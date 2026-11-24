Freitagabend, 27. November, 23 Uhr

Ihr künftiger Kunde scrollt auf dem Smartphone durch die Angebote, zwischen zwei offenen Tabs und drei ungelesenen Newslettern. Noch bevor er eine einzige Produktseite liest, überfliegt er Webadressen und klickt auf die, denen er vertraut. Genau hier kommt ein Domainname mit .shop ins Spiel: Schon vor dem Klick signalisiert er, dass man bei Ihnen einkaufen kann. Bleibt die Frage, was diese Endung wirklich wert ist, wann Sie sie einer .de-Domain vorziehen sollten und wie Sie sie registrieren, ohne Ihre Wahl im nächsten Jahr zu bereuen. Ob Ihr Shop schon läuft oder noch in Planung ist, hier finden Sie alles, um vor dem Verkaufshöhepunkt zu entscheiden.

Was ist ein Domainname mit .shop?

Ein Domainname ist Ihre Adresse im Web, und sein letzter Teil, etwa .de oder .com, heißt Endung. Die Endung .shop ist deutlich jünger als diese beiden Klassiker, denn es gibt sie erst seit 2016. Ihre Registry, das japanische Unternehmen GMO Registry, hat sie in jenem Jahr für die Öffentlichkeit geöffnet, nachdem sie sie von der ICANN erhalten hatte, der Organisation, die die Domainnamen koordiniert. Es handelt sich um eine sogenannte generische Endung, die an kein Land gebunden ist.

Nachweise sind für die Registrierung nicht erforderlich, denn jede natürliche oder juristische Person kann sie registrieren, egal wo sie sitzt. Die Endung wurde zudem für alle Arten von Geschäften entwickelt, online wie stationär, von der Bäckerei, die Bestellungen annimmt, bis zum Onlinehändler, der in ganz Europa liefert.

Was eine .shop-Adresse Ihren Kunden sagt

Ihr erster Vorteil steckt in vier Buchstaben, die jeder versteht. In einer Anzeige, in einem Suchergebnis oder auf dem Plakat in Ihrem Schaufenster zeigt „meinshop.shop“ schon vor dem Klick, dass man hier einkaufen kann, während eine .com-Adresse nichts über Ihr Geschäft verrät. Inmitten der Dutzenden von Angeboten, die sich zum Jahresende drängen, hilft dieses Signal Ihren Kunden, Sie auf den ersten Blick zu erkennen.

Ihr zweiter Vorteil fällt weniger auf, zählt aber genauso viel. Der .com-Domainname, von dem Sie geträumt haben, ist vermutlich längst vergeben, während neuere Endungen noch Platz für kurze, einfache Namen lassen. So behalten Sie Ihren Markennamen unverändert, ohne Bindestrich oder Zusatz. Das ist kein Detail, denn eine kurze, leicht zu schreibende Adresse bleibt besser im Gedächtnis, wie unsere Tipps zur Wahl des richtigen Domainnamens zeigen.

Ihr Google-Ranking verbessert .shop allerdings nicht. Die Suchmaschine behandelt neue Endungen genau wie .com oder .org, ohne Bonus oder Abzug für das Wort, das sie enthalten. Ihre Wirkung entfaltet die Endung anderswo, nämlich in der Wahrnehmung Ihrer Kunden. Und das ist schon eine ganze Menge.

Schon online? Eine .shop-Domain für die Feiertage

Ihr Shop läuft bereits unter einer .de- oder .com-Domain? Dann müssen Sie Ihre Adresse nicht ändern. Eine .shop-Domain lässt sich als zweite Domain registrieren und dann auf Ihre Website oder Ihre Seite mit den Angeboten zum Jahresende weiterleiten. Ihre Anzeigen, E-Mails und Posts zeigen dann eine Adresse, die den Verkauf ankündigt, ohne dass Sie an Ihrer Website etwas ändern.

