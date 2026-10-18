Brief an die Aktionär:innen, Mitarbeiter:innen, Kund:innen Jahresergebnisse FY2026 Ausblick FY2027

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

vor einem Jahr, im Oktober 2025, habe ich das Steuer der OVH Gruppe übernommen – mit drei Zielen: unsere Leistungszusagen einhalten, Wachstum in den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz erzielen und nachhaltigen Mehrwert für unsere Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Aktionär:innen schaffen.

Um dies zu erreichen, stützt sich unser strategischer Plan „Step Ahead“ auf unser bewährtes Erfolgsrezept: heute liefern und gleichzeitig die Zukunft vorbereiten, gemeinsam mit unseren Kund:innen und Partnern ihre Anforderungen frühzeitig erkennen und kurze, schrittweise und disziplinierte Investitionszyklen umsetzen.

Unsere Stärke? Das Ökosystem, das wir in den vergangenen 27 Jahren rund um die OVH Gruppe aufgebaut haben. 3.200 Teammitglieder, die dieselben Werte teilen: Vertrauen, Zusammenarbeit, Leidenschaft, Disruption und Verantwortung. Mehr als eine Million Kund:innen und Partner, die unsere Lösungen rund um die Uhr nutzen. Finanzpartner, die unsere Ambitionen unterstützen und uns seit Jahren ihr Vertrauen schenken.

Ein Jahr später sind wir bereit, Fahrt aufzunehmen.

Industrielle Schlüsselressourcen in eigener Hand

Ein Rechenzentrum lässt sich nicht mit einem Klick herunterladen. Der Aufbau dieser für Cloud und KI unverzichtbaren Infrastrukturen dauert mehrere Jahre. Seit unseren Anfängen beherrschen wir die gesamte industrielle Wertschöpfungskette, vom Bau der Rechenzentren bis hin zur Konzeption der Server. Diese technologische Unabhängigkeit ermöglicht es uns, schneller voranzukommen und unsere Kosten besser im Griff zu behalten. Die große Mehrheit unserer Rechenzentren befindet sich in unserem Eigentum, und ein bedeutender Teil ihrer Stromkapazität ist noch verfügbar. Dieser strategische Vorteil wird unsere nächste Wachstumsphase tragen.

Unser Netzwerk wird selten erwähnt, und das ist ein gutes Zeichen: Es funktioniert! Vor mehr als zwanzig Jahren haben wir uns dafür entschieden, in unser eigenes Internet-Netzwerk zu investieren. Heute ist es weltweit ausgebaut und verbindet alle unsere Rechenzentren untereinander und mit dem Rest der Welt. Seit fünfzehn Jahren sind seine jährlichen Kosten stabil geblieben, während sie im Verhältnis zu unserem Umsatz stetig gesunken sind. Jeder globale Cloud- und KI-Anbieter muss ein Netzwerk dieser Größenordnung aufbauen. Unseres hat sich bereits weitgehend amortisiert.

Auch unsere Lieferkette und unsere beiden Serverproduktionsstandorte sind strategische Stärken. In wenigen Tagen können wir uns auf die Nachfrage unserer Kund:innen einstellen. Dies ist das Ergebnis der Umstrukturierung, die ich im Geschäftsjahr 2025 eingeleitet habe. Seitdem steuern wir unsere Komponentenbestände präziser, um weniger Kapital zu binden. Für GPUs ist Flüssigkeitskühlung heute ein Muss. Mit unserer zwanzigjährigen Erfahrung im Bereich Watercooling passen wir diese Technologie nun kostengünstig an die neuen GPU-Generationen an, ähnlich wie wir es jedes Quartal für unsere Standardserver tun.

Ein breiteres Softwareangebot, eine größere Marktreichweite

Wir sind auch ein Softwareunternehmen mit einem bekannten Geschäftsmodell: Fixkosten und hohe Margen. In fünf Jahren haben wir mehr als 80 Public Cloud-Produkte entwickelt. Das Wachstum beschleunigt sich und bestätigt damit, dass unsere Produkte am Markt immer schneller angenommen werden und dass es strategisch richtig ist, weitere Produkte zu entwickeln. Jetzt arbeiten wir daran, diese 80 Produkte miteinander zu integrieren und unser Public-Cloud-Angebot zu regionalisieren. Wir wollen die Nachfrage in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum nutzen, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen.

Bare-Metal-Technologie bleibt der zentrale Baustein der Cloud: Sie zieht neue Kund:innen an und erfüllt die Anforderungen der größten Unternehmen. Durch die Preiserhöhung bei unseren Servern der neuesten Generation erzielen wir zusätzliche Liquidität, die die gestiegenen Kosten für RAM und Festplatten ausgleicht. So können wir die Bestellungen unserer Kund:innen weiterhin bedienen. Parallel dazu haben wir mit einem mehrjährigen Vertrag die Servicekontinuität für unsere Kund:innen mit VMware-Services sichergestellt und bereiten bereits die nächsten Schritte vor.

Für diejenigen, die höchste Anforderungen an Souveränität und Sicherheit stellen, hat ein drittes Angebot die SecNumCloud-Qualifikation erhalten: „SNC Cloud Platform“. Zudem haben wir begonnen, „On-Prem Cloud Platform“ in den Rechenzentren unserer Kund:innen bereitzustellen. Damit bieten wir unseren Kund:innen das breiteste Angebotsportfolio unter allen europäischen Anbietern.

Wir sind mit unseren drei Go-to-Market-Segmenten – Digital Starters, Digital Scalers und Corporate – in sechzehn Ländern aktiv. Die im Geschäftsjahr 2026 durchgeführte Reorganisation unserer Teams wird 2027 ihre volle Wirkung entfalten. Außerdem werden wir unseren Kundensupport neu aufstellen: Er wird stärker segmentiert und durch künstliche Intelligenz unterstützt, um Qualität und Reaktionszeiten zu verbessern. Schließlich werden wir das Wertversprechen jeder unserer Marken schärfen: Kimsufi, SoYouStart, Gladia, OVH, OVHcloud und OVHai.

Eine vereinfachte Organisation

Unser Betriebsmodell beruht auf zwei Säulen. Auf der einen Seite stehen standardisierte Prozesse, die auch in großem Maßstab eine gleichbleibende Qualität sicherstellen. Auf der anderen Seite arbeiten kleine, interdisziplinäre Teams, unterstützt durch künstliche Intelligenz, an neuen Projekten. Den Fortschritt aller Projekte verfolgen wir wöchentlich, bei Bedarf sogar täglich. Jede neue Initiative vereint drei Perspektiven (Marketing, Finanzen und Technik) mit dem Ziel, so schnell wie möglich jeweils einen Monatsumsatz von 1 Mio. € zu erreichen.

Diese Veränderungen waren nicht einfach. Sie haben unseren Teams viel abverlangt, denn sie mussten Gewohntes immer wieder hinterfragen. Dafür möchte ich ihnen herzlich danken. Heute haben wir einen sehr klaren Umsetzungsrahmen, der funktioniert. Er ermöglicht es uns, die besten Wachstumshebel zu identifizieren und schnell zu nutzen.

Künstliche Intelligenz, für unsere Kund:innen und für uns selbst

Künstliche Intelligenz macht Technologie für unsere Kund:innen zugänglicher. Unsere Vision, die wir auf dem OVHcloud Summit 2025 vorgestellt haben: Jede Software, einschließlich SaaS, wird zu einem von künstlicher Intelligenz orchestrierten Service. Deshalb entwickeln wir „OVHai Workspace“, eine KI-Plattform für Unternehmen, mit der unsere Kund:innen KI-Agenten erstellen und orchestrieren können, die sie im Alltag unterstützen.

Gleichzeitig werden einige unserer neuen Produkte zum ersten Mal nicht für Menschen, sondern für KI-Agenten entwickelt. Diese Agenten können unsere Cloud-Ressourcen autonom nutzen, um die komplexesten Aufgaben zu erledigen – Aufgaben, die Tage oder sogar Wochen dauern. Die Grundlagen für diese Dienste sind bereits vorhanden, in Form von Token as a Service, Orchestrierung der Inferenz im großen Maßstab und GPU-Hosting.

All diese Services werden zunächst intern eingeführt und genutzt: Unser Support braucht KI-Sprachdienste, unsere Personal-, Rechts-, Finanz- und Vertriebsabteilungen brauchen KI-Tools, ebenso wie unsere Technik- und Cybersicherheitsteams. Getreu unserem Grundsatz „Eat your own dog food“ wird jeder Service, den wir für unsere Kund:innen entwickeln, zuerst von der OVH Gruppe selbst genutzt.

Ein Teil unseres künftigen Wachstums wird auf diesen neuen KI-Diensten beruhen. Sie werden es unseren Kund:innen ermöglichen, produktiver zu sein und durch eine bessere Nutzung ihrer Daten neue Anwendungsfälle zu erschließen. Wir tätigen diese Investitionen maßvoll und schrittweise, wobei jede Phase zunächst den Nachweis erbringen soll, dass sie Mehrwert schafft. Unser KI-Angebot richtet sich an unterschiedliche Kundengruppen, wodurch sich die mit diesen Investitionen verbundenen Risiken streuen lassen.

Wachstum und Kapitalallokation

Ich habe OVH ohne Kapital gegründet und die Entwicklung des Unternehmens bis 2016 aus dem eigenen Cashflow und über Bankkredite finanziert. Zehn Jahre später freue ich mich besonders, dass die OVH Gruppe mit einem wieder positiven „Free Cash Flow“ zu ihren Grundprinzipien zurückkehrt. Ich möchte auch betonen, dass die Rendite des eingesetzten Kapitals in den letzten drei Geschäftsjahren gestiegen ist. Wir werden diese Logik der Investitionszyklen fortsetzen, um den Umsatz und damit das EBITDA zu steigern. So können wir den jeweils nächsten Investitionszyklus ohne Erhöhung des Eigenkapitals finanzieren und gleichzeitig einen komfortablen Verschuldungsgrad von weniger als dem Dreifachen des EBITDA halten.

Die von der OVH Gruppe erwirtschaftete Innenfinanzierungskraft dient drei Zwecken: Investitionen in profitables Wachstum, Schuldenabbau und Ausschüttungen an die Aktionär:innen. Ich wünsche mir, dass wir uns im Verwaltungsrat weiterhin regelmäßig über die Verwendung dieser Mittel austauschen.

Eine neue Wachstumsphase

KI lässt den Bedarf aller Kundengruppen rasant wachsen, ob aus dem Tech- oder Non-Tech-Bereich. In Europa haben jedoch nur wenige Akteure den Anspruch, eine führende Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette einzunehmen. Und das aus gutem Grund: Dafür sind jahrelange Investitionen in Humankapital, Infrastruktur und Produkte nötig – sowie eine ausreichend breite, vielfältige und geografisch diversifizierte Kundenbasis.

Diese Grundlagen haben wir in 27 Jahren geschaffen, und heute verfügen wir über die Mittel, um schnell auf alle Use Cases der Cloud und künstlichen Intelligenz einzugehen. Unser Anspruch ergibt sich aus dem, was wir aufgebaut haben, und aus den Stärken, die wir gefestigt haben. Ich bin überzeugt: Diese neue Wachstumsphase wird die Wahrnehmung und das Image der OVH Gruppe in Europa und weltweit verändern.

Eine langfristige Vision

Die OVH Gruppe verfolgt einen langfristigen Kurs und bleibt dabei den europäischen Werten treu, auf denen unser Modell schon von Beginn an beruht. Die aufeinanderfolgenden strategischen Pläne, die verschiedenen Entwicklungsphasen und sämtliche Projekte dienen ein und derselben Mission: unseren Kund:innen die Freiheit zu geben, Neues zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und die Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Eine Mission, die unser Claim auf den Punkt bringt: Innovation for Freedom.

An unsere Aktionär:innen: Vielen Dank, dass Sie uns seit unserem Börsengang im Jahr 2021 Ihr Vertrauen schenken und uns all die Jahre unterstützt haben. Wir stehen am Anfang einer neuen Entwicklungsphase und möchten Sie in vollem Umfang daran teilhaben lassen.

An unsere Teams: Vielen Dank für euren täglichen Einsatz! Ich bin besonders stolz darauf, wie wir als Team zusammenstehen. Vor uns liegt eine freie Autobahn – jetzt heißt es Gas geben. It will be amazing!

An unsere Kund:innen: Vielen Dank für Ihr Vertrauen und vor allem für Ihr Feedback, das uns immer wieder antreibt, besser, schneller und günstiger zu werden. Wir möchten Ihr Partner für alle Ihre Projekte in den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz sein.

Herzliche Grüße

Octave Klaba

Gründer, Chairman und CEO