Lektionen von Scale-Ups beim Design von Infrastruktur für Wachstum – plus 6 weitere inspirierende Anwendungsfälle

Die Skalierung eines Unternehmens verläuft selten linear. Wachstum eröffnet neue Möglichkeiten, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Die eigentliche Kunst besteht darin, agil zu bleiben und gleichzeitig eine robuste technische Basis aufzubauen, die Innovationen dauerhaft unterstützt.

Über die unterschiedlichsten Branchen hinweg schaffen es ambitionierte Teams, schneller und smarter zu skalieren, wenn ihre Cloud-Infrastrukturen sich flexibel auf ihre Anforderungen einstellen, statt sie einzuschränken.

In diesem Blog teilen zwei OVHcloud-Experten – Emma Dennard, Managing Director Corporate UK, Niederlande, Skandinavien & Kanada; und Sylvie Houlière Mayca, Managing Director Corporate France Belux & MEA – Einblicke und Beispiele von Start-ups, die Herausforderungen in greifbaren Erfolg umwandeln.

Ganz gleich, ob Sie im AI-Bereich neue Maßstäbe setzen oder digitale Innovationen vorantreiben: Diese Beispiele zeigen, wie Unternehmen florieren, wenn Offenheit, Skalierbarkeit und Transparenz mit technischer Kreativität Hand in Hand gehen.

Aus Intelligenz echten Mehrwert schaffen

Emma Dennard

Für viele Unternehmen ist bei AI nicht die Kreativität das Problem, sondern die Integration. Das schwedische Scale-up Hopsworks kennt das nur zu gut. Es ist aus einem Universitätsprojekt entstanden und seine Plattform hilft Entwickler:innen, einfach alles zu beschleunigen – von der Bilderkennung über die Betrugsaufdeckung bis hin zum Training großer Sprachmodelle (LLMs).

Beim ersten Kontakt mit OVHcloud war das Team von Hopsworks frustriert, weil Hyperscaler-Tools nicht miteinander harmonierten und die Cloud-Preise komplex waren. Was das Unternehmen brauchte, war Freiheit. Die Freiheit, schnell Innovationen zu schaffen, offen zu bleiben und das Wachstum selbstbestimmt zu steuern.

Mit seiner Teilnahme am OVHcloud Startup Program migrierte Hopsworks sein Serverless-Angebot zur OVHcloud Public Cloud und entschied sich für S3-kompatiblen Object Storage und Open-Source-Frameworks, um im Zuge der Weiterentwicklung der AI agil zu bleiben. Das Ergebnis? 62 % Einsparungen bei den Cloud-Kosten und damit Kapital für neue strategische Projekte.

Zudem konnte Hopsworks das Lock-in-Problem vermeiden, durch das Innovationen oft verlangsamt werden. Mit den kalkulierbaren Preisen, der europäischen Souveränität und den offenen Standards von OVHcloud sicherte sich das Unternehmen die nötige Flexibilität für fortlaufende Anpassungen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Hopsworks AI-Innovation ohne Kompromisse skaliert:

💡Tipps von Emma:

Die AI entwickelt sich sehr schnell, aber gute Entscheidungen überdauern den Hype. Wer anpassungsfähig bleiben will, denkt über das nächste Release hinaus und plant schon für das, was danach kommt.

AI auf neuem Niveau

Emma Dennard

Bevor generative AI weltweit zum Thema wurde, nutzte Leetify bereits Machine Learning, um Gamer voranzubringen. Seine AI-Coaching-Plattform analysiert die Spielerleistung in Counter-Strike: Global Offensive und gibt sofortiges Feedback nach jedem Spiel.

Dafür braucht es eine enorme Bandbreite. Im Jahr 2022 verarbeitete Leetify über zwei Millionen Spiele pro Monat und bewegte rund 70 TB an Daten in Echtzeit. Jede Verzögerung, Unterbrechung oder DDoS-Attacke könnte verlorene Spieler bedeuten. Und verlorenes Vertrauen.

Durch die Kombination von OVHcloud Dedicated Servern mit der Public Cloud sicherte sich Leetify sowohl Zuverlässigkeit als auch Flexibilität in Form von 99,99 % Uptime, unbegrenztem Traffic ohne Messung sowie der Fähigkeit, in Spitzenzeiten unmittelbar zu skalieren.

Das führte zu um etwa 50 % niedrigeren Kosten und einer durchgehend stabilen Performance für Gamer weltweit. Für ein dynamisches Team, das AI im Gaming vorantreibt, bedeutet diese Stabilität nicht nur Einsparungen, sondern auch Freiheit, um Innovationen zu schaffen, zu experimentieren und erfolgreich zu sein.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Leetify mit der Zuverlässigkeit von OVHcloud wettbewerbsfähig bleibt.

💡Tipps von Emma:

Manchmal ist die beste Technologie die, über die man nicht nachdenken muss. Wenn alles einfach funktioniert, kann sich Ihr Team auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Innovationen und Wachstum.

Zuverlässigkeit neu definiert

Sylvie Houlière Mayca

In einer Zeit ständiger Veränderungen steht kaum ein Name so sehr für Vertrauen wie Ravensburger. Seit mehr als hundert Jahren inspiriert das deutsche Traditionsunternehmen mit Spielen, Büchern und Puzzles, die Millionen Familien begleiten. Doch selbst Tradition muss sich weiterentwickeln.

Mit dem globalen Wachstum des Unternehmens wuchsen auch dessen digitale Anforderungen. Die Go-to-Market-Strategie der Marke kombiniert den stationären Handel mit einer stark wachsenden E-Commerce-Plattform, und beides muss jederzeit nahtlos funktionieren.

Zu Spitzenzeiten wie dem Weihnachtsgeschäft oder während der COVID-19-Lockdowns konnte es binnen Stunden zu einem echten Ansturm auf den Onlineshop kommen. Die eigene On-Premise-Infrastruktur des Unternehmens war dieser Last nicht mehr gewachsen und für Ravensburger war klar, was erreicht werden musste: ein erstklassiges und unterbrechungsfreies Erlebnis für alle Kund:innen, und zwar zu jeder Zeit.

Durch die Migration seines Online-Geschäfts zur Private Cloud von OVHcloud verfügt Ravensburger jetzt über eine Infrastruktur, die auf Elastizität, hohe Verfügbarkeit und internationale Reichweite ausgelegt ist. Leistungsstarke Compute-, Storage- und Netzwerkressourcen sorgen dafür, dass Lastspitzen automatisch bewältigt werden.Mit einem stabilen E-Commerce-Fundament richtet Ravensburger den Fokus nun auf mehr Intelligenz. Das bedeutet, KI zu nutzen, um Kundenprofile besser zu verstehen und Produkte an Kinder und Familien weltweit anzupassen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Ravensburger mit OVHcloud Resilienz und Wachstum verbindet.

💡 Tipps von Sylvie:

Wenn ein Unternehmen expandiert, benötigt es eine Infrastruktur, die mit ihm skaliert. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die unmittelbaren Anforderungen, sondern wählen Sie einen Partner, der mit Ihnen wächst.

Nachhaltiges Wachstum f�ördern

Sylvie Houlière Mayca

Die Landwirtschaft ist vielleicht nicht die erste Branche, die man mit AI verbindet – doch das kolumbianische Scale-up Manglar zeigt eindrucksvoll, wie Technologie diesen essenziellen Sektor verbessern und unterstützen kann. Mit einem klaren Fokus auf Agrotech-Innovationen setzt Manglar Drohnenbilder und Machine Learning ein, um Felder zu überwachen, Probleme frühzeitig zu identifizieren und nachhaltige Ertragssteigerungen zu ermöglichen.

Als Manglar erstmals mit OVHcloud zusammenarbeitete, benötigte das Team eine Möglichkeit, schnelles Wachstum mit planbaren Kosten und verlässlicher Leistung zu vereinen. Was als Suche nach effizientem Storage begann, entwickelte sich zu einer umfassenden Infrastrukturpartnerschaft. Durch die Integration von OVHcloud GPU-Instanzen für Training und Inferenz sowie Storage-Servern für die Datenspeicherung kann Manglar heute hochperformante Bildanalysen durchführen, die Landwirten in Kolumbien, Mexiko und Brasilien Echtzeit-Einblicke liefern. Doch Manglar hat größere Pläne: Als nächstes sollen die USA und Argentinien erschlossen werden.

Für ein Unternehmen, das an der Schnittstelle von Technologie und Umwelt agiert, sind Verlässlichkeit und Governance von größter Bedeutung. Die transparente Preisgestaltung, die offene Architektur und der lokale Support von OVHcloud haben Manglar geholfen, Ressourcen optimal zu nutzen, das Vertrauen von Investor:innen zu sichern und verantwortungsvoll zu wachsen – sowohl aus technischer als auch aus finanzieller Perspektive.

Hinter dem Erfolg steht ein Team von Macher:innen, das Data Science mit einem klaren Ziel verbindet. Diese Ingenieur:innen haben Inferenzmodelle so angepasst, dass Vorhersagen schneller und präziser erfolgen, während die Führungsebene den Fokus auf den weiteren Ausbau der wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen legt. Das verdeutlicht, wie Innovation helfen kann, Nachhaltigkeit voranzutreiben.

Die nächsten Schritte für Manglar umfassen die vollständige Migration seiner ML- und Inferenz-Workloads zu OVHcloud, was die Verfügbarkeit von H100- oder H200-GPUs erfordert. Dies wird eine effizientere Skalierung ermöglichen und gleichzeitig die Verarbeitung beschleunigen. Ein zentraler Vorteil von OVHcloud ist die Möglichkeit, Infrastruktur zu einem Wachstumshebel zu machen, ohne Governance und Wirkung aus den Augen zu verlieren.

💡 Tipps von Sylvie:

Wählen Sie einen Cloud-Partner, der Flexibilität, persönliche Beratung und echten menschlichen Support bietet, nicht nur Infrastruktur. Durch die richtige Partnerschaft kann die Cloud von einer reinen technischen Lösung zu einem entscheidenden Treiber für das Wachstum Ihres Unternehmens werden.

Intelligenter skalieren: 6 inspirierende Use Cases

1. Mehr Agilität dank neuem Design

Webmecanik ist von seiner bisher monolithischen Infrastruktur zu einer verteilten Plattform übergegangen, um der steigenden Nachfrage besser gerecht zu werden. Durch die Einführung der Managed Kubernetes Lösung von OVHcloud profitiert das Unternehmen von Skalierbarkeit, besserer Leistung und mehr Zuverlässigkeit. In Übereinstimmung mit seinem Commitment für kundenorientierte Automatisierung stellt Webmecanik Marketinglösungen bereit, die sich dynamisch an Kundenanforderungen anpassen lassen.

Entdecken Sie hier, wie Webmecanik sich mittels Skalierung für seinen Erfolg gerüstet hat.

2. Die Dynamik meistern

Programmatic Advertising erfordert Schnelligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit. Nexx360 nutzte die Kubernetes-Infrastruktur von OVHcloud, um seine Werbeplattform global zu skalieren und auch während Spitzenzeiten in der Anzeigenauslieferung eine hohe Leistung sicherzustellen. Durch den innovativen Einsatz von Automatisierung bei der Kampagnenoptimierung positioniert sich das Team als Vorreiter, der digitale Marketingprozesse transformiert. Lesen Sie hier, wie Nexx360 Flexibilität und Kosteneffizienz in der Cloud sicherstellt.

3. Verbesserung der User Experience

CUX.io, eine Plattform für UX-Automatisierung, benötigte ein maßgeschneidertes Hosting, um spezielle Workloads zu managen und konsistente User Experiences zu bieten. OVHcloud stellte individuell angepasste Cloud-Lösungen bereit, die Stabilität und hohe Performance sicherstellen. Das Bestreben von CUX.io, jede Nutzerinteraktion zu messen und die UX laufend zu optimieren, zeigt den kreativen Ansatz hinter der technischen Skalierung.Entdecken Sie hier, wie CUX.io das Nutzererlebnis über mehrere Plattformen hinweg optimiert hat.

4. Grenzen neu definieren

Floatplane kombiniert in seiner Hybrid-Cloud-Strategie Bare-Metal-Server mit Managed Kubernetes, um eine schnelle Skalierung bei niedriger Latenz für seinen Video-Streaming-Dienst zu ermöglichen. Das Besondere an Floatplane ist der Fokus auf Community-getriebener Content Delivery, wodurch sowohl Content-Ersteller:innen als auch Zuschauer:innen von einem reibungslosen Erlebnis profitieren, selbst wenn die Plattform weiter wächst.Lesen Sie hier, wie Floatplane seine Zuschauer:innen begeistert.

5. Klarheit als Leitprinzip

Lota.cloud hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führendes Unternehmen im Bereich FinOps zu werden, und entschied sich für die Managed Services von OVHcloud, um Abläufe zu optimieren und gleichzeitig regulatorische Compliance sicherzustellen. Mit skalierbaren Cloud-Lösungen kann Lota.cloud komplexe Finanzprozesse effizient unterstützen, ohne Abstriche bei Geschwindigkeit oder Flexibilität machen zu müssen. Das Engagement des Unternehmens für transparente, datengestützte Entscheidungsfindung unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung für diejenigen, die sich in sensiblen Branchen bewegen.Entdecken Sie hier, wie Lota.cloud seine Logistikplattform mühelos skaliert hat.

6. Verantwortungsbewusst wachsen

Als führender Anbieter im Bereich Healthcare-Analytics setzt IAMDS auf OVHcloud, um sensible Patientendaten sicher zu verwalten und gleichzeitig seine Services in mehreren Regionen auszubauen. Die Kombination aus sicherer Infrastruktur und flexiblen Cloud-Lösungen sorgt für Compliance mit strengen Vorschriften und ermöglicht Echtzeit-Analysen, die zu besseren Patientenergebnissen beitragen.

Erfahren Sie hier, wie IAMDS sichere, skalierbare digitale Lösungen bereitstellt.

Souverän wachsen und mehr erreichen

Um ihr Potenzial wirklich entfalten zu können, benötigen Unternehmen eine flexible, zuverlässige und transparente Infrastruktur mit planbaren Kosten. Ob für AI-Plattformen, den globalen E-Commerce oder intensives Gaming – OVHcloud ermöglicht es Teams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Innovation, Wachstum und konkrete Ergebnisse.

Der richtige Cloud-Partner bietet die Technologie, die Sie benötigen. Das ist klar. Aber er schafft auch die Grundlage für strategische Entscheidungen, die internationale Expansion und langfristigen Erfolg. Mit robuster Infrastruktur, offenen Standards und reaktionsschnellem Support können Unternehmen souverän skalieren und Lastspitzen bewältigen, während die Macher:innen ihre Energie darauf verwenden, ihre Vision voranzubringen, statt sich um technische Hürden zu kümmern.

Entdecken Sie hier, wie OVHcloud Ihrem Unternehmen helfen kann, souverän zu skalieren.