Diese zweite Domain bleibt auch nach den Feiertagen nützlich, denn Sie können sie für den Winterschlussverkauf oder Ihre nächsten Aktionen wiederverwenden. Außerdem schützt sie Ihre Marke, denn sobald sie auf Ihren Namen registriert ist, kann sie niemand anderes mehr reservieren. Die Registry der Endung empfiehlt etablierten Marken sogar, ihren Shop dauerhaft dort einzurichten und ihre angestammte Domain für die Unternehmenswebsite zu nutzen.

Ein Tipp für Black Friday oder Cyber Monday: Warten Sie nicht bis Donnerstagabend. Die Registrierung der Domain dauert nur einen Moment, doch die Zielseite vorzubereiten und die Weiterleitung zu testen braucht etwas Vorlauf, vor allem in der Woche, in der eine Bestellung auf die nächste folgt.

Noch keine Website? Nehmen Sie Weihnachten ins Visier

Wenn Sie bei null anfangen, kommt der Black Friday dieses Jahr zu früh. Weihnachten ist dagegen noch erreichbar, wenn Sie mit einem kleinen Sortiment, einigen gut fotografierten Bestsellern und einer einfachen Zahlungsmethode starten. Technisch lässt sich die Onlineshop-Lösung PrestaShop automatisch installieren, sobald Sie ein Hosting für den E-Commerce bestellen. So bleibt Ihnen Zeit für das Wesentliche, Ihre Fotos und Produktseiten.

Großes Sortiment, voller Terminkalender? Peilen Sie lieber den Winterschlussverkauf im Januar an, denn ein startklarer Shop ist immer besser als ein halbfertiges Schaufenster. Nichts hindert Sie jedoch daran, Ihren Domainnamen mit .shop schon jetzt zu registrieren, um sich Ihre Adresse zu sichern und sie Ihren Kunden im Laden während der Feiertage bekannt zu machen.

.shop, .de oder .com: Welche Endung passt?

Das hängt ganz von Ihren Kunden ab. Verkaufen Sie vor allem in Ihrer Stadt oder Region? Dann hat .de die Nase vorn, denn Google betrachtet länderspezifische Endungen als zuverlässigen Hinweis auf das Land, an das sich eine Website richtet. Zudem sind Ihre Kunden vor Ort seit Langem daran gewöhnt. Eine .com-Adresse spricht dagegen vor allem ein internationales Publikum an.

Die Endung .shop spielt ihre Stärken aus, wenn der Verkauf im Mittelpunkt Ihres Geschäfts steht und Ihre Adresse das zeigen soll. Sie müssen sich aber nicht entscheiden. Für den Domainnamen Ihres Onlineshops können Sie Ihre .de-Domain als Hauptadresse behalten, eine .shop-Domain für Ihre Kampagnen registrieren und die eine auf die andere weiterleiten. So verbinden Sie lokales Vertrauen mit kommerzieller Klarheit.

Vor der Registrierung: die wichtigsten Checks

Nehmen Sie sich vor dem Abschluss Ihrer Bestellung Zeit für drei Prüfungen. Diktieren Sie Ihre künftige Adresse zunächst einer vertrauten Person und bitten Sie sie, sie aufzuschreiben. Zögert sie bei der Schreibweise, werden auch Ihre Kunden zögern. Prüfen Sie anschließend in der Datenbank des DPMA, ob bereits eine eingetragene Marke diesen Namen trägt.

Achten Sie schließlich auf den Verlängerungspreis, nicht nur auf den Preis im ersten Jahr. Bei einem Domainnamen mit .shop ist der Unterschied zwischen beiden groß, und gerade die Verlängerung belastet Ihr Budget in den Folgejahren. Denken Sie außerdem daran, dass ein Domainname nur eine Adresse anzeigt, während das Hosting den Shop zum Laufen bringt.

Ihre Adresse vor dem Feiertagsansturm