Mein Kollege Hermes: Ein AI Agent auf VPS
22:47 Uhr, eine Telegram-Nachricht.
Mein Handy vibriert auf dem Nachttisch:
„Der Nightly-Build von heute morgen ist fehlgeschlagen. Log-Analyse: Die Abhängigkeit acme-lib, die gestern aktualisiert wurde, verhindert den Build des API-Images. Das Staging läuft immer noch auf der alten Version. Ich kann die Version einfrieren oder den Staging-Vorgang neu starten. Was davon soll ich tun?
Das ist kein Kollege und auch keine Kollegin. Es ist mein AI Agent auf VPS. Er heißt Hermes, ist auf einem kleinen Server in einem europäischen Rechenzentrum zuhause und schläft nie. Wir arbeiten seit drei Wochen zusammen. Er hat Notizen zu unseren Builds gemacht, er weiß, welche Protokolle er überprüfen muss und vor allem hat er die Angewohnheit, mich zu fragen, bevor er handelt.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie es dazu kam und wie Sie Ihren AI Agent in zehn Minuten auf einem VPS starten können.
Um sicherzustellen, dass dies gelingt, unterstützt Sie ein GitHub-Repository beim Start.
Ein AI Agent, der auf einem Laptop läuft, ist anfällig
Wenn Sie schon einmal einen lokalen AI Assistenten ausprobiert haben, kennen Sie die Probleme. Der Agent wird logischerweise ausgeschaltet, wenn Sie den Computer herunterfahren. Er beginnt bei jeder Sitzung wieder bei null, es sei denn, Sie fügen den Kontext manuell ein. Die Routinen bleiben manuell (z. B. morgendliche Überprüfungen, wöchentliche Zusammenfassung). Um ihn etwas zu fragen, müssen Sie zunächst eine Anwendung öffnen. Der Agent kommt nicht von sich aus auf Sie zu.
Dieses Problem liegt also auf der Hand. Ein PC wird selten eingeschaltet, fast nie außer Haus genutzt und der User wechselt ständig zwischen verschiedenen Tools: Webkonsole, CLI, Dashboard oder E-Mail. Für einen autonomen Agent sind dies sehr schlechte Bedingungen: keine Verfügbarkeit, keine Erreichbarkeit, kein dauerhaftes Gedächtnis. Der Computer ist der Ort, an dem gearbeitet wird und Entscheidungen getroffen werden, aber es ist kein guter Platz für einen kontinuierlichen Prozess.
Es wird eine permanente Anlaufstelle benötigt, die über die Kanäle erreichbar ist, die Sie bereits nutzen, und die in der Lage ist, Gelerntes zu speichern. Kurz gesagt: ein (kleiner) Server.
Hermes, der Agent, der durch die Arbeit lernt
Kurzvorstellung: Hermes Agent ist ein Open Source AI Agent unter MIT-Lizenz, entwickelt von Nous Research. Er hat etwa 252.000 Sterne auf GitHub. Drei Eigenschaften machen den Unterschied im Alltag aus.
Erstens: die Lernschleife. Nach dem Erledigen einer etwas komplexeren Aufgabe erstellt Hermes ein Skill (in der Regel eine Datei namens SKILL.md). Dies ist ein Verfahren, das er selbst formalisiert hat und das er bei jeder Benutzung verbessert. Dadurch bleibt sein Gedächtnis zwischen den Sitzungen erhalten. Außerdem kann er seine früheren Gespräche durchsuchen, um wiederzufinden, was er bereits konstatiert hat. So fängt er nicht jeden Morgen wieder bei Null an. Und genau darin liegt der Reiz.
Nach drei Wochen muss er nicht mehr daran erinnert werden, wo sich die Protokolle befinden oder wie unser Staging organisiert ist. Der Agent hat sich dies gemerkt, es überprüft und in eine zweizeilige Skill eingetragen.
Zweitens: die Allgegenwart. Eine einzige Schnittstelle ermöglicht Ihnen den Zugriff auf rund dreißig Plattformen: Telegram, Signal, Slack, Discord, Matrix, Teams, E-Mail und sogar SMS. Sie können sich mit Hermes über Ihre üblichen Kommunikationskanäle unterhalten, ohne ein zusätzliches Fenster öffnen zu müssen. Das ist ein echter Vorteil.
Drittens: die Vielseitigkeit. Das Modell kann mit dem Befehl (/model) geändert werden: OpenRouter, OpenAI, Nous Portal oder Ihr eigener Endpoint. Sub-Agents können parallel arbeiten und die Ausführung kann in einem Container isoliert werden. Es gibt keine Sperre.
Hermes kann auch in die AI Endpoints von OVHcloud integriert werden, um in einer kontrollierten Umgebung zu bleiben. Ein weiteres Beispiel für einen Agent, der mit diesem Service verbunden ist, finden Sie im Artikel Docker Agent with AI Endpoints (auf Englisch).
Das Detail, das alles verändert: ein eingebauter Scheduler (Planer), der natürliche Sprache versteht. „Fasse mir jeden Morgen um 8 Uhr die Nacht zusammen“ wird zu einer geplanten Aufgabe, ohne dass „crontab -e“ verwendet werden oder Ihre CI-Pipeline umgeleitet werden muss.
Warum ein AI Agent auf einem VPS und nicht im SaaS gehostet werden sollte
Ein von einem Dritten gehosteter Agent kann über erweiterte Funktionen verfügen, ist aber in einer Blackbox untergebracht. Sie sehen nicht, wo Ihre Tools laufen und wo ihr Speicher und ihre Schlüssel liegen. Auf einem VPS kehrt sich die Gleichung um. Erinnerung, Fähigkeiten, Historie: alles liegt auf Ihrem Rechner, der sich in einem europäischen Rechenzentrum befindet. Die API-Schlüssel gehören Ihnen. Sie wählen das Modell aus und legen den Endpoint fest. Der Host hat keinen Zugriff auf Ihre Konversationen, Skills oder Tokens.
Dasselbe gilt für die finanzielle Seite. Ein Einstiegs-VPS mit 2 vCores, 4 GB RAM, 40 GB NVMe, täglichem Backup und unbegrenztem Traffic kostet weniger als 5 € zzgl. MwSt. pro Monat. Das Gateway und die Sub-Agents lassen sich einfach darin hosten. Und wenn Sie die Betriebsführung lieber delegieren, bietet OVHcloud Hermes auch als Managed-Hosting-Lösung an, inklusive KI-Guthaben. Für technische Zwecke ist der VPS nach wie vor die richtige Lösung: Sie kontrollieren die Umgebung, trennen Test und Produktion und verbinden den Agent mit Ihren bestehenden Pipelines.
Was, wenn Telegram nicht in Ihrem Unternehmen erlaubt ist? Der Kanal ist nur eine Konfigurationszeile – das Gateway unterstützt rund dreißig Plattformen. Für eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist Signal standardmäßig im Repository enthalten, die Einrichtung dauert jedoch etwas länger. Für vollständige Kontrolle über den Kanal können Sie Matrix, das auf demselben VPS selbst gehostet wird, oder SimpleX verwenden. Und wenn Ihr IT-Team Ihnen seine Tools vorgibt: Slack, Teams, Mattermost und Google Chat funktionieren ebenfalls. Der Kanal ist für die Verschlüsselung wichtig. Der VPS für Souveränität.
In zehn Minuten einsatzbereit
Drei Voraussetzungen: ein OVHcloud-Konto mit einer standardmäßig hinterlegten Zahlungsmethode (dies ist für die Bestellung über die API erforderlich), ein BotFather-Token für Telegram und ein Muster-API-Schlüssel. Außerdem:
git clone https://github.com/RemyAtOVH/hermes-on-vps && cd hermes-on-vps
export OVH_ENDPOINT="ovh-eu" OVH_APPLICATION_KEY=… OVH_APPLICATION_SECRET=… OVH_CONSUMER_KEY=…
export TF_VAR_public_ssh_key="$(cat ~/.ssh/id_ed25519.pub)"
terraform -chdir=vps init && terraform -chdir=vps apply # VPS provisioning via Terraform
./deploy.sh debian@$(terraform -chdir=vps output -raw vps_ip)
Das Skript deploy.sh führt fünf Schritte aus: Systemvoraussetzungen, offizielle Hermes-Installation (ca. fünf Minuten) und zwei interaktive Prompts für die Modellwahl (hermes model) und die Telegram-Verbindung (hermes gateway setup). Schließlich muss noch das Gateway konfiguriert werden. Für eine manuelle Installation beschreibt die Anleitung zur Installation von Hermes Agent jeden Schritt.
