VPS 2027: Eine neue Serie für zukunftsträchtige Projekte konzipiert

OVHcloud führt die VPS 2027 -Serie ein, eine neue Generation von VPS-Plänen, die mehr Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Projektanforderungen bieten.

Im Zentrum dieser neuen Produktpalette steht der VPS 1, eine völlig neue Einstiegsreferenz für leichtere Konfigurationen. Während der bisherige Einstiegsvs-Plan bei 6,50 € / Monat startete, beginnt VPS 1 bei 3,81 € / Monat exkl. VAT, wodurch es einfacher wird, Testumgebungen, Entwicklungsservern, Nebenprojekte und leichte Workloads zu starten.

In einem globalen Umfeld steigender Hardwarekomponentenpreise spiegelt dieses neue VPS-Modell unsere Konzentration auf die Verbesserung der Produktpalette bei gleichzeitiger Beibehaltung eines starken Preis-Leistungs-Verhältnisses für die Kunden wider.

Hinweis: Wenn Sie derzeit einen VPS 2026-Service oder einen seiner Vorgänger verwenden, erfolgt keine automatische Änderung Ihres vorhandenen VPS. Ihre Konfiguration, Infrastruktur, lokale NVMe-Speicherung und Preisgestaltung bleiben unverändert. Es ist keine erzwungene Migration geplant, und es besteht keine Notwendigkeit für ein Upgrade zur Kompatibilität.

Was ist neu bei VPS 2027?

Die VPS 2027-Reihe führt eine neue eigenständige Produktpalette ein, mit Modellen, die für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt wurden, von leichtgewichtigen Umgebungen bis hin zu ressourcenintensiveren Workloads.

Der neue VPS 1 ist für Kunden konzipiert, die eine kleinere Konfiguration benötigen, um schnell loszulegen. Es kann für Testumgebungen, Entwicklungsprojekte, persönliche Anwendungen oder andere Standard-Workloads verwendet werden, die keinen größeren VPS-Plan erfordern.

Für Projekte, die mehr Ressourcen benötigen, umfasst die VPS 2027-Reihe auch VPS 2, VPS 3 und VPS 4 mit höheren CPU-, RAM- und Speicherkapazitäten.

Die VPS 2027-Reihe umfasst derzeit: