con una plataforma de e-commerce en pleno crecimiento. Ambos canales deben funcionar sin fricciones, en todo momento.

En periodos de máxima demanda, como Navidad o los confinamientos de la pandemia de COVID-19, el tráfico del e-commerce aumentaba de forma repentina. La infraestructura local de la empresa simplemente no podía seguir el ritmo. El reto era claro: ofrecer la misma experiencia premium a cada cliente, a cualquier hora y sin interrupciones.

Ravensburger migró su negocio online a OVHcloud Hosted Private Cloud (HPC), obteniendo una infraestructura diseñada para la elasticidad, la alta disponibilidad y el alcance internacional. Con recursos de computación, almacenamiento y redes pensados para un rendimiento óptimo, los picos de demanda se gestionan de forma automática.

Ahora, con las bases de su e-commerce ya consolidadas, la nueva etapa de Ravensburger se centra en la inteligencia artificial. Esto significa utilizar la IA para comprender mejor los perfiles de los clientes y adaptar los productos a niños y niñas, y familias de todo el mundo.

Explora sobre cómo Ravensburger combina resiliencia y crecimiento con OVHcloud.

💡 Consejo de Sylvie:

Cuando un negocio crece, necesita una infraestructura que escale con él. No te centres solo en las necesidades inmediatas, elige un partner que crezca contigo.

Impulsar un crecimiento sostenible

Sylvie Houlière Mayca

Aunque la agricultura no suele ser la primera industria que se asocia con la IA, la scale-up colombiana Manglar está demostrando cómo la tecnología puede aportar un valor real y apoyar de forma significativa a este sector esencial. Centrada en la innovación agrotech, la empresa utiliza imágenes de drones y machine learning para monitorear cultivos, detectar problemas tempranos y mejorar el rendimiento de manera sostenible.

Cuando Manglar se asoció por primera vez con OVHcloud, el equipo buscaba una forma de sostener un crecimiento acelerado manteniendo costes y prestaciones bajo control. Lo que comenzó como una búsqueda de almacenamiento eficiente evolucionó en una colaboración de infraestructura a gran escala. Gracias a la incorporación de instancias GPU de OVHcloud para tareas de entrenamiento e inferencia, y de servidores de almacenamiento para el procesamiento masivo de datos, Manglar opera hoy análisis de imágenes de alto rendimiento que ofrecen información en tiempo real a productores de Colombia, México y Brasil. Pero esto es solo el principio: la empresa ya prepara su expansión hacia Estados Unidos y Argentina.

Para un negocio que trabaja en la intersección de la tecnología y el medio ambiente, la fiabilidad y la gobernanza lo son todo. La transparencia en los precios de OVHcloud, su arquitectura abierta y el soporte local dedicado han ayudado a Manglar a optimizar recursos, mantener la confianza de los inversores y crecer de manera responsable, tanto técnica como financieramente.

Detrás de este éxito hay un equipo de agentes del cambio que combinan la ciencia de datos con un propósito claro. Estos ingenieros han afinado modelos de inferencia para ofrecer predicciones más rápidas y precisas, mientras que el equipo directivo se ha centrado en escalar el impacto a niveles económicos y ambientales. Es una prueba de que la innovación puede impulsar la sostenibilidad sin comprometerla.

Los siguientes pasos para Manglar incluyen la migración completa de sus cargas de trabajo de ML e inferencia a OVHcloud, lo que requerirá disponibilidad de GPU H100 o H200. Esto permitirá escalar de manera más eficiente y mejorar la velocidad de procesamiento. Lo que diferencia a OVHcloud es su capacidad de convertir la infraestructura en un motor de crecimiento, siempre priorizando la gobernanza y el impacto positivo.

💡 Consejo de Sylvie:

Elige un proveedor de cloud que ofrezca flexibilidad, acompañamiento personalizado y soporte humano real, no solo infraestructura. Con la colaboración adecuada, la nube deja de ser simplemente una solución técnica para convertirse en un potente acelerador del crecimiento de tu negocio.

Escalar de forma inteligente, 6 casos de uso inspiradores

1. Rediseñar para ganar agilidad

Webmecanik migró de una arquitectura monolítica a una plataforma distribuida para responder de forma más eficiente al aumento de la demanda. Al adoptar la solución de Kubernetes de OVHcloud, la empresa ganó escalabilidad, mejoró el rendimiento y aumentó la fiabilidad. Su compromiso con la automatización centrada en el cliente le permite ofrecer soluciones de marketing capaces de adaptarse ágilmente a las necesidades de cada uno de ellos. Descubre aquí cómo Webmecanik escaló para alcanzar el éxito.

2. Aprovechar el impulso

La publicidad programática requiere velocidad, precisión y fiabilidad. Es el caso de Nexx360, que se apoyó en la infraestructura de Kubernetes de OVHcloud para escalar su plataforma publicitaria a nivel mundial, manteniendo un alto rendimiento incluso durante picos de tráfico en la entrega de anuncios. El uso innovador de la automatización en la optimización de campañas por parte del equipo los hace destacar como agentes del cambio que transforman las operaciones de marketing digital. Aprende cómo Nexx360 se mantiene flexible y rentable en la nube aquí.

3. Mejorar la experiencia del usuario

CUX.io, una plataforma de automatización de UX, necesitaba un alojamiento a medida para gestionar cargas de trabajo únicas y ofrecer experiencias de usuario consistentes. OVHcloud proporcionó soluciones cloud personalizadas que garantizaron estabilidad y rendimiento. Su compromiso por analizar cada interacción para mejorar la UX muestra la creatividad que impulsa su crecimiento técnico. Descubre cómo CUX.io optimizó la experiencia de usuario en múltiples plataformas aquí.

4. Superar nuevos límites

Floatplane adopta un enfoque híbrido que integra servidores Bare Metal con Managed Kubernetes, lo que facilita una escalabilidad acelerada sin sacrificar la baja latencia necesaria para su plataforma de streaming. Lo que diferencia a Floatplane es su apuesta por una entrega de contenido impulsada por la comunidad, garantizando que tanto creadores como espectadores disfruten de una experiencia fluida incluso a medida que la plataforma crece. Descubre cómo Floatplane mantiene el interés de su audiencia aquí.

5. Liderar con claridad

Lota.cloud aspira a convertirse en un referente en FinOps y recurrió los servicios gestionados de OVHcloud para optimizar sus operaciones garantizando al mismo tiempo el cumplimiento normativo. Al adoptar soluciones cloud escalables, Lota.cloud puede respaldar procesos financieros complejos sin sacrificar velocidad ni flexibilidad. Su compromiso con una toma de decisiones transparente y basada en datos refleja la planificación cuidadosa que requieren quienes trabajan en sectores de alto riesgo. Descubre cómo Lota.cloud escaló su plataforma logística sin esfuerzo aquí.

6. Crecer de manera responsable

Como proveedor líder de analítica en el sector sanitario, IAMDS confía en OVHcloud para gestionar de forma segura datos sensibles de pacientes mientras escala sus servicios en múltiples regiones Al combinar una infraestructura segura con soluciones cloud flexibles, IAMDS garantiza el cumplimiento de normativas estrictas y habilita analíticas en tiempo real que mejoran los resultados para los pacientes. Descubre cómo IAMDS ofrece soluciones digitales seguras y escalables aquí.

Crecer y generar impacto con confianza

Las empresas prosperan cuando su infraestructura es flexible, fiable, transparente y con costes predecibles. Tanto para potenciar plataformas de IA, habilitar e-commerce a escala global o respaldar gaming de alto rendimiento, OVHcloud ofrece a los equipos la capacidad de enfocarse en lo esencial: innovar, crecer y obtener resultados concretos.El partner cloud adecuado te proporciona la tecnología que necesitas, eso está claro, pero también sienta las bases para la toma de decisiones estratégicas, la expansión internacional y el éxito a largo plazo. Con una infraestructura robusta, estándares abiertos y un soporte ágil, las empresas pueden escalar con confianza y absorber picos de demanda, mientras los equipos dedican su energía a hacer avanzar su visión en lugar de gestionar obstáculos técnicos.Explora aquí cómo OVHcloud puede ayudar a tu negocio a escalar con confianza.