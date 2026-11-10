Der verteilte Objektspeicher von Scality wird in einem dokumentierten Kompatibilitätsbereich in den On-Premises-Infrastruktur-Stack von OVHcloud integriert.

Nachdem OVHcloud und Scality im Juni ihre Zusammenarbeit im Bereich der souveränen Datenspeicherung vorgestellt haben, gehen sie nun einen weiteren Schritt voran: Scality RING ist die erste Drittanbieterlösung, die für OPCP Core (die Infrastrukturbasis der On-Prem Cloud Platform) zertifiziert wurde. Diese Zertifizierung deckt einen definierten und dokumentierten technischen Bereich ab. Organisationen, die ihre Daten in ihren eigenen Rechenzentren speichern möchten, steht damit eine Option für die Vorbereitung und Bereitstellung verteilter Objektspeicherung vor Ort zur Verfügung.

OPCP: On-Premises-Infrastruktur, offen für Publisher

On-Prem Cloud Platform (OPCP) ermöglicht die Bereitstellung, Automatisierung und Nutzung einer OVHcloud Cloud-Umgebung in den Rechenzentren der Kund:innen. Sie richtet sich an Organisationen, die die Kontrolle über den Speicherort ihrer Daten, die Komponenten ihrer Infrastruktur und die Art ihrer Nutzung, auch offline, behalten wollen.

Die Basis, OPCP Core , automatisiert die Bereitstellung der Bare-Metal-Server und des Netzwerks. Sie deckt alleine aber nicht alle geschäftlichen Anforderungen ab. Die Teams müssen auch spezialisierte Software ausführen können, deren Kompatibilität vorab geprüft wurde und nicht erst in der Produktion festgestellt wird. Das ist der Zweck des OPCP Zertifizierungsprogramms für Drittanbieterlösungen.

Warum Scality RING?

Scality wurde 2009 in Paris gegründet und ist ein Software-Defined-Storage-Anbieter. Die RING -Plattform ist eine verteilte Objektspeicherlösung, die mit der S3-API kompatibel ist und für die Verwaltung sehr großer Datenmengen in einem Single Namespace konzipiert wurde.

Dazu werden die Daten auf mehrere Server verteilt und je nach Konfiguration durch Replikation oder Erasure Coding geschützt. Die Speicherkapazität wird durch Hinzufügen neuer Nodes erweitert, je mehr Bedarf entsteht.

RING wird von großen Unternehmen, Serviceanbietern und Organisationen mit hohen betrieblichen Anforderungen bereitgestellt. Auf OPCP ergänzt RING die bestehenden Plattformdienste um einen spezialisierten und für Projekte mit hohem Kapazitätsbedarf geeigneten Objektspeicher direkt in den Rechenzentren der Kund:innen.

Was die OPCP Core Zertifizierung bestätigt

Die Zertifizierung bezieht sich auf die Ausführung von Scality RING auf OPCP Core. OVHcloud und Scality haben die Funktionsweise der Lösung auf den Bare-Metal-Servern des OPCP Hardwarekatalogs sowie die für die Bereitstellung erforderlichen Netzwerk- und Systemkonfigurationen gemeinsam validiert.

Dieser Umfang ist in der Liste der zertifizierten Drittanbieterlösungen für OPCP aufgeführt. Ergänzend gibt es einen Bereitstellungsleitfaden , der von Scality verfasst und gepflegt wird. Der Guide beschreibt die Voraussetzungen, darunter eine minimale Topologie mit einem Supervisor Node und drei Storage Nodes, sowie die Schritte: Bereitstellung der Server mit Terraform, Installation von RING, ausgelöst durch cloud-init, Überprüfungen und Zugriff auf die Überwachungskonsole.

Diese Zertifizierung ist Teil einer langfristigen Strategie: Die beiden französischen Akteure OVHcloud und Scality verpflichten sich gemeinsam, die Kompatibilität von Scality RING mit OPCP Core im Zuge der Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Technologien aufrechtzuerhalten. Kund:innen können diese Objektspeicherlösung also dauerhaft in ihre Infrastruktur integrieren.

Was sich dadurch konkret ändert

Für Infrastrukturteams gibt es drei vorteilhafte Punkte.

Das Automatisieren und Reproduzieren von Speicherumgebungen: Dank der programmatischen Bereitstellung von OPCP Core können die Teams Infrastrukturkonfigurationen für ihre Use Cases definieren und diese dann bei Bedarf erneut bereitstellen. Dieser Ansatz erleichtert die Bereitstellung isolierter Umgebungen, z. B. zum Trennen sensibler Daten oder Vorbereiten eines Disaster-Recovery-Plans (DRP).

Dank der programmatischen Bereitstellung von OPCP Core können die Teams Infrastrukturkonfigurationen für ihre Use Cases definieren und diese dann bei Bedarf erneut bereitstellen. Dieser Ansatz erleichtert die Bereitstellung isolierter Umgebungen, z. B. zum Trennen sensibler Daten oder Vorbereiten eines Disaster-Recovery-Plans (DRP). Verbesserung des Schutzes von Infrastrukturen: Die Sicherheitsfunktionen von OPCP Core, einschließlich der nativen Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand, tragen dazu bei, die vor Ort bereitgestellten Umgebungen abzusichern. In Verbindung mit den Resilienzmechanismen von Scality RING ermöglichen sie die Erstellung von Speicherarchitekturen, die auf die spezifischen Anforderungen jeder Organisation zugeschnitten sind.

Die Sicherheitsfunktionen von OPCP Core, einschließlich der nativen Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand, tragen dazu bei, die vor Ort bereitgestellten Umgebungen abzusichern. In Verbindung mit den Resilienzmechanismen von Scality RING ermöglichen sie die Erstellung von Speicherarchitekturen, die auf die spezifischen Anforderungen jeder Organisation zugeschnitten sind. Ein bekannten Kompatibilitätsumfang als Ausgangspunkt: Die von OVHcloud und Scality validierten Konfigurationen werden öffentlich dokumentiert: Die Teams wissen, was überprüft wurde, bevor sie ihr Projekt starten.

„Organisationen, die große Datenmengen verwalten, erwarten von ihrem Storage zwei Dinge: Er soll ausfallsicher sein und über viele Jahre mitwachsen. Diese Zertifizierung mit OVHcloud gibt ihnen einen klaren technischen Rahmen, um Scality RING auf OPCP Core in ihren eigenen Rechenzentren bereitzustellen.“

Alexis Wedrychowski, VP Sales, Scality

Drei Nutzungsszenarien

Backups und große Archive: RING kann als S3-kompatibles Objektspeicherziel in einer Architektur zum Schutz von Daten in einem Rechenzentrum, dessen Standort und Betrieb von der Organisation kontrolliert werden, dienen. Die Retention- und Recovery-Mechanismen hängen von der verwendeten Backup-Software und der Konfiguration ab.

RING kann als S3-kompatibles Objektspeicherziel in einer Architektur zum Schutz von Daten in einem Rechenzentrum, dessen Standort und Betrieb von der Organisation kontrolliert werden, dienen. Die Retention- und Recovery-Mechanismen hängen von der verwendeten Backup-Software und der Konfiguration ab. Zwischen Anwendungen geteilter Storage: Ein gemeinsamer S3-Zugriffspunkt kann von mehreren Anwendungen oder Teams genutzt werden, mit von der Organisation definierten Zugriffsrichtlinien.

Ein gemeinsamer S3-Zugriffspunkt kann von mehreren Anwendungen oder Teams genutzt werden, mit von der Organisation definierten Zugriffsrichtlinien. Daten für Analysen und AI: Große Datensätze können in der Nähe der Rechenressourcen vor Ort aufbewahrt werden, wenn die Topologie und Leistung den Anforderungen entsprechen.

Diese Use Cases gibt es im öffentlichen Sektor, in der Industrie, bei kritischen Infrastrukturen und in der Verteidigung.

Ein erster Schritt für das OPCP Ökosystem

Scality RING ist der erste Eintrag auf der Liste der OPCP-zertifizierten Drittanbieterlösungen. Diese Zertifizierung öffnet die Plattform für zusätzliche Technologien.

Das Programm soll andere Publisher nach dem gleichen Ansatz integrieren: ein definierter, geprüfter und dokumentierter Umfang. Für Kund:innen besteht das Ziel darin, die Auswahl der vor Ort einsetzbaren Technologien zu erweitern, ohne auf die Kontrolle ihrer Infrastruktur zu verzichten.

„Eine On-Premises-Cloud-Plattform ist auch durch die Technologien wertvoll, die sie beherbergen kann. Mit der Zertifizierung von Scality RING haben wir einen ersten konkreten Meilenstein erreicht: unseren Kund:innen mehr Wahlmöglichkeiten in einem kontrollierten und dokumentierten Integrationsrahmen bieten.“

Serge Dupouy, VP On-Prem Cloud Platform, OVHcloud

Häufig gestellte Fragen

Was genau wird zertifiziert?

Die Kompatibilität von Scality RING mit einem definierten OPCP Core Umfang: Die Server im OPCP Hardwarekatalog und die Netzwerk- und Systemkonfigurationen, die in der Liste der OPCP-zertifizierten Drittanbieterlösungen beschrieben sind. Das ist weder eine verordnungsrechtliche Qualifikation noch eine Zertifizierung der gesamten Plattform.

Ist Scality RING im OPCP Cloud Store verfügbar?

In diesem Stadium nicht. Scality RING ist für OPCP Core zertifiziert und kann dem dokumentierten Verfahren entsprechend bereitgestellt werden. Die Integration in den Cloud Store könnte im Rahmen der künftigen Entwicklungen der Plattform in Betracht gezogen werden.

Wie kann ich die Lizenzen für Scality RING für OPCP erwerben?

Das ist kein Teil des Zertifizierungsprogramms, sondern ein Ergebnis der Partnerschaft zwischen OVHcloud und Scality. Es werden zwei Modelle unterstützt: Kund:innen können ihre bestehenden Scality-Lizenzen (BYOL, Bring Your Own Licence) verwenden oder Scality RING-Lizenzen von OVHcloud erwerben, entsprechend den geltenden Geschäftsbedingungen.

Kann RING in einer Offline-Umgebung bereitgestellt werden?

Ja. Scality RING kann auf OPCP Core in Umgebungen ohne Internetverbindung (air-gapped) bereitgestellt werden. Diese Möglichkeit ist besonders wichtig für Organisationen, die sensible Infrastrukturen betreiben oder hohen Sicherheitsanforderungen unterliegen. Die Bereitstellungs-, Update- und Unterstützungsmodalitäten müssen entsprechend der gewählten Architektur definiert werden.

Wo finde ich die Voraussetzungen und das Deployment-Verfahren?

Im Guide zur Bereitstellung von Scality RING auf OPCP und in der Liste der OPCP-zertifizierten Drittanbieterlösungen .