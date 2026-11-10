👤 Gast: David Pilato

🗓️ Datum der Aufzeichnung: 22. Oktober 2026

🎧 Link zur Folge

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👤 Vorstellung von David – ⏱️ 1″12

Um diese Folge zu starten, begrüßen wir unseren frisch gekrönten Java Champion! Die Gelegenheit, auf diese Anerkennung, auf die Veröffentlichung von FSCrawler 3.0 und auf seine Artikelserie über Lucene zurückzukommen.

📰 Tech News

🤖 Künstliche Intelligenz – ⏱️ 45″06

Wir beginnen die Nachrichten mit einem heißen Thema: die Sicherheit von LLMs. Was passiert, wenn AI-Agenten Schwachstellen ausloten, unbefugt auf private Bilder zugreifen oder versuchen, die Website der Vereinten Nationen zu hacken?

https://thenewstack.io/ai-agents-probe-vulnerabilities/

Die Kehrseite der Medaille? Die AI erkennt Schwachstellen inzwischen schneller, als die meisten Teams sie beheben können.

Angesichts dieser Probleme geht die wissenschaftliche Gemeinschaft auf die Barrikaden. In einem offenen Brief über AI und Cybersicherheit fordern zwei Schirmherren der AI und mehr als 400 Forscher:innen die sofortige Trennung der Modelle vom Internet und die Schaffung einer internationalen Governance-Struktur.

Anschließend folgen die neuen Modelle, mit einem besonders vollen Herbststart bei Anthropic, OpenAI, Mistral AI und Typesafe.

Um dieses AI-Kapitel abzuschließen, sorgt GitHub für eine schöne Selbstreferenz durch das Neuschreiben der Laufzeitumgebung von Copilot in Rust … und zwar mithilfe von Copilot selbst.

🏗️ Infra as Code/Infrastruktur – ⏱️ 1h21″20

Auf der Infrastrukturebene gibt es zwei Updates, die Infrastruktur-as-Code-Fans gefallen werden.

Der Terraform-Provider von OVHcloud ist auf v2.22.0 aktualisiert worden.

https://github.com/ovh/terraform-provider-ovh/releases/tag/v2.22.0

Ebenfalls mit der Versionsnummer 2.22.0 ist der Pulumi-Provider von OVHcloud verfügbar.

https://github.com/ovh/pulumi-ovh/releases/tag/v2.22.0

🧰 Sonstiges – ⏱️ 1h23″27

Wir schließen die News mit einem gesellschaftlichen Aspekt ab, nämlich den Auswirkungen von AI auf die Arbeit.

Am Montag entließ GM 600 Mitarbeiter:innen seiner IT-Abteilung. Am selben Tag veröffentlichte der Konzern 80 Stellenangebote für „AI-native“ Profile: Entwickler:innen, Prompt Engineers und Agent Designer.

https://www.linkedin.com/posts/kitzy_kitzy-ai-isnt-just-replacing-jobs-its-share-7460577953199013888-tB57/?rcm=ACoAAADIBAABIzsydMpRNeAbKBK4UNnD0foNInE

Dieselbe Sorge herrscht auch beim IWF, dessen Generaldirektorin vor einem „progressiven Tsunami“ durch die künstliche Intelligenz warnt. Sie sagte, dass dies die Generation-Z-Absolvent:innen dazu verdammen könnte, ihr ganzes Leben lang Kaffee bei Starbucks zuzubereiten.

https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/388108/La-directrice-generale-du-FMI-met-en-garde-contre-un-tsunami-progressif-provoque-par-l-IA-qui-pourrait-condamner-les-diplomes-de-la-generation-Z-a-preparer-des-cafes-chez-Starbucks-toute-leur-vie/

🎤 Konferenzen/Meetups – ⏱️ 1h35″41

Sie möchten David persönlich treffen? Hier finden Sie alle Konferenzen, auf denen er spricht.

https://david.pilato.fr/talks/

Und um die nächsten Tech-Events oder noch offene Konferenz-Ausschreibungen zu finden:

https://developers.events/

Bei OVHcloud gibt es zwei Termine, die Sie sich merken sollten. Zunächst der OVHcloud AI Summit:

https://summit.ovhcloud.com/en/

Und natürlich das Elastic Meetup mit OVHcloud.

https://www.meetup.com/elasticfr/events/314976411/

👋 Fazit – ⏱️ 1h40″07

Vielen Dank an David für diesen spannenden Austausch! Um die Diskussion fortzusetzen, treten Sie der OVHcloud Community auf Discord bei, folgen Sie unseren Lives auf Twitch und sehen Sie sich unsere Videos auf YouTube an.