Elektronische Rechnungsstellung: Warum bestimmte Informationen wichtig sind

Ab dem 1. September 2026 gelten die elektronischen Rechnungen für alle in Frankreich der MwSt. unterliegenden Unternehmen und Verbände. 'Bei OVHcloud haben wir beschlossen, diesen Wandel vorwegzunehmen, um unsere Kunden unter den besten Bedingungen zu unterstützen. Wir bitten die betroffenen Kunden, bestimmte Informationen in ihrem Kundencenter zu überprüfen oder zu ergänzen.Was sich mit der elektronischen Rechnungsstellung verändert

Eine elektronische Rechnung muss strenge Formatierungs- und Layout-Kriterien erfüllen, um über zugelassene Plattformen automatisch verarbeitet zu werden. Sie erfordert also zuverlässige und aktuelle administrative Daten.

Ziel dieser Reform ist es,

Verringerung des Risikos von Mehrwertsteuerfehlern oder -betrug;

die Verwaltungsverfahren für Unternehmen zu vereinfachen;

die Zahlungsfristen zu verkürzen;

eine bessere Überwachung der Wirtschaftstätigkeit (E-Reporting) ermöglichen.

Zwei wichtige Termine zu beachten

Ab dem 1. September 2026:

Alle betroffenen Unternehmen und Verbände müssen in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen.

Große Unternehmen und mittlere Unternehmen (ETI) müssen ihre Rechnungen in elektronischem Format ausstellen. Ab dem 1. September 2027:

Die'Ausgabepflicht wird auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Kleinstunternehmen ausgeweitet.

Bereiten Sie sich schon heute vor

Um einen reibungslosen Übergang zur elektronischen Rechnungsstellung zu gewährleisten, müssen bestimmte Informationen in Zusammenhang mit Kundenkonten vollständig, korrekt und aktuell sein. In diesem Rahmen werden die Kunden aufgefordert:

die Informationen über ihre Organisation zu überprüfen oder zu vervollständigen;

Ihre elektronische Rechnungsadresse anzugeben.

Diese Informationen gewährleisten die Konformität und die korrekte Übermittlung der Rechnungen in das neue Format.

Ohne vollständige gesetzliche Pflichtangaben zum 1. September wäre OVHcloud nicht in der Lage, Rechnungen zu erstellen, die den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dementsprechend:

wir können sie nicht als Mehrwertsteuerpflichtige identifizieren und müssen sie als Privatkunden betrachten;

ihre Rechnungen werden wie die von Privatpersonen behandelt, für die der MwSt.-Abzug nicht anwendbar ist;

l'die automatisierte Integration in ihre Buchhaltung wird nicht aktiviert;

die betreffenden Kunden würden sich in einer Situation der Nichtkonformität mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen befinden.

Meine Informationen jetzt überprüfen



Engagiert für unsere Kunden

Die elektronische Rechnungsstellung stellt eine bedeutende Entwicklung für alle französischen Unternehmen dar.

Wir bei OVHcloud haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden bei ihrer Entwicklung und ihren Wachstumszielen zu unterstützen. In diesem Rahmen verpflichten wir uns, sie bei diesem Übergang zu unterstützen, insbesondere durch die Kommunikation über die zu treffenden Maßnahmen, um künftige Veränderungen zu antizipieren.

Weiterführende InformationenWir empfehlen Ihnen, die offiziellen Ressourcen regelmäßig zu überprüfen, um die neuesten Informationen zu verfolgen, die von der Generaldirektion der öffentlichen Finanzen

zur Verfügung gestellt werden.

La facturation électronique constitue une évolution majeure pour l’ensemble des entreprises françaises.

Chez OVHcloud, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leur développement et leurs objectifs de croissance. Dans ce cadre, nous nous engageons à les soutenir dans cette transition, notamment en communiquant sur les actions à réaliser pour anticiper les changements à venir.

Pour aller plus loin

Nous vous invitons à consulter régulièrement les ressources officielles pour suivre les dernières information mises à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques.