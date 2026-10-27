Hoy en día, todos los proveedores de cloud dicen que son ecológicos. Algunos pueden respaldar su afirmación con cifras auditadas, otros solo con una promesa y un icono de hoja. Si la sostenibilidad es uno de tus criterios de selección, necesitarás una forma fiable de diferenciar los proveedores de cloud.

Esta guía te ofrece tres criterios que te ayudarán a evaluar a un proveedor de cloud sostenible: cómo mide su impacto, cómo gestiona el hardware a lo largo de su ciclo de vida y si invierte en investigación para seguir avanzando. Para cada uno de ellos, encontrarás las preguntas que conviene plantearse y un ejemplo concreto de OVHcloud con FrugalCloud, un reto de investigación desarrollado con Inria.

Por qué las afirmaciones ecológicas son difíciles de comparar

Lo que está en juego es importante. En Europa, las tecnologías digitales representan entre el 2 y el 3 % del consumo eléctrico, y los centros de datos concentran casi la mitad de ese porcentaje. Con el auge de la IA, se prevé que la contribución del sector a las emisiones de carbono se duplique, o incluso se triplique, de aquí a 2030.

Sin embargo, comparar proveedores resulta más difícil de lo que debería. Los indicadores varían de un informe a otro, algunos cálculos de la huella de carbono no incluyen las emisiones derivadas de la fabricación de servidores, y etiquetas como "carbono neutro" rara vez vienen acompañadas de una metodología publicada. Dos proveedores pueden afirmar que son sostenibles y, sin embargo, estar midiendo aspectos completamente distintos.

La clave está en buscar pruebas que puedan verificarse. Si quieres profundizar en los indicadores de carbono y los sesgos más habituales a la hora de calcularlos, consulta nuestra guía sobre el impacto de carbono de los servicios cloud, donde se analizan en detalle. A continuación encontrarás tres criterios que te ayudarán a tener un marco de referencia más amplio para elegir un proveedor de cloud sostenible.

Medir con indicadores estándar y auditados

Un proveedor que se toma en serio la sostenibilidad mide su impacto con indicadores que cualquiera puede comparar. Para los centros de datos, la familia de normas ISO/IEC 30134 establece los principales criterios de medición.

Tres indicadores que conviene conocer

El Índice PUE (Power Usage Effectiveness) compara el consumo energético total de un centro de datos con el consumo de energía de sus equipos informáticos. Cuanto más se acerque a 1, menor será la energía destinada a la refrigeración y otros consumos auxiliares.

compara el consumo energético total de un centro de datos con el consumo de energía de sus equipos informáticos. Cuanto más se acerque a 1, menor será la energía destinada a la refrigeración y otros consumos auxiliares. El Índice WUE (Water Usage Effectiveness) mide el consumo de agua por cada kilovatio hora de energía utilizada por los equipos informáticos. Cuanto más se acerque a 0, mejor.

mide el consumo de agua por cada kilovatio hora de energía utilizada por los equipos informáticos. Cuanto más se acerque a 0, mejor. La Tasa de energía descarbonizada indica el porcentaje de energía descarbonizada que alimenta el centro de datos.

No basta con fijarse en una única cifra destacada. Conviene comprobar si los valores se publican para cada centro de datos o únicamente como promedio, si abarcan un año completo o si un organismo independiente los ha auditado.

Qué publica OVHcloud

OVHcloud publica estos indicadores de acuerdo con las normas ISO 30134-2, -3, -8 y -9, y Apave Exploitation France los ha auditado de acuerdo con dichas normas. El PUE se mide durante 12 meses y abarca el 88% de los centros de datos que OVHcloud posee y gestiona.

En el ejercicio fiscal 2025, el PUE medio del grupo se situó en 1,24, con un valor mínimo publicado de 1,15, frente a 1,26 en 2024 y 1,29 en 2023. Su índice WUE fue de 0,34 L/kWh y su tasa de energía descarbonizada fue del 100%. También se publican los valores correspondientes a los nueve centros de datos de Europa y Norteamérica, lo que permite conocer el rendimiento de cada instalación individual, en lugar de basarse en la media del grupo.

Estos resultados son fruto de decisiones adoptadas a lo largo de más de dos décadas, como la implantación de un sistema propio de refrigeración por agua desde 2003 o la eliminación del aire acondicionado en las salas de servidores en 2006. Además, OVHcloud publica todos los años su huella de carbono desde 2017.

Para evaluar a un proveedor, estas son las cuestiones que debes analizar:

¿Qué estándares siguen sus indicadores y quién los audita?

¿Publica valores por centro de datos, durante un año completo?

¿Su huella de carbono incluye las emisiones de alcance 3, como la fabricación de servidores?

Esta última pregunta es más importante de lo que parece, como demuestra el siguiente criterio.

Actuar a lo largo de todo el ciclo de vida del hardware

La electricidad es solo una parte del problema, ya que la fabricación de servidores también tiene un impacto medioambiental considerable. Un PUE bajo demuestra la eficiencia energética de un centro de datos una vez construido, pero no dice nada sobre la huella medioambiental que general la fabricación del hardware. Un proveedor que solo optimiza el consumo energético deja sin abordar una parte importante de su impacto.

Aquí es donde un modelo industrial integrado marca la verdadera diferencia. OVHcloud diseña sus propios servidores y los fabrica en dos plantas de producción, una en Francia y otra en Canadá. Este control sobre toda la cadena de producción permite adoptar un enfoque circular:

Los servidores se diseñan para facilitar su desmontaje y utilizan componentes seleccionados para facilitar su reparación, reutilización y reciclaje.

Al final de su vida útil, cada servidor se desmonta y todos sus componentes se someten a pruebas para determinar cómo pueden aprovecharse de nuevo de la forma más adecuada. Actualmente, 17 de cada 100 componentes de los servidores OVHcloud son reacondicionados.

Los servidores permanecen en servicio una media de 4,5 años, y pueden llegar a utilizarse hasta nueve años, lo que evita parte de las emisiones asociadas a la fabricación de nuevo hardware.

Los servidores se trasladan entre los centros de datos para satisfacer la demanda, en lugar de sustituirlos por equipos nuevos idénticos.

De los centros de datos de OVHcloud, 27 son edificios rehabilitados, lo que evita el impacto medioambiental asociado a nuevas construcciones.

Los componentes que no se pueden reutilizar se entregan a socios certificados, que los transforman en nuevas fuentes de materias primas.

Este mismo enfoque se extiende a los proveedores, que firman un Código de Conducta de Proveedores. Por su parte, OVHcloud se adhiere a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Las infraestructuras también siguen mejorando. El nuevo sistema de refrigeración Smart Datacenter reduce el consumo de energía hasta en un 50% en todo el ciclo de refrigeración y utiliza un 30% menos de agua que el diseño inicial de OVHcloud.

Preguntas que conviene plantear a cualquier proveedor:

¿Diseñan o reacondicionan su propio hardware? ¿Qué porcentaje de componentes se reutiliza?

¿Cuánto tiempo permanecen en servicio sus servidores de media?

¿Qué ocurre con los equipos al final de su vida útil?

Medir adecuadamente el impacto y gestionar el hardware de manera responsable son aspectos que ya se están abordando. El tercer criterio se centra en cómo se prepara un proveedor para afrontar los retos del futuro.

Invertir en investigación para seguir avanzando

Los centros de datos eficientes y los servidores con una vida útil prolongada permiten resolver parte del problema. Los próximos avances dependen de cuestiones que aún están por resolver, entre ellas, cómo desarrollar software cloud que consuma menos energía, o cómo ayudar a los clientes a reducir el impacto de su propia actividad. Un proveedor comprometido a largo plazo dedica recursos de investigación a estas cuestiones.

FrugalCloud es un ejemplo de ello. Lanzado el 1 de octubre de 2021, este proyecto de investigación colaborativa reúne a OVHcloud y a cinco equipos de investigación de Inria, el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnología Digitales de Francia: Avalon, Inocs, Magellan, Spirals y Stack. El proyecto cuenta con la participación de destacados investigadores franceses especializados en computación sostenible y distribuida, bajo la dirección científica de Laurent Lefèvre, investigador de Inria en la ENS de Lyon y especialista de larga trayectoria en la eficiencia energética de los sistemas a gran escala. El proyecto finalizará en 2027.

El trabajo se articula en torno a tres líneas de investigación:

Ecodiseño de software y servicios cloud , integrando indicadores energéticos y medioambientales en el desarrollo de aplicaciones cloud, por ejemplo, en el procesamiento de flujos de datos (stream processing) y las arquitecturas de microservicios.

, integrando indicadores energéticos y medioambientales en el desarrollo de aplicaciones cloud, por ejemplo, en el procesamiento de flujos de datos (stream processing) y las arquitecturas de microservicios. Activación de medidas de eficiencia energética del hardware de los centros de datos , con el desarrollo de algoritmos y soluciones de software que aprovechen las opciones de reconfiguración y ahorro de energía de los servidores, los sistemas de almacenamiento y los equipos de red, probados a escala real.

, con el desarrollo de algoritmos y soluciones de software que aprovechen las opciones de reconfiguración y ahorro de energía de los servidores, los sistemas de almacenamiento y los equipos de red, probados a escala real. Ayudar a los usuarios de servicios cloud a reducir su impacto , explorando nuevos modelos, como sistemas de tarificación y catálogos de servicios optimizados, que fomentan un uso de menor impacto de los servicios cloud y bare metal.

Estas tres líneas se dividen en siete subproyectos, la mayoría de los cuales cuentan con la colaboración de dos equipos de Inria y uno o varios equipos de OVHcloud. Entre los resultados obtenidos hasta ahora figuran un estudio del consumo energético de los motores de procesamiento de flujos de datos, una comparativa de herramientas de medición del consumo eléctrico basadas en software y PowerHeat, y un método no intrusivo para estimar el consumo de energía. Otros trabajos muestran cómo ejecutar más máquinas virtuales por servidor sin afectar al rendimiento, o cómo los modelos de tarificación pueden fomentar un uso del cloud con menor impacto medioambiental.

En el ámbito científico, el proyecto ha permitido desarrollar seis tesis doctorales y un postdoctorado, además de la publicación de más de 15 artículos de investigación. También ha impulsado la organización de dos escuelas de otoño, ECO-ICT 2024 y ECO-ICT 2026.

En el ámbito operativo, OVHcloud está llevando a escala industrial los resultados del SP7, el subproyecto centrado en la monitorización del consumo eléctrico de los servidores bare metal. Este trabajo persigue dos objetivos:

Alimentar el Environmental Impact Tracker, de modo que los impactos medioambientales se midan con la mayor precisión posible y de forma lo más ajustada posible al uso real de los servicios de OVHcloud.

Medir el PUE 3, el nivel de máxima precisión y granularidad más avanzado disponible hoy en día.

"Nuestros clientes tienen objetivos medioambientales cada vez más exigentes. Al combinar la experiencia de OVHcloud con la de los equipos de investigación de Inria, FrugalCloud mejora la eficiencia de nuestra infraestructura cloud y proporciona a nuestros clientes los indicadores que necesitan para controlar y reducir la huella medioambiental de su actividad", afirma Maxime Agusti, Ph.D., IT Technical Leader en OVHcloud.

Puedes consultar las publicaciones y ponencias relacionadas con el proyecto en el sitio web del proyecto FrugalCloud (artículo en francés). También conviene preguntar a cualquier proveedor si desarrolla o financia proyectos de investigación sobre sostenibilidad, con qué socios colabora y si publica los resultados obtenidos.

Lista de verificación de su proveedor de cloud sostenible

Antes de incluir a un proveedor en tu lista final, realiza estas tres comprobaciones:

Indicadores: cumplen con las normas ISO 30134, se publican por centro de datos y son auditados de forma independiente. Ciclo de vida: la huella de carbono incluye la fabricación, y el proveedor reutiliza componentes y alarga la vida útil de los servidores. Investigación: el proveedor invierte en investigación a largo plazo, preferiblemente con socios públicos y resultados publicados.

Un proveedor que cumple con estos tres criterios ofrece mucho más que simples declaraciones ecológicas. Te proporciona pruebas que puedes verificar y cuyo seguimiento puedes realizar a lo largo del tiempo.

Compruebe las pruebas por ti mismo

Un proveedor de cloud verdaderamente sostenible no te pide que confíes simplemente en su palabra. Mide su impacto con indicadores estándar, actúa a lo largo de todo el ciclo de vida del hardware e invierte en investigación para seguir avanzando. El mejor punto de partida son los datos, así que consulta los indicadores e informes medioambientales de OVHcloud, desglosados por centro de datos, y exige los mismos criterios a todos los proveedores que estés considerando.