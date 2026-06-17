VPS 2027: Eine neue Serie für zukunftsträchtige Projekte konzipiert
OVHcloud führt die VPS 2027 -Serie ein, eine neue Generation von VPS-Plänen, die mehr Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Projektanforderungen bieten.
Im Zentrum dieser neuen Produktpalette steht der VPS 1, eine völlig neue Einstiegsreferenz für leichtere Konfigurationen. Während der bisherige Einstiegsvs-Plan bei 6,50 € / Monat startete, beginnt VPS 1 bei 3,81 € / Monat exkl. VAT, wodurch es einfacher wird, Testumgebungen, Entwicklungsservern, Nebenprojekte und leichte Workloads zu starten.
In einem globalen Umfeld steigender Hardwarekomponentenpreise spiegelt dieses neue VPS-Modell unsere Konzentration auf die Verbesserung der Produktpalette bei gleichzeitiger Beibehaltung eines starken Preis-Leistungs-Verhältnisses für die Kunden wider.
Hinweis: Wenn Sie derzeit einen VPS 2026-Service oder einen seiner Vorgänger verwenden, erfolgt keine automatische Änderung Ihres vorhandenen VPS. Ihre Konfiguration, Infrastruktur, lokale NVMe-Speicherung und Preisgestaltung bleiben unverändert. Es ist keine erzwungene Migration geplant, und es besteht keine Notwendigkeit für ein Upgrade zur Kompatibilität.
Was ist neu bei VPS 2027?
Die VPS 2027-Reihe führt eine neue eigenständige Produktpalette ein, mit Modellen, die für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt wurden, von leichtgewichtigen Umgebungen bis hin zu ressourcenintensiveren Workloads.
Der neue VPS 1 ist für Kunden konzipiert, die eine kleinere Konfiguration benötigen, um schnell loszulegen. Es kann für Testumgebungen, Entwicklungsprojekte, persönliche Anwendungen oder andere Standard-Workloads verwendet werden, die keinen größeren VPS-Plan erfordern.
Für Projekte, die mehr Ressourcen benötigen, umfasst die VPS 2027-Reihe auch VPS 2, VPS 3 und VPS 4 mit höheren CPU-, RAM- und Speicherkapazitäten.
Die VPS 2027-Reihe umfasst derzeit:
Alle Modelle beinhalten IPv4 und IPv6, unbegrenzten Datenverkehr und ein 99,9%iges SLA.
Sie können die VPS 2027-Reihe auf der OVHcloud VPS-Seite durchsehen.
Was bedeutet das für bestehende VPS-Kunden?
Am wichtigsten ist, dass Ihr aktueller VPS-Service nicht automatisch geändert wird.
Es bedeutet auch:
- Ihr aktuelles VPS behält seine bestehende technische Konfiguration;
- Ihre lokale NVMe-Speicherung bleibt inbegriffen;
- Ihre Infrastruktur ändert sich nicht;
- Ihr aktueller Preis ändert sich nicht;
- keine erzwungene Migration angewendet wird.
Sie können Ihren aktuellen VPS-Service so weiter nutzen.
Wenn Sie sich für eine Umstellung auf einen VPS 2027-Plan entscheiden, gelten die Preisgestaltung und die Upgrade-Regeln für 2027. Bevor Sie eine Änderung vornehmen, empfehlen wir Ihnen, die Zielkonfiguration, den Preis und die verfügbaren Optionen zu überprüfen , um sicherzustellen, dass das neue Modell Ihren Workload-Anforderungen entspricht.
Zukunftssicherung Ihrer Kosten: Kommende Speicherflexibilität
Bei OVHcloud hören wir ständig auf Ihr Feedback, während wir nach Möglichkeiten suchen, Ihre Infrastrukturkosten zu optimieren.
Um Ihnen die Anpassung an sich ändernde Projektanforderungen zu erleichtern, entwickeln unsere Teams derzeit neue, cloud-native Speichermöglichkeiten für die VPS 2027-Reihe. Bald werden Sie eine Speicherinfrastruktur genießen, die auf Ihre spezifischen Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Sie können unsere hochresiliente verteilte Speicherung wählen, die auf mehrere Server innerhalb desselben Rechenzentrums verteilt ist und standardmäßig enthalten ist, oder für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen unser ultrarapides lokales NVMe-Speichergerät auswählen.
Bleiben Sie auf unserer öffentlichen Roadmap für weitere Updates zu diesem Rollout aufmerksam.
Wann könnte VPS 2027 für Ihre Bedürfnisse relevant sein?
Sie könnten entscheiden, auf die VPS 2027-Reihe umzuziehen, wenn:
- Sie planen eine neue Bereitstellung;
- Sie benötigen ein leichtgewichtiges VPS mit hoher Verfügbarkeit ab dem Start;
- Sie benötigen eine kleinere Konfiguration für Tests, Entwicklung oder Nebenprojekte;
- Sie möchten auf ein höheres VPS-Modell skalieren;
- Sie möchten von kommenden flexiblen Speichermöglichkeiten profitieren;
- Sie benötigen eine lokale NVMe-Speicherung für Workloads mit höheren I/O-Anforderungen.
Wenn Ihre aktuelle VPS-Konfiguration weiterhin Ihren Anforderungen entspricht, müssen Sie keine Maßnahmen ergreifen. Für unsere neuen VPS 2027 Kunden, herzlich willkommen in der neuen Reihe.
Fazit
Die VPS 2027-Reihe steht jetzt für neue Bereitstellungen zur Verfügung. Es führt ein brandneues VPS 1 Modell ein, das für leichte Projekte entwickelt wurde und ab €3,81/monat exkl. MwSt., zusätzlich zu weiteren VPS-Modellen für Projekte, die mehr Ressourcen erfordern.
Für bestehende Kunden gibt es keine automatische Migration und keine sofortige erforderliche Aktualisierung. Ihr aktuelles VPS bleibt unverändert. Wenn Sie sich für einen Wechsel zu VPS 2027 entscheiden, gelten die neuen Preis- und Upgrade-Regeln.
Mit Blick nach vorn plant OVHcloud, kommende Optionen für eine flexible Speicherung einzuführen, um Ihnen die Wahl der besten Infrastruktur für Ihre Workloads zu erleichtern.
Sie können die verfügbaren VPS 2027 Modelle und Optionen von der OVHcloud VPS Seite durchsehen.