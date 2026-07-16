Mit OVHcloud File Storage mit Manila CSI (RWX) auf Kubernetes-Clustern (MKS) navigieren

Beim Ausführen von Stateful-Anwendungen auf Kubernetes liegt eine häufige Herausforderung in der Bereitstellung gemeinsam genutzter, persistenter Speicher, auf die mehrere Workloads zugreifen können. Während Kubernetes Persistent Volumes in der Regel auf Blockspeicher mit ReadWriteOnce -Zugriff basieren, erfordern einige Anwendungen einen gemeinsamen Dateisystemzugriff mit ReadWriteMany ( RWX )-Fähigkeiten. OVHcloud File Storage bietet verwaltete NFS-Freigaben, die von Kubernetes-Workloads über den Manila CSI-Treiber dynamisch genutzt werden können. In diesem Blogbeitrag zeigen wir, wie Sie OVHcloud File Storage mit OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS) mit Manila CSI integrieren und RWX-Speicherfunktionen testen. OVHcloud File Storage

OVHcloud Public Cloud File Storage ist ein vollständig verwalteter, gemeinsam genutzter Dateispeicher-Dienst, der für Cloud-native Workloads auf Public Cloud-Instanzen und Kubernetes-Clustern entwickelt wurde. Er basiert auf OpenStack Manila und bietet gemeinsame NFSv3 Volumes, die gleichzeitig von mehreren Clients gemountet werden können. Dies macht ihn zu einer idealen Lösung für Anwendungen, die ReadWriteMany ( RWX )-Zugriff erfordern. Es können Volumes von 150 GiB bis 10 TiB bereitgestellt werden, mit vorhersehbaren, linearen Leistung, die mit der zugewiesenen Kapazität skaliert wird. Da der Service vollständig verwaltet wird, müssen Sie keinen eigenen NFS-Server bereitstellen oder warten. File Storage lässt sich über das Control Panel, die API, die CLI, den Terraform-Provider und Kubernetes über den Manila CSI-Treiber nahtlos mit der OVHcloud-Plattform integrieren, sodass gemeinsam genutzte Volumes direkt aus Ihrem Cluster dynamisch bereitgestellt werden können. Warum Manila CSI? Das Kubernetes Container Storage Interface (CSI) bietet einen standardisierten Mechanismus, um externe Storage-Systeme für Kubernetes zugänglich zu machen. Statt NFS-Mounts und PersistentVolumes manuell zu erzeugen, kann der Manila CSI-Treiber Kubernetes, Dateifreigaben mit Kubernetes-Ressourcen wie StorageClasses (SC), PersistentVolumeClaims (PVC) und PersistentVolumes (PV) dynamisch erstellen und verwalten. Voraussetzungen Bevor es losgehen kann, benötigen Sie Folgendes: Ein aktives OVHcloud Public-Cloud-Projekt

Ein OVHcloud Managed Kubernetes Service (MKS)-Cluster, das mit einem privaten Netzwerk verbunden ist

Terraform CLI (bereits installiert)

kubectl CLI (bereits installiert) Manila CSI Schritt für Schritt einsetzen: Los geht’s! Wir haben bereits einen MKS Cluster in der Region EU-WEST-PAR, der in einem privaten Netzwerk und Subnetz läuft. In diesem Blogbeitrag geht es darum, wie Sie: einen Public Cloud-User für den Manila CSI-Treiber erstellen

für den Manila CSI-Treiber erstellen den CSI NFS-Treiber installieren

installieren den Manila CSI-Treiber installieren

installieren ein Secret für Manila CSI bereitstellen, das es dem Manila CSI Treiber ermöglicht, sich bei OpenStack zu authentifizieren und Manila Ressourcen in Ihrem Cluster zu verwalten

für Manila CSI bereitstellen, das es dem Manila CSI Treiber ermöglicht, sich bei OpenStack zu authentifizieren und Manila Ressourcen in Ihrem Cluster zu verwalten ein Netzwerk mit gemeinsam genutzten Dateien erstellen

eine ConfigMap deployen, um den Manila CSI-Treiber zu konfigurieren

deployen, um den Manila CSI-Treiber zu konfigurieren csi-manila-nfs StorageClass bereitstellen, damit der Manila CSI-Treiber Manila-Freigaben dynamisch erstellen und sie als Kubernetes-Volumes verwenden kann Wir werden Terraform verwenden, um diese Architektur auf einfache Weise bereitzustellen. Erstellen Sie eine provider.tf-Datei, die folgende Informationen enthält:

bash Kopieren terraform { required_providers { helm = { source = "hashicorp/helm" } kubectl = { source = "alekc/kubectl" version = "2.1.6" } ovh = { source = "ovh/ovh" } } } provider "helm" { kubernetes = { host = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].host client_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_certificate) client_key = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_key) cluster_ca_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].cluster_ca_certificate) } } provider "kubectl" { host = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].host client_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_certificate) client_key = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].client_key) cluster_ca_certificate = base64decode(data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.kubeconfig_attributes[0].cluster_ca_certificate) load_config_file = false }

