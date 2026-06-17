DNS-Einträge: ihre Rolle und die SVCB/HTTPS-Änderungen verstehen

Man sieht ihn nie. Ohne das DNS wäre jedoch keine Website erreichbar, keine E-Mail könnte verteilt werden und kein Online-Dienst würde ordnungsgemäß funktionieren.

Im Zentrum dieses Systems stehen die DNS-Einträge, die die Art und Weise strukturieren, wie Dienste im Internet verfügbar gemacht werden. Sie entwickeln sich mit modernen Webarchitekturen weiter. Bei OVHcloud bedeutet dies insbesondere die Unterstützung von SVCB- und HTTPS-Einträgen.

Werfen Sie einen Blick auf die wichtigsten DNS-Einträge und deren Rolle, um diese Neuerungen besser zu verstehen.

DNS in wenigen Worten

Das Domain Name System (DNS) übersetzt einen Domainnamen in eine für Maschinen verständliche IP-Adresse. Wenn ein Internetnutzer eine Webadresse (z. B. "www.exemple.com") eingibt, wird eine Anfrage gesendet, um den entsprechenden Server zu identifizieren.

Diese Phase, die so genannte DNS-Auflösung, basiert auf verschiedenen Eintragstypen, die jeweils eine bestimmte Rolle erfüllen.

Die häufigsten DNS-Einträge

Manche Datensätze sind für die Konfiguration einer Domain unerlässlich. Hier sind die wichtigsten Typen in einer DNS-Zone.

A und AAAA: Website zugänglich machen

Damit eine Website erreichbar ist, muss ihre Domain mit einer IP-Adresse verbunden sein. Dies ist die Rolle von A- (IPv4) und AAAA-Einträgen (IPv6).

Sie bilden die Grundlage für die DNS-Auflösung und ermöglichen es Browsern, den Server zu erreichen, auf dem die Website gehostet wird.

CNAME: Einen Alias zwischen zwei Domainnamen erstellen

Mit einer CNAME-Registrierung können Sie eine Domain auf einen anderen Domainnamen verweisen, ohne diesen direkt einer IP-Adresse zuzuordnen. Beispielsweise kann "blog.exemple.com" auf "exemple.com" verweisen, um eine doppelte Konfiguration zu vermeiden.

⚠️ beachten: Ein CNAME kann nicht im Wurzelverzeichnis einer Domain ("exemple.com") konfiguriert werden. Er wird nur mit Subdomains wie "blog.exemple.com" verwendet.

MX: E-Mail-Empfang verwalten

Die MX- (Mail Exchange) Einträge geben an, welche Server E-Mails für eine Domain verarbeiten sollen. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Zustellung von Nachrichten und der Zuverlässigkeit von E-Mails.

TXT: Domain überprüfen und Sicherheit erhöhen

Mit TXT-Einträgen können Sie einer Domain zusätzliche Informationen zuordnen. Sie werden insbesondere verwendet, um das Eigentum an externen Diensten zu beweisen und E-Mails abzusichern.

Mechanismen wie SPF, DKIM oder DMARC basieren auf TXT-Einträgen, um Identitätsdiebstahl und Spam zu begrenzen.

SVCB und HTTPS: Wozu dienen diese neuen DNS-Einträge?

Bei der DNS-Auflösung erhält der Browser die erforderlichen Informationen, um einen Server zu kontaktieren.

Die SVCB- (Service Binding) und HTTPS-Einträge ergänzen diesen Schritt, indem sie genauer angeben, wie auf den Dienst zugegriffen werden kann.

Sie können insbesondere die unterstützten Protokolle (HTTP/2 oder HTTP/3), den bevorzugten Server oder auch bestimmte technische Parameter zur Optimierung der Verbindung angeben.

Indem sie diese Informationen sofort nach der Auflösung übermitteln, schränken sie bestimmte Zwischenfälle zwischen dem Browser und dem Server ein. Dieser Mechanismus hilft, die Leistung und Ladegeschwindigkeit von Websites zu verbessern.