Öffnen Sie Telegram und begrüßen Sie Ihren Bot: Er ist betriebsbereit und wird es auch bleiben.
In den ersten Tagen besteht seine Arbeit vor allem in der Beobachtung. Sie geben ihm Kontext: Konventionen, nützliche Adressen, alltägliche Aufgaben und was er nicht darf. Der Agent integriert alles in seinen Speicher. In der folgenden Woche ändert sich sein Verhalten. Er fragt nicht mehr: „Wo ist es?“, sondern vielmehr: „Das habe ich gefunden. Soll ich jetzt handeln?“. Das ist das Versprechen von Hermes.
Sie sind noch nicht bereit? Das Repository enthält auch ein Deployment auf einer Public-Cloud-Instanz, für das eine stündliche Abrechnung erfolgt. Sie können die Anwendung testen und sie abends pausieren (power_state=SHELVED, man zahlt nur noch für die Speicherung). Und wenn der Prototyp nicht mehr benötigt wird, werden alle Daten gelöscht. Eine Test-Session kostet nur wenige Cent. Im Übrigen wurde eine Public Cloud-Instanz verwendet, um diesen Artikel zu schreiben.
8-Uhr-Bericht, Vorfall um 14 Uhr
Zunächst der morgendliche Bericht. Sie sagen einmal: „Fasse mir jeden Tag um 8 Uhr die Build-Fehler und Vorfälle der Nacht zusammen und teile mir mit, was meine Meinung erfordert.“ Der Planer erledigt den Rest. Jeden Morgen erscheint im Kanal eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Nachrichten. Wenn die Nacht ruhig war, sagt Hermes dies in einer Zeile, nicht in zwanzig.
Dann die Störungsanalyse. Der Fehler tritt um 14 Uhr auf? Er wird zum Bot hinzugefügt. Er liest die entsprechenden Protokolleinträge, gleicht sie mit der letzten bekannten Änderung ab, erstellt eine Hypothese, schlägt eine Maßnahme vor und wartet dann auf Ihre Bestätigung. Alles in einem Thread, ohne das Fenster zu wechseln.
Was ihn nichts angeht
Natürlich gibt es Grenzen für die Verwendung eines solchen Tools: Ein Agent mit einer Shell ist eine Angriffsfläche und sollte als solche behandelt werden.
- Whitelist: Der Bot akzeptiert nur Direktnachrichten von gelisteten Kontakten.
- Firewall: Nur SSH ist öffentlich zugänglich, das Gateway leitet nur ausgehenden Verkehr weiter.
- Scope-Tokens: Hermes hat Lesezugriff auf Staging, kein Root-Passwort für Produktion. Das Gateway sieht sogar eine optionale Sicherheit vor, um bestimmte Maßnahmen vor ihrer Ausführung zu überwachen.
Was versioniert, geprüft und geteilt werden muss, bleibt Infrastructure-as-Code: Die Bereitstellung in der Produktion erfolgt in einer Pipeline, nicht im Chat.
Hermes zeichnet sich durch Exploration, Diagnose und gezielte, fundierte Maßnahmen aus, ist aber kein Ersatz für Pipelines.
Wenn die Maßnahme morgen von jemand anderem reproduzierbar sein soll, wird sie im Code versioniert. Wenn jetzt darüber entschieden werden muss, kann dies über den Agent laufen.
Drei Wochen später
22:47 Uhr. Die Nachricht von Hermes kommt immer noch. Was sich geändert hat, ist, was ich ihm anvertraue: Die Routineaufgaben sind aus meinem Tag verschwunden, aber die Entscheidungen liegen immer noch bei mir. Mit Hermes, der vor dem Handeln fragt, ist das ziemlich einfach.
Ein Detail, das im Laufe der letzten Wochen wichtig war: Ich habe meinen Computer gewechselt, aber Hermes ist derselbe geblieben. Der Speicher, die Fähigkeiten und die Historie bleiben auf dem VPS gesichert, genau wie der Rest der Infrastruktur. Hermes nimmt mir viel Arbeit ab, ohne sich zu sehr einzumischen. Jetzt muss nur noch die Arbeitsumgebung für alle Fälle gesichert werden, z. B. mit VPS Backup. Um Ihren eigenen AI Agent auf einem VPS zu installieren, lesen Sie bitte die Dokumentation zu Hermes Agent.