Richten Sie die Umgebungsvariablen für den OVHcloud Terraform Provider mit Ihren Anmeldedaten ein:

bash Kopieren # OVHcloud provider needed keys export OVH_ENDPOINT="ovh-eu" export OVH_APPLICATION_KEY="xxx" export OVH_APPLICATION_SECRET="xxx" export OVH_CONSUMER_KEY="xxx" export OVH_CLOUD_PROJECT_SERVICE="xxx"

Erstellen Sie eine variables.tf.template-Datei, die folgende Informationen enthält:

bash Kopieren variable "service_name" { default = "$OVH_CLOUD_PROJECT_SERVICE" } variable "mks_cluster_id" { default = "<your_mks_cluster_id>" }

⚠️ Ersetzen Sie in der Datei die MKS ID durch Ihre vorhandene MKS Cluster ID. Ersetzen Sie den Wert der Umgebungsvariable OVH_CLOUD_PROJECT_SERVICE in der variables.tf-Datei:

bash Kopieren envsubst < variables.tf.template > variables.tf

Erstellen Sie eine nfs_share.tf-Datei, die folgende Informationen enthält:

markdown Kopieren data "ovh_cloud_project_kube" "mks_cluster" { service_name = var.service_name kube_id = var.mks_cluster_id } data "ovh_cloud_network_private_vrack_subnet" "mks_cluster_subnet" { service_name = var.service_name network_id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.private_network_id id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.nodes_subnet_id } # CSI Manila module "csi_manila" { source = "git::https://github.com/ovh/public-cloud-examples.git//containers-orchestration/managed-kubernetes/install-csi-manila/modules/ovhcloud/csi_manila?ref=v1.5.0" service_name = var.service_name region = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.region share_network_name = "${data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.name}-share-network" network_id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.private_network_id subnet_id = data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster.nodes_subnet_id subnet_cidr = data.ovh_cloud_network_private_vrack_subnet.mks_cluster_subnet.cidr } output "manila-user" { value = module.csi_manila.manila-user }

💡In dieser Terraform-Datei verwenden wir ein vorhandenes csi_manila Terraform-Modul, das im OVHcloud Public Cloud Examples GitHub-Repository gehostet wird. Die Terraform-Konfiguration ist fertig. Lassen Sie uns starten:

bash Kopieren terraform init

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

bash Kopieren $ terraform init Initializing the backend... Initializing modules... Downloading git::https://github.com/ovh/public-cloud-examples.git?ref=v1.5.0 for csi_manila... - csi_manila in .terraform/modules/csi_manila/containers-orchestration/managed-kubernetes/install-csi-manila/modules/ovhcloud/csi_manila Initializing provider plugins... - Reusing previous version of hashicorp/helm from the dependency lock file - Reusing previous version of alekc/kubectl from the dependency lock file - Reusing previous version of ovh/ovh from the dependency lock file - Installing hashicorp/helm v3.2.0... - Installed hashicorp/helm v3.2.0 (signed by HashiCorp) - Installing alekc/kubectl v2.1.6... - Installed alekc/kubectl v2.1.6 (self-signed, key ID 772FB27A86DAFCE7) - Installing ovh/ovh v2.16.1... - Installed ovh/ovh v2.16.1 (signed by a HashiCorp partner, key ID F56D1A6CBDAAADA5) Partner and community providers are signed by their developers. If you'd like to know more about provider signing, you can read about it here: https://developer.hashicorp.com/terraform/cli/plugins/signing Terraform has been successfully initialized! You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands should now work. If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform, rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other commands will detect it and remind you to do so if necessary.

