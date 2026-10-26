Nutzer:innen von OVHcloud dürfen sich freuen: Die OpenTofu-Statusverschlüsselung ist jetzt mit OVHcloud KMS kompatibel, sodass Status- und Plan-Dateien mit verwalteten Schlüsseln geschützt werden können.

Wenn man an Infrastructure as Code denkt, ist Terraform oft das erste Tool, das einem in den Sinn kommt. Seit dem Fork, aus dem OpenTofu hervorgegangen ist, hat sich das Projekt jedoch erheblich weiterentwickelt und Funktionen eingeführt, die ihm echte Alleinstellungsmerkmale verleihen.

Eine der bemerkenswertesten Neuerungen ist die Verschlüsselung von Status- und Plan-Dateien – eine Funktion, die die Community über Jahre hinweg gefordert hatte .

OpenTofu unterstützt jetzt die Verschlüsselung von Status- und Plan-Dateien im Ruhezustand – unabhängig davon, ob sie lokal oder in einem Remote-Backend gespeichert sind. Dies hilft Teams dabei, sensible Infrastruktur-Metadaten, Anmeldedaten und Konfigurationsdetails zu schützen, die andernfalls durch Status-Dateien offengelegt werden könnten. Zur Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln lässt sich OpenTofu in verschiedene Key Management Services (KMS) integrieren, darunter OpenBao, AWS KMS, Google Cloud KMS und Azure Key Vault.

Nutzer:innen von OVHcloud haben diese Möglichkeit jetzt ebenfalls – dank des von OVHcloud gewarteten externen OpenTofu Schlüsselanbieters für OVHcloud KMS. Damit können sie verwaltete Verschlüsselungsschlüssel zur Sicherung ihres Infrastruktur-Status verwenden.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie OVHcloud KMS verwenden können, um Ihre OpenTofu-Status- und Plan-Dateien zu verschlüsseln und so die Sicherheit Ihrer Infrastructure-as-Code-Workflows zu verbessern.

Wovor schützt die Verschlüsselung?

Wenn OpenTofu aktiviert ist, werden Status-Daten im Ruhezustand verschlüsselt. Damit wird dazu beigetragen, sensible Informationen in der Status-Datei vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Die Verschlüsselung ist jedoch kein Ersatz für Backup-, Versionierungs- oder State-Management-Mechanismen. Sie verhindert keinen Datenverlust und kann für sich allein nicht vor allen Formen von Status-Beschädigungen oder Replay-Angriffen schützen, die ältere Status- oder Plan-Dateien betreffen. Sie kann auch nicht verhindern, dass Benutzer:innen, die den „tofu“-Befehl ausführen, auf sensible Werte zugreifen, da sie in der Lage sein müssen, den entschlüsselten Status zu lesen.

⚠️ Bitte beachten Sie, dass Ihre Status- und Plandateien nach der Aktivierung der Verschlüsselung ohne den entsprechenden Verschlüsselungsschlüssel nicht mehr wiederherstellbar sind.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

Einen OVHcloud Account

Eine OKMS (OVHcloud Key Management Service)-Domain (in diesem Blogbeitrag zum Beispiel „305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661“)

(OVHcloud Key Management Service)-Domain (in diesem Blogbeitrag zum Beispiel „305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661“) Einen Dienstschlüssel vom Typ „AES“ mit der Verwendung „Wrap/Unwrap“ (in diesem Blogbeitrag zum Beispiel „16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56“)

vom Typ „AES“ mit der Verwendung „Wrap/Unwrap“ (in diesem Blogbeitrag zum Beispiel „16491ef8-aaaa-bbbb-cccc-50ac90ab8e56“) Einen lokalen IAM-Benutzer (Identitäts- und Zugriffsmanagement) (in diesem Blogbeitrag zum Beispiel „kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661“)

(Identitäts- und Zugriffsmanagement) (in diesem Blogbeitrag zum Beispiel „kms-305db938-1234-5678-9012-3a0a29291661“) Die OVHcloud CLI in installiertem Zustand

in installiertem Zustand Die OpenTofu CLI in installiertem Zustand (v1.13+, wobei externe Schlüsselanbieter nicht mehr experimentell sind)

💡 Der OVHcloud KMS-Schlüsselanbieter unterstützt sowohl Token- als auch gegenseitige TLS-Authentifizierung (mTLS). In diesem Blogbeitrag verwenden wir den Token-Authentifizierungsmodus. Bitte folgen Sie der offiziellen Schlüsselanbieter-Anleitung , wenn Sie den mTLS-Authentifizierungsmodus verwenden möchten.

Einrichten des Schlüsselanbieters

Installieren des Schlüsselanbieters

Lokale Installation des Schlüsselanbieters: