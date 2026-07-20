Entwicklung unserer Webhosting-Angebote: Was ändert sich und warum

INHALT Neue Webhosting-Reihen Durchgeführte Verbesserungen Niedrigere Eintrittspreise Vergleichen Sie die alten und neuen Verlängerungspreise 1) Verstärkter Support Angebote für Profis In Kürze neue Funktionen Ab dem 1. Mai 2026 werden sich unsere Webhosting-Angebote in ihrer Struktur und ihrem Betrieb ändern. Konkret bedeutet das: eine noch besser auf die Vielfalt Ihrer Projekte abgestimmte Angebotsgestaltung, bereicherte Ressourcen, ein verbesserter Zugang zur Betreuung sowie Preisentwicklungen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen diese Änderungen im Detail vor, die Gründe dafür und ihre Auswirkungen für Sie.

1) Neue Webhosting-Reihen Unsere Angebote sind künftig in drei verschiedene Sortimente gegliedert, die jeweils auf unterschiedliche Bedürfnisse und Verwendungszwecke abgestimmt sind. Egal, ob Sie eine einfache Website starten, ein Geschäft aufbauen oder mehrere Kundenprojekte verwalten – Sie können jetzt das für Ihre Situation passende Angebot einfacher finden. Eco-Serie: für ein zugängliches und einfaches Hosting Diese Produktreihe richtet sich an professionelle Anwender, die eine kostengünstige Lösung suchen. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche, um eine Website schnell und einfach online zu stellen, ohne Komplexität. Alle Angebote beinhalten die grundlegenden Services, die Sie brauchen: Festplattenspeicher, E-Mail-Accounts, Domainname und integrierte Sicherheit.

Sie eignet sich ideal für einfache Websites, erste Projekte, Portfolios oder kleine Firmen-Websites, die von Anfang an zuverlässig und einfach zu verwalten sein müssen. Sie erhalten alles, was Sie für den Start und Betrieb Ihrer Website benötigen, zu einem erschwinglichen Preis. Sie haben bereits eine Domain bei OVHcloud Sie können Ihre kostenlose Hosting-Aktion sofort aktivieren. Jede Domain beinhaltet 100 MB Webhosting, damit Sie Ihre ersten Webseiten ohne zusätzliche Kosten online stellen können. Dieses Angebot beinhaltet auch ein E-Mail-Konto, basiert auf der Leistung unserer Infrastruktur und profitiert von demselben hohen Sicherheitsniveau wie alle unsere Produkte. Business-Produktpalette: Performance und Flexibilität Die Business Reihe richtet sich an Geschäftskunden, die mehr Leistung, Flexibilität und Ressourcen benötigen, um ihr Wachstum zu unterstützen.

Wenn Ihre Website wächst, wachsen Ihre Anforderungen: Mehr Traffic, mehr Inhalte, mehr Integrationen. Diese Reihe ermöglicht schnellere Ladezeiten, mehr Ressourcen (Datenbanken, Speicherung, E-Mails) und erweiterte technische Funktionen, um Ihre Umgebung an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Egal, ob Sie eine Showcase-Website, einen E-Commerce-Shop oder mehrere Projekte verwalten, Sie profitieren von einer Hosting-Lösung, die entwickelt wurde, um Ihr Wachstum zu unterstützen und Ihnen mehr Kontrolle zu geben. Für anspruchsvolle Anforderungen bieten unsere Pro- und Performance-Angebote mehr CPU und RAM, um große Traffic-Spitzen effizient zu bewältigen und die Reaktionsfähigkeit Ihrer Websites auch in Zeiten hoher Aktivität zu gewährleisten. Zusammenfassend bietet diese Produktreihe ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Leistung, Flexibilität und Kostenkontrolle, das sich ideal für Ihre wachsenden Geschäftsprojekte eignet. Gamme Agencies: Konzipiert für die effiziente Verwaltung mehrerer Mandanten Die Agency-Reihe ist für Fachleute konzipiert, die mehrere Websites für mehrere Kunden verwalten.

Wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig steuern, wird Effizienz entscheidend. Mit dieser Suite können Sie mehrere Websites innerhalb einer Umgebung hosten, verwalten und erweitern, um Ihren Betrieb zu zentralisieren und Ihre Kosten zu senken. Sie eignet sich besonders für Agenturen, Freiberufler und Dienstleister, die zahlreiche Websites bereitstellen, warten und überwachen müssen, während sie einen einfachen und skalierbaren Workflow beibehalten. Die Angebote dieser Produktreihe bieten noch großzügigere Ressourcen für Ihre anspruchsvollsten Projekte: bis zu 1 TB Speicherplatz, 14 vCores und 16 GB RAM. Sie umfassen auch alle unsere CDN und eine Web Cloud Databases Instanz, um Leistung, Skalierbarkeit und einfache Verwaltung im Alltag zu gewährleisten. Arbeiten Sie im Team? Verwalten Sie die Benutzerzugriffe detailliert, um effektiv zusammenzuarbeiten: Vergeben Sie Rollen und Berechtigungen für jedes Profil, kontrollieren Sie, wer auf welche Ressourcen zugreifen kann, und organisieren Sie die Arbeit zwischen Teammitgliedern sicher und einfach. Diese Produktpalette ist so konzipiert, dass Sie mehr Projekte und Kunden effizienter verwalten können, während Sie Zeit sparen und Ihre Kosten optimieren, ohne die Anzahl Ihrer Webhosting-Lösungen zu erhöhen. 2) Mehr Kapazität für Ihre Projekte Nach der kompletten Erneuerung unserer Recheninfrastruktur im Jahr 2025 sind unsere Webhostings nun bis zu 3-mal schneller, mit doppelt so viel zugeordneter Rechenleistung. Im Jahr 2026 entwickeln wir unsere Speichertechnologie weiter, um noch mehr Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Alle unsere Server werden schrittweise auf SSD umgestellt, um schnellere Zugriffszeiten und eine bessere Widerstandsfähigkeit im Falle von 'Störungen oder Wartungsarbeiten zu gewährleisten. Das Ergebnis: Eine höhere Servicequalität und eine höhere Verfügbarkeit Ihrer Webseiten. Wir erhöhen auch die Anzahl der Datenbanken und deren Speicherkapazität in unseren Angeboten.

Was sich ändert Viele von Ihnen beginnen mit einer einzigen Website und entwickeln dann weitere Projekte: Blogs, Landing Pages, Testumgebungen oder Kundenwebsites. Da unsere Hosting-Lösungen Multi-Site sind, können Sie mehrere Projekte auf demselben Plan hosten. Wenn sich Ihre Projekte weiterentwickeln, steigt der Bedarf an Datenbanken natürlich mit. Unser Ziel ist einfach: Anstatt Sie zu zwingen, Ihr Paket zu wechseln, integrieren wir mehr Ressourcen direkt in Ihr aktuelles Paket. Dadurch können Sie mehrere Websites unter einer einzigen Hosting @ -@ Adresse zusammenfassen, wobei jede Website ihre eigene Datenbank hat. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie Kosten senken, die Verwaltung vereinfachen und mehr Flexibilität bieten können, um Ihre Projekte weiterzuentwickeln. Einige Anwendungsfälle Hosten Sie mehrere Websites ohne mehrere Angebote zu nutzen

Sie können mehrere Websites mit jeweils eigener Datenbank von einem einzigen Konto aus verwalten. Installieren Sie mehrere CMS einfach

WordPress, Joomla!PrestaShop… Stellen Sie mehrere unabhängige Projekte ohne Einschränkungen bereit. Erstellen Sie Testumgebungen (Staging)

Testen Sie Ihre Updates sicher, bevor Sie sie in die Produktion stellen. Unterstützung des Wachstums Ihrer Websites

Größere Server ermöglichen es, mehr Traffic und Inhalte ohne unmittelbare Einschränkung zu absorbieren. 3) Preisentwicklung: niedrigerer Einstiegspreis und langfristige Einsparungen Im Rahmen dieser Entwicklung entwickelt sich unsere Tarifstruktur mit zwei Zielen: einen sehr erschwinglichen Einstiegspreis beibehalten und langfristig mehr Wert bieten.

Ein sehr wettbewerbsfähiger Preis im ersten Jahr Für alle Neuzeichnungen ist der Preis des ersten Jahres freiwillig sehr niedrig. So beginnt das Pro @ -@ Angebot jetzt zum Beispiel im ersten Jahr mit 1,99 € inkl. MwSt./Monat. Dieser Ansatz erleichtert das Starten einer neuen Idee, das Testen eines Konzepts oder das Errichten einer Aktivität, ohne hohe Anfangskosten. Kunden, die neue Projekte starten, profitieren somit von einem der wettbewerbsfähigsten Einstiegspreise am Markt. Alle wichtigen Funktionen des Hostings bleiben im Preis inbegriffen: großzügige E-Mail-Konten, ein Domain-Name im ersten Jahr, Multi-Site, umfangreiche Datenbankressourcen und verbesserter Support. Kurz gesagt, Sie behalten alles, was den Reichtum Ihrer Hosting-Pläne ausmacht, mit mehr Ressourcen und verbesserter Unterstützung. Langfristige Einsparungen Wir führen Vorauszahlungen von 24 und 48 Monaten ein, damit Sie den bestmöglichen Preis erhalten. Die meisten Websites sind langfristig angelegt: Sie gewinnen an Sichtbarkeit, Verkehr und Wert. Wir möchten, dass Ihre Hosting langfristig mit dieser Entwicklung Schritt hält. Wenn Sie sich für eine längere Dauer entscheiden, können Sie deutliche Einsparungen erzielen: 24 Monate = 5 bis 6 Monate eingespart im Vergleich zu jährlichen Verlängerungen

im Vergleich zu jährlichen Verlängerungen 48 Monate = 16 bis 18 Monate Einsparungen im Vergleich zu jährlichen Verlängerungen Der Grundsatz ist einfach: Je länger die Dauer, desto günstiger ist Ihr monatlicher Preis und desto vorhersehbarer wird Ihr Hosting-Budget. 4) Jetzt verlängern und Ihren aktuellen Preis beibehalten Viele von Ihnen vertrauen uns seit Jahren darauf, ihre Projekte zu hosten, und wir möchten Ihre Treue weiter belohnen, indem wir Ihnen gestatten, Ihre aktuellen Preisbedingungen so lange wie möglich beizubehalten. Drei Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Jetzt verlängern: Sie behalten Ihren aktuellen Preis für weitere 12 Monate.

Sie behalten Ihren aktuellen Preis für weitere 12 Monate. Nichts tun: bei Ablauf der Laufzeit wird Ihr Angebot zum neuen 12-Monats-Erneuerungstarif umgestellt.

bei Ablauf der Laufzeit wird Ihr Angebot zum neuen 12-Monats-Erneuerungstarif umgestellt. Bei einer Verlängerung um 24 oder 48 Monate: Sie profitieren von einem degressiven monatlichen Preis. Wenn Sie Ihre aktuellen Preise beibehalten möchten, können Sie die Erneuerung Ihrer Hosting-Lösung vor dem 1. Juni 2026 vorzeitig planen. So können Sie Ihren Preis absichern und gleichzeitig weiterhin von den Verbesserungen Ihres Angebots profitieren. Die Verlängerung kann mit wenigen Klicks über Ihr Kundencenter durchgeführt werden.Durch eine frühzeitige Verlängerung können Sie Ihren aktuellen Preis bis zu 4 Jahre lang beibehalten und gleichzeitig von den Verbesserungen profitieren, die wir an unseren Servern vorgenommen haben, darunter zusätzliche Datenbanken und ein verbesserter Support.

bash Kopieren <div style="border: 1px solid #fcd34d; background-color: #fffbeb; border-radius: 8px; padding: 20px 24px; margin: 20px 0; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; color: #1f2937; line-height: 1.6; font-style: italic;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 12px;"> <span style="font-size: 24px; margin-right: 12px; font-style: normal;">⚠️</span> <h3 style="margin: 0; color: #92400e; font-size: 18px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; font-style: normal;">Note importante</h3> </div> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Pour mettre en place cette évolution sur un très grand nombre de services et de renouvellements, nous avons dû activer les nouvelles offres avec les tarifs associés <strong>dès le 27 mai</strong> afin d'assurer la transition dans de bonnes conditions techniques. </p> <p style="margin: 0 0 12px 0;"> Certains d'entre vous ont donc pu voir apparaître les tarifs des nouvelles offres au moment du renouvellement, alors que <strong>les anciennes conditions devaient rester applicables jusqu'au 31 mai inclus</strong>. Nous comprenons la confusion que cela a pu créer et souhaitions être totalement transparents avec vous sur cette situation. </p> <p style="margin: 0;"> Afin de respecter pleinement notre engagement, nous avons mis en place un <strong>dispositif automatique de remboursement</strong>. Concrètement, si vous renouvelez votre offre avant le 1<sup>er</sup> juin, vous pouvez finaliser votre commande normalement. <strong>La différence avec l'ancien tarif vous sera automatiquement remboursée sous 24h.</strong> </p> </div>

Alte Formel Erneuerung für 12 Monate zum alten PreisErneuerung für 24 Monate zum alten PreisErneuerung für 48 Monate zum alten PreisNeue äquivalente FormelNeue Erneuerung 12 MonateNeue Erneuerung 24 MonateNeue Erneuerung 48 MonateStarter - 201619,08 € / 12 Monate

1,59 €/Monat38,16 € / 24 Monate

1,59 €/Monat76,32 € / 48 Monate

1,59 €/MonatStarter - 202731,08 € / 12 Monate

2,59 €/Monat47,76 € / 24 Monate

1,99 €/Monat76,32 € / 48 Monate

1,59 €/MonatPerso - 201639,48 € / 12 Monate

entweder 3,29 €/Monat78,96 € / 24 Monate

entweder 3,29 €/Monat157,92 / 48 Monate

entweder 3,29 €/monatPerso - 202771,88 € / 12 Monate

5,99 €/Monat107,76 € / 24 Monate

4,49 €/Monat191,52 € / 48 Monate

3,99 €/MonatPro - 201679,08 € / 12 Monate

also 6,59 €/Monat158,16 € / 24 Monate

6,59 €/Monat316,32 € / 48 Monate

entweder 6,59 €/monatPro - 2027119,88 € / 12 Monate

9,99 €/Monat191,76 € / 24 Monate

7,99 €/Monat311,52 € / 48 Monate

also 6,49 €/MonatPerformance1 - 2016 131,88 € / 12 Monate

10,99 €/Monat263,76 € / 24 Monate

10,99 €/Monat527,52 € / 48 Monate

10,99 €/MonatPerformance - 2027239,88 € / 12 Monate

19,99 €/Monat383,76 € / 24 Monate

15,99 €/Monat623,52 € / 48 Monate

12,99 €/MonatPerformance2 - 2016250,68 € / 12 Monate

entweder 20,89 €/Monat501,36 € / 24 Monate

entweder 20,89 €/Monat1.002,72 € / 48 Monate

entweder 20,89 €/monatAgency - 2027467,88 € / 12 Monate

also 38,99 €/Monat743,76 € / 24 Monate

30,99 €/Monat1.199,52 € / 48 Monate

24,99 €/MonatPerformance3 - 2016356,28 € / 12 Monate

29,69 €/Monat712,56 € / 24 Monate

29,69 €/Monat1.425,12 € / 48 Monate

entweder 29,69 €/monatAgency Plus - 2027695,88 € / 12 Monate

57,99 €/Monat1.103,76 € / 24 Monate

45,99 €/Monat1.775,52 € / 48 Monate

36,99 €/MonatPerformance4 - 2016448,68 € / 12 Monate

entweder 37,39 €/Monat897,36 € / 24 Monate

entweder 37,39 €/Monat1.794,72 € / 48 Monate

entweder 37,39 €/monatAgency Max - 2027923,88 € / 12 Monate

also 76,99 €/Monat1.463,76 € / 24 Monate

60,99 €/Monat2.351,52 € / 48 Monate

oder 48,99 €/Monat Die in der Tabelle angegebenen Preise verstehen sich vor Steuern. 5) Überarbeiteter und verstärkter Support Für viele von Ihnen ist eine Website mehr als nur ein persönliches Projekt. Es kann Umsatz generieren, Ihre Kunden bedienen oder Ihre Online-Aktivität präsentieren. Wenn ein Problem auftritt, möchten Sie nicht einfach nur ein Ticket öffnen: Sie erwarten klare Antworten und eine schnelle Lösung. Wir haben diese Erwartungen berücksichtigt und verstärken unseren Support, um ihn zugänglicher, reaktionsschneller und relevanter zu machen, wenn Sie Unterstützung benötigen.

So wird sich Ihr Support-Erlebnis entwickeln: Support, der Ihnen zur Verfügung steht, wenn Sie ihn brauchen Wir schalten schrittweise eine 24-Stunden-Support-Verfügbarkeit ein, mit zusätzlichen Kontaktkanälen, damit Sie jederzeit mit uns in Verbindung treten können, egal, ob Sie eine neue Website starten, einen Notfall abwickeln oder Beratung benötigen. Schnellere Antworten Ein verbessertes Chat-Erlebnis ermöglicht es Ihnen, schnell in Kontakt mit unseren Teams zu treten und klare Antworten mit kurzen Wartezeiten zu erhalten. Vereinfachte menschliche Interaktion Sie können uns direkt von Ihrem Browser aus anrufen oder einen unserer Berater um Rückruf bitten, um Hilfe zu erhalten je nachdem, welches der für Sie geeignetste Kontaktmodus ist. Eine verstärkte Begleitung und Überwachung Wir verfolgen einen proaktiveren Support-Ansatz, der nicht nur darauf abzielt, Incidents zu beheben, sondern auch darauf, Sie zu beraten und zu unterstützen, um Ihre Projekte voranzubringen. Unser Ziel ist einfach: Sie möchten, dass Sie Hilfe leichter und schneller bekommen, wann immer Sie sie brauchen. Egal, ob Sie eine Website starten, Updates vornehmen oder ein Problem beheben, wir investieren weiterhin, um eine immer reibungslosere Kundenerfahrung zu bieten. Diese Verbesserungen spiegeln unser Engagement wider, sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Nutzer mit zuverlässiger und zugänglicher Unterstützung zu begleiten. Sie werden schrittweise eingeführt um Qualität und Stabilität zu gewährleisten. 6) Dedizierte Angebote für Partner und Agenturen (in Kürze) Einige Kunden gehen über die Verwaltung ihrer eigenen Websites hinaus. Sie entwerfen, implementieren und verkaufen komplette Webumgebungen für ihre Kunden, einschließlich Hosting, Domainnamen, E-Mail-Dienste und andere Lösungen, manchmal unter ihrer eigenen Marke. Händler und Agenturen arbeiten oft im gesamten OVHcloud-Ökosystem und benötigen Lösungen, die für Umgebungen mit mehreren Kunden und mehreren Diensten geeignet sind.

Dies beinhaltet in der Regel: Updates koordinieren in mehreren Client-Umgebungen

in mehreren Client-Umgebungen Sicherstellung der Verfügbarkeit und Leistung aller gehosteten Projekte

aller gehosteten Projekte Schnell reagieren bei Auswirkungen auf die Kundendienste

bei Auswirkungen auf die Kundendienste Kosten und Margen im gesamten Dienstleistungsportfolio optimieren Aus diesem Grund bereiten wir ein Angebot speziell für diese Anwendungen vor. Dieses künftige Partnerangebot umfasst insbesondere: Premium- und Prioritäts-Support , mit klaren Eskalationswegen für kritische Situationen

, mit klaren Eskalationswegen für kritische Situationen Vorzugspreise , angepasst an Multi-Produkt-Portfolios

, angepasst an Multi-Produkt-Portfolios Management-Tools speziell für Agenturen , um die Bereitstellung, Überwachung und Wartung mehrerer Dienste für Ihre Kunden zu vereinfachen Weitere Details werden in Kürze veröffentlicht. Wir freuen uns darauf, dieses Angebot in Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk weiterzuentwickeln. Neue Funktionen von Wir verbessern unsere Webhosting-Plattform ständig weiter, und es sind bereits mehrere wichtige Änderungen im Gange. Nous continuons à améliorer notre plateforme d’hébergement web, avec plusieurs évolutions majeures déjà en cours.