Anwenden:

bash Kopieren terraform apply

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

bash Kopieren $ terraform apply data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster: Reading... data.ovh_cloud_project_kube.mks_cluster: Read complete after 1s [id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx] data.ovh_cloud_network_private_vrack_subnet.mks_cluster_subnet: Reading... data.ovh_cloud_network_private_vrack_subnet.mks_cluster_subnet: Read complete after 1s [id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx] Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols: + create Terraform will perform the following actions: # module.csi_manila.helm_release.csi-driver-nfs will be created + resource "helm_release" "csi-driver-nfs" { + atomic = false + chart = "csi-driver-nfs" + cleanup_on_fail = false + create_namespace = false + dependency_update = false + disable_crd_hooks = false + disable_openapi_validation = false + disable_webhooks = false + force_update = false + id = (known after apply) + lint = false + max_history = 0 + metadata = (known after apply) + name = "csi-driver-nfs" + namespace = "kube-system" + pass_credentials = false + recreate_pods = false + render_subchart_notes = true + replace = false + repository = "https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/csi-driver-nfs/master/charts" + reset_values = false + reuse_values = false + set_wo = (write-only attribute) + skip_crds = false + status = "deployed" + take_ownership = false + timeout = 300 + upgrade_install = false + verify = false + version = "4.13.4" + wait = true + wait_for_jobs = false } # module.csi_manila.helm_release.openstack-manila-csi will be created + resource "helm_release" "openstack-manila-csi" { + atomic = false + chart = "openstack-manila-csi" + cleanup_on_fail = false + create_namespace = false + dependency_update = false + disable_crd_hooks = false + disable_openapi_validation = false + disable_webhooks = false + force_update = false + id = (known after apply) + lint = false + max_history = 0 + metadata = (known after apply) + name = "openstack-manila-csi" + namespace = "kube-system" + pass_credentials = false + recreate_pods = false + render_subchart_notes = true + replace = false + repository = "https://kubernetes.github.io/cloud-provider-openstack" + reset_values = false + reuse_values = false + set_wo = (write-only attribute) + skip_crds = false + status = "deployed" + take_ownership = false + timeout = 300 + upgrade_install = false + verify = false + version = "2.36.0" + wait = true + wait_for_jobs = false } # module.csi_manila.kubectl_manifest.csi-manila-secrets will be created + resource "kubectl_manifest" "csi-manila-secrets" { + api_version = (known after apply) + apply_only = false + field_manager = "kubectl" + force_conflicts = false + force_new = false + id = (known after apply) + kind = (known after apply) + live_manifest_incluster = (sensitive value) + live_uid = (known after apply) + name = (known after apply) + namespace = (known after apply) + server_side_apply = false + uid = (known after apply) + validate_schema = true + wait_for_rollout = true + yaml_body = (sensitive value) + yaml_body_parsed = (known after apply) + yaml_incluster = (sensitive value) } # module.csi_manila.kubectl_manifest.manila-runtime-configmap will be created + resource "kubectl_manifest" "manila-runtime-configmap" { + api_version = "v1" + apply_only = false + field_manager = "kubectl" + force_conflicts = false + force_new = false + id = (known after apply) + kind = "ConfigMap" + live_manifest_incluster = (sensitive value) + live_uid = (known after apply) + name = "manila-csi-runtimeconf-cm" + namespace = "default" + server_side_apply = false + uid = (known after apply) + validate_schema = true + wait_for_rollout = true + yaml_body = (sensitive value) + yaml_body_parsed = <<-EOT apiVersion: v1 data: runtimeconfig.json: | { "nfs": { "matchExportLocationAddress": "10.1.0.0/16" } } kind: ConfigMap metadata: annotations: meta.helm.sh/release-name: manila-csi meta.helm.sh/release-namespace: default labels: app.kubernetes.io/managed-by: Helm name: manila-csi-runtimeconf-cm namespace: default EOT + yaml_incluster = (sensitive value) } # module.csi_manila.kubectl_manifest.storage-class will be created + resource "kubectl_manifest" "storage-class" { + api_version = (known after apply) + apply_only = false + field_manager = "kubectl" + force_conflicts = false + force_new = false + id = (known after apply) + kind = (known after apply) + live_manifest_incluster = (sensitive value) + live_uid = (known after apply) + name = (known after apply) + namespace = (known after apply) + server_side_apply = false + uid = (known after apply) + validate_schema = true + wait_for_rollout = true + yaml_body = (sensitive value) + yaml_body_parsed = (known after apply) + yaml_incluster = (sensitive value) } # module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user will be created + resource "ovh_cloud_project_user" "manila-user" { + creation_date = (known after apply) + description = "User for the Manila CSI driver" + id = (known after apply) + openstack_rc = (known after apply) + password = (sensitive value) + role_name = "share_operator" + roles = (known after apply) + service_name = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" + status = (known after apply) + username = (known after apply) } # module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork will be created + resource "ovh_cloud_storage_file_share_network" "sharenetwork" { + checksum = (known after apply) + created_at = (known after apply) + current_state = (known after apply) + description = (known after apply) + id = (known after apply) + name = "mks_standard_3az-share-network" + network_id = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx" + region = "EU-WEST-PAR" + resource_status = (known after apply) + service_name = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" + subnet_id = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx" + updated_at = (known after apply) } Plan: 7 to add, 0 to change, 0 to destroy. Changes to Outputs: + manila-user = (known after apply) Do you want to perform these actions? Terraform will perform the actions described above. Only 'yes' will be accepted to approve. Enter a value: yes module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork: Creating... module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user: Creating... module.csi_manila.kubectl_manifest.manila-runtime-configmap: Creating... module.csi_manila.kubectl_manifest.manila-runtime-configmap: Creation complete after 0s [id=/api/v1/namespaces/default/configmaps/manila-csi-runtimeconf-cm] module.csi_manila.helm_release.csi-driver-nfs: Creating... module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork: Still creating... [00m10s elapsed] module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user: Still creating... [00m10s elapsed] module.csi_manila.ovh_cloud_storage_file_share_network.sharenetwork: Creation complete after 12s [id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx] module.csi_manila.kubectl_manifest.storage-class: Creating... module.csi_manila.ovh_cloud_project_user.manila-user: Creation complete after 13s [id=718526] module.csi_manila.kubectl_manifest.csi-manila-secrets: Creating... module.csi_manila.kubectl_manifest.csi-manila-secrets: Creation complete after 1s [id=/api/v1/namespaces/default/secrets/csi-manila-secrets] ...

Dynamischen File Storage auf Kubernetes erstellen Erstellen Sie nun in Ihrem Kubernetes Cluster eine pvc.yaml-Datei mit folgendem Inhalt:

yaml Kopieren apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: nfs-share-fs-pvc spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 150Gi storageClassName: csi-manila-nfs

Wenden Sie diesen Persistent Volume Claim (PVC) an, damit Kubernetes-User gemeinsam genutzte Speicher anfordern können:

bash Kopieren kubectl apply -f pvc.yaml

Überprüfen Sie den Status des PVC:

bash Kopieren kubectl get pvc nfs-share-fs-pvc

Warten Sie, bis der Status des PVC zu Bound wechselt. Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

bash Kopieren $ kubectl get pvc nfs-share-fs-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS VOLUMEATTRIBUTESCLASS AGE nfs-share-fs-pvc Bound pvc-af1349b7-eb51-43ac-b0f0-94d0e8139c57 150Gi RWX csi-manila-nfs <unset> 3h48m

Erstellen Sie eine deploy.yaml-Datei, die folgende Inhalte enthält:

yaml Kopieren apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx-deployment labels: app: nginx spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: labels: app: nginx spec: volumes: - name: nfs-share-fs-pvc persistentVolumeClaim: claimName: nfs-share-fs-pvc containers: - name: nginx image: nginx ports: - containerPort: 80 name: "http-server" volumeMounts: - mountPath: "/usr/share/nginx/html" name: nfs-share-fs-pvc

Wenden Sie diese Bereitstellung mit einem Pod an, der ein Volume mit nfs-share-fs-pvc hat:

bash Kopieren kubectl apply -f deploy.yaml

Überprüfen Sie, ob der Pod läuft:

bash Kopieren kubectl get pod

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

bash Kopieren $ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-deployment-6cbf9b898c-svpzf 1/1 Running 0 6m

Überprüfen Sie, ob Sie das Deployment skalieren können (Multi-Attach-Volume):

bash Kopieren kubectl scale deploy/nginx-deployment --replicas=2

Überprüfen Sie, ob ein anderer Pod läuft:

bash Kopieren kubectl get pod

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

bash Kopieren $ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-deployment-6cbf9b898c-867bq 1/1 Running 0 3m nginx-deployment-6cbf9b898c-svpzf 1/1 Running 0 9m

Um die RWX-Funktionalität zu überprüfen, verbinden Sie sich mit einem Pod und erstellen Sie eine Datei im gemounteten Verzeichnis (z. B. /usr/share/nginx/html).

bash Kopieren MY_POD=$(kubectl get po -o name | sed -n '1p') echo $MY_POD #Create a file in the pod number 1 kubectl exec $MY_POD -it -- touch /usr/share/nginx/html/index.html

Verbinden Sie sich dann mit dem zweiten Pod und bestätigen Sie, dass die Datei sichtbar ist:

bash Kopieren MY_POD_2=$(kubectl get po -o name | sed -n '2p') echo $MY_POD_2 #Display it in the pod number two kubectl exec $MY_POD_2 -it -- ls -alrt /usr/share/nginx/html/

Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

bash Kopieren $ kubectl exec $MY_POD_2 -it -- ls -alrt /usr/share/nginx/html/ total 24 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jul 14 01:22 .. drwx------ 2 root root 16384 Jul 15 09:18 lost+found drwxrwxrwx 3 root root 4096 Jul 15 09:32 . -rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 15 13:09 index.html