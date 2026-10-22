22:47 Uhr, eine Telegram-Nachricht.

Mein Handy vibriert auf dem Nachttisch:

„Der Nightly-Build von heute morgen ist fehlgeschlagen. Log-Analyse: Die Abhängigkeit acme-lib, die gestern aktualisiert wurde, verhindert den Build des API-Images. Das Staging läuft immer noch auf der alten Version. Ich kann die Version einfrieren oder den Staging-Vorgang neu starten. Was davon soll ich tun?

Das ist kein Kollege und auch keine Kollegin. Es ist mein AI Agent auf VPS. Er heißt Hermes, ist auf einem kleinen Server in einem europäischen Rechenzentrum zuhause und schläft nie. Wir arbeiten seit drei Wochen zusammen. Er hat Notizen zu unseren Builds gemacht, er weiß, welche Protokolle er überprüfen muss und vor allem hat er die Angewohnheit, mich zu fragen, bevor er handelt.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie es dazu kam und wie Sie Ihren AI Agent in zehn Minuten auf einem VPS starten können.

Um sicherzustellen, dass dies gelingt, unterstützt Sie ein GitHub-Repository beim Start.

Ein AI Agent, der auf einem Laptop läuft, ist anfällig

Wenn Sie schon einmal einen lokalen AI Assistenten ausprobiert haben, kennen Sie die Probleme. Der Agent wird logischerweise ausgeschaltet, wenn Sie den Computer herunterfahren. Er beginnt bei jeder Sitzung wieder bei null, es sei denn, Sie fügen den Kontext manuell ein. Die Routinen bleiben manuell (z. B. morgendliche Überprüfungen, wöchentliche Zusammenfassung). Um ihn etwas zu fragen, müssen Sie zunächst eine Anwendung öffnen. Der Agent kommt nicht von sich aus auf Sie zu.

Dieses Problem liegt also auf der Hand. Ein PC wird selten eingeschaltet, fast nie außer Haus genutzt und der User wechselt ständig zwischen verschiedenen Tools: Webkonsole, CLI, Dashboard oder E-Mail. Für einen autonomen Agent sind dies sehr schlechte Bedingungen: keine Verfügbarkeit, keine Erreichbarkeit, kein dauerhaftes Gedächtnis. Der Computer ist der Ort, an dem gearbeitet wird und Entscheidungen getroffen werden, aber es ist kein guter Platz für einen kontinuierlichen Prozess.

Es wird eine permanente Anlaufstelle benötigt, die über die Kanäle erreichbar ist, die Sie bereits nutzen, und die in der Lage ist, Gelerntes zu speichern. Kurz gesagt: ein (kleiner) Server.

Hermes, der Agent, der durch die Arbeit lernt

Kurzvorstellung: Hermes Agent ist ein Open Source AI Agent unter MIT-Lizenz, entwickelt von Nous Research . Er hat etwa 252.000 Sterne auf GitHub. Drei Eigenschaften machen den Unterschied im Alltag aus.

Erstens: die Lernschleife. Nach dem Erledigen einer etwas komplexeren Aufgabe erstellt Hermes ein Skill (in der Regel eine Datei namens SKILL.md). Dies ist ein Verfahren, das er selbst formalisiert hat und das er bei jeder Benutzung verbessert. Dadurch bleibt sein Gedächtnis zwischen den Sitzungen erhalten. Außerdem kann er seine früheren Gespräche durchsuchen, um wiederzufinden, was er bereits konstatiert hat. So fängt er nicht jeden Morgen wieder bei Null an. Und genau darin liegt der Reiz.

Nach drei Wochen muss er nicht mehr daran erinnert werden, wo sich die Protokolle befinden oder wie unser Staging organisiert ist. Der Agent hat sich dies gemerkt, es überprüft und in eine zweizeilige Skill eingetragen.

Zweitens: die Allgegenwart. Eine einzige Schnittstelle ermöglicht Ihnen den Zugriff auf rund dreißig Plattformen: Telegram, Signal, Slack, Discord, Matrix, Teams, E-Mail und sogar SMS. Sie können sich mit Hermes über Ihre üblichen Kommunikationskanäle unterhalten, ohne ein zusätzliches Fenster öffnen zu müssen. Das ist ein echter Vorteil.

Drittens: die Vielseitigkeit. Das Modell kann mit dem Befehl (/model) geändert werden: OpenRouter, OpenAI, Nous Portal oder Ihr eigener Endpoint. Sub-Agents können parallel arbeiten und die Ausführung kann in einem Container isoliert werden. Es gibt keine Sperre.

Hermes kann auch in die AI Endpoints von OVHcloud integriert werden, um in einer kontrollierten Umgebung zu bleiben. Ein weiteres Beispiel für einen Agent, der mit diesem Service verbunden ist, finden Sie im Artikel Docker Agent with AI Endpoints (auf Englisch).

Das Detail, das alles verändert: ein eingebauter Scheduler (Planer), der natürliche Sprache versteht. „Fasse mir jeden Morgen um 8 Uhr die Nacht zusammen“ wird zu einer geplanten Aufgabe, ohne dass „crontab -e“ verwendet werden oder Ihre CI-Pipeline umgeleitet werden muss.

Warum ein AI Agent auf einem VPS und nicht im SaaS gehostet werden sollte

Ein von einem Dritten gehosteter Agent kann über erweiterte Funktionen verfügen, ist aber in einer Blackbox untergebracht. Sie sehen nicht, wo Ihre Tools laufen und wo ihr Speicher und ihre Schlüssel liegen. Auf einem VPS kehrt sich die Gleichung um. Erinnerung, Fähigkeiten, Historie: alles liegt auf Ihrem Rechner, der sich in einem europäischen Rechenzentrum befindet. Die API-Schlüssel gehören Ihnen. Sie wählen das Modell aus und legen den Endpoint fest. Der Host hat keinen Zugriff auf Ihre Konversationen, Skills oder Tokens.

Dasselbe gilt für die finanzielle Seite. Ein Einstiegs-VPS mit 2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, täglichem Backup und unbegrenztem Traffic kostet weniger als 5 € zzgl. MwSt. pro Monat. Das Gateway und die Sub-Agents lassen sich einfach darin hosten. Und wenn Sie die Betriebsführung lieber delegieren, bietet OVHcloud Hermes auch als Managed-Hosting-Lösung an, inklusive KI-Guthaben. Für technische Zwecke ist der VPS nach wie vor die richtige Lösung: Sie kontrollieren die Umgebung, trennen Test und Produktion und verbinden den Agent mit Ihren bestehenden Pipelines.

Was, wenn Telegram nicht in Ihrem Unternehmen erlaubt ist? Der Kanal ist nur eine Konfigurationszeile – das Gateway unterstützt rund dreißig Plattformen. Für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist Signal standardmäßig im Repository enthalten, die Einrichtung dauert jedoch etwas länger. Für vollständige Kontrolle über den Kanal können Sie Matrix, das auf demselben VPS selbst gehostet wird, oder SimpleX verwenden. Und wenn Ihr IT-Team Ihnen seine Tools vorgibt: Slack, Teams, Mattermost und Google Chat funktionieren ebenfalls. Der Kanal ist für die Verschlüsselung wichtig. Der VPS für Souveränität.

In zehn Minuten einsatzbereit

Drei Voraussetzungen: ein OVHcloud-Konto mit einer standardmäßig hinterlegten Zahlungsmethode (dies ist für die Bestellung über die API erforderlich), ein BotFather-Token für Telegram und ein Muster-API-Schlüssel. Außerdem: