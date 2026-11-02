Stellen Sie sich zwei Rechenzentren vor, die exakt gleich viel Strom aufnehmen. Auf dem Papier wirken beide gleich effizient. In der Praxis kann das eine deutlich mehr nutzbare Rechenleistung liefern als das andere, weil Prozessoren, Beschleuniger und Kühlung besser aufeinander abgestimmt sind. Die Verbrauchszahl verrät davon nichts.

Lange spielte es kaum eine Rolle, dass Verbrauchswerte so wenig über die tatsächliche Leistung aussagen. Mit dem Siegeszug der künstlichen Intelligenz wird genau das zur strategischen Frage für nachhaltige Rechenzentren. Denn wenn Rechenzentren in den kommenden Jahren ein Vielfaches an Energie benötigen, reicht es nicht mehr, den Verbrauch zu zählen. Entscheidend ist, was pro eingesetzter Kilowattstunde wirklich herauskommt.

Wer die Nachhaltigkeit von IT-Infrastruktur ernsthaft bewerten will, muss den Blick deshalb vom Input auf den Output richten. Nicht „Wie viel Energie fließt hinein?“ ist die wichtigste Frage, sondern „Wie viel Rechenleistung entsteht daraus, und wie wenig geht auf dem Weg dorthin verloren?“

Der KI-Boom verändert die Effizienzrechnung

Die Größenordnungen sind beträchtlich. Laut einer Studie von Allianz Trade verursachte die Rechenzentrumsbranche 2025 weltweit rund 286 Millionen Tonnen CO₂, etwa 57 % mehr als frühere Schätzungen angenommen hatten. Das Öko-Institut hält es für möglich, dass sich der globale Stromverbrauch von KI-Rechenzentren zwischen 2023 und 2030 auf das Elffache erhöht .

Parallel wächst der Druck, die Energie- und Klimabilanz der Branche präziser zu erfassen und regulatorisch zu verankern. Für Unternehmen heißt das: Die Frage, wo und wie ihre Workloads laufen, wird zunehmend auch eine Frage der eigenen Nachhaltigkeitsbilanz.

Das Problem: Für die Bewertung nachhaltiger Rechenzentren greifen die klassischen Kennzahlen zu kurz. Traditionell wird die Effizienz eines Rechenzentrums über den Gesamtenergieverbrauch und über Kapazitätswerte wie die Anschlussleistung in Megawatt beschrieben. Diese Werte sagen viel darüber aus, wie groß ein Standort ist, aber wenig darüber, wie produktiv er arbeitet. Das ist ungefähr so, als würde man die Effizienz eines Fahrzeugs an der Größe seines Tanks messen.

Neue Kennzahlen: Was pro Joule entsteht

In der Branche setzt sich deshalb ein Perspektivwechsel durch: weg von der reinen Verbrauchsgröße, hin zu Maßstäben, die den realen Nutzen pro Energieeinheit erfassen.

Im High-Performance-Computing ist dieser Ansatz längst etabliert. Die zentrale Größe dort lautet FLOPS pro Watt: Sie beschreibt, wie viele Gleitkommaoperationen ein System pro Sekunde und Watt aufgenommener Leistung liefert. Zwei Cluster mit identischem Stromverbrauch können nach diesem Maßstab völlig unterschiedlich abschneiden.

Für KI-Workloads gibt es vergleichbare, aber spezifischere Kennzahlen:

Samples pro Joule beim Training von Modellen, also wie viele Datensätze pro Energieeinheit verarbeitet werden

beim Training von Modellen, also wie viele Datensätze pro Energieeinheit verarbeitet werden Tokens pro Joule bei der Inferenz großer Sprachmodelle, also wie viel Output ein Modell pro Energieeinheit generiert

Diese Kennzahlen führen zu einer Erkenntnis, die auf den ersten Blick kontraintuitiv wirkt: Ein System, das insgesamt mehr Strom aufnimmt, kann effizienter sein als sein Vorgänger. Liefert eine neue Hardwaregeneration deutlich mehr Tokens pro Joule, ist sie die nachhaltigere Wahl, auch wenn ihre absolute Leistungsaufnahme höher liegt.

Effizienz entsteht also nicht zwangsläufig durch weniger Verbrauch, sondern vor allem durch mehr Ergebnis bei gleichbleibendem oder moderat steigendem Energieeinsatz. Und genau hier kommt die Infrastruktur ins Spiel.

Infrastruktur als Hebel: Kühlung neu gedacht

Outputbezogene Kennzahlen messen, wie effizient die IT selbst arbeitet. Ebenso wichtig ist, wie viel Energie und Wasser rund um die IT verloren gehen (für Kühlung, Umspannung oder Beleuchtung). Beide Ebenen gehören zusammen: Erst wenn die Server viel leisten und möglichst wenig Energie außerhalb der IT verloren geht, ist ein Rechenzentrum wirklich effizient.

Den größten Anteil am Zusatzverbrauch hat die Kühlung. Messen lässt sich dieser Zusatzverbrauch insgesamt mit der Power Usage Effectiveness (PUE). Sie setzt den Gesamtenergiebedarf eines Rechenzentrums ins Verhältnis zum Energiebedarf der IT. Ein Wert nahe 1,0 gilt als optimal, weil dann kaum Energie außerhalb der Server verbraucht wird.

OVHcloud setzt auf Wasserkühlung, denn Wasser kann deutlich mehr Wärme aufnehmen als Luft. Die selbst entwickelte Technologie arbeitet mit einem geschlossenen Kreislauf: Sogenannte Direct-to-Chip-Wasserblöcke sitzen direkt auf CPU und GPU, nehmen die Wärme unmittelbar an der Quelle auf und leiten sie über das gesamte Rechenzentrum zu Trockenkühlern ab.

Die Ergebnisse im Vergleich: