Heutzutage behaupten so ziemlich alle Cloud-Anbieter, umweltfreundlich zu sein. Manche können ihre Behauptung mit geprüften Zahlen untermauern, andere nur mit einem Versprechen und einem Blatt-Symbol. Wenn Nachhaltigkeit eines Ihrer Auswahlkriterien ist, benötigen Sie eine zuverlässige Möglichkeit, Cloud-Anbieter voneinander zu unterscheiden.

Dieser Leitfaden gibt Ihnen drei Kriterien an die Hand, mit denen Sie besser bewerten können, wie nachhaltig ein Cloud-Anbieter ist: wie er seine Auswirkungen misst, wie er die Hardware über ihren Lebenszyklus verwaltet und ob er in Forschung investiert, um weiterzukommen. Zu jedem Kriterium finden Sie die wichtigsten Fragen sowie ein konkretes Beispiel von OVHcloud und FrugalCloud, einer gemeinsam mit Inria durchgeführten Forschungsinitiative.

Warum sich Angaben in Bezug auf die Umweltfreundlichkeit nur schwer vergleichen lassen

Die Einsätze sind hoch. In Europa entfallen etwa 2 % bis 3 % des Stromverbrauchs auf digitale Technologien, und Rechenzentren machen fast die Hälfte dieses Anteils aus. Mit dem Aufstieg der KI wird der Anteil des Sektors an den Kohlenstoffemissionen bis 2030 voraussichtlich verdoppeln oder sogar verdreifachen.

Der Vergleich von Anbietern ist jedoch schwieriger, als er sein sollte. Die Kennzahlen variieren von Bericht zu Bericht, bei manchen CO2-Bilanzen werden die Emissionen aus der Serverherstellung nicht berücksichtigt, und Angaben wie „klimaneutral“ werden selten mit einer veröffentlichten Berechnungsmethode untermauert. Zwei Anbieter können beide von sich behaupten, umweltfreundlich zu sein, aber völlig unterschiedliche Dinge messen.

Der Weg führt über die Suche nach überprüfbaren Beweisen. Wenn Sie einen tieferen Einblick in CO2-Metriken und ihre häufigen Verzerrungen möchten, lesen Sie bitte unseren Leitfaden zu Kohlenstoff-Auswirkungen von Cloud-Diensten, der dieses Thema ausführlich behandelt. Darüber hinaus finden Sie unten drei Kriterien, die Ihnen helfen, einen breiteren Rahmen für die Auswahl eines nachhaltigen Cloud-Anbieters zu schaffen.

Mit standardisierten, geprüften Metriken messen

Anbieter, die Nachhaltigkeit ernst nehmen, messen ihre Auswirkungen anhand von Kennzahlen, die jeder vergleichen kann. Für Rechenzentren legt die Normenreihe ISO/IEC 30134 die wichtigsten Kriterien fest.

Drei Kennzahlen, die Sie kennen sollten

PUE (Power Usage Effectiveness) vergleicht den gesamten Energieverbrauch eines Rechenzentrums mit dem Energieverbrauch der IT-Ausrüstung. Je näher der Wert an 1 liegt, desto weniger Energie wird für die Kühlung und andere Nebenkosten aufgewendet.

vergleicht den gesamten Energieverbrauch eines Rechenzentrums mit dem Energieverbrauch der IT-Ausrüstung. Je näher der Wert an 1 liegt, desto weniger Energie wird für die Kühlung und andere Nebenkosten aufgewendet. WUE (Water Usage Effectiveness) misst den Wasserverbrauch pro Kilowattstunde IT-Energie. Je näher der Indikator an 0 liegt, desto besser.

misst den Wasserverbrauch pro Kilowattstunde IT-Energie. Je näher der Indikator an 0 liegt, desto besser. Anteil an CO2-neutraler Energie gibt den Anteil CO2-neutraler Energie an, die das Rechenzentrum versorgt.

Eine einzige Kennzahl reicht nicht aus. Es lohnt sich zu prüfen, ob Werte standortbezogen oder nur als Durchschnitt veröffentlicht werden, ob sie ein ganzes Jahr abdecken und ob sie von einer unabhängigen Stelle geprüft wurden.

Was OVHcloud veröffentlicht

OVHcloud meldet diese Indikatoren gemäß den Normen ISO 30134-2, ISO 30134-3, ISO 30134-8 und ISO 30134-9, und Apave Exploitation France hat die Angaben gemäß diesen Normen geprüft. Die PUE wird über 12 Monate gemessen und deckt 88 % der Rechenzentren ab, die OVHcloud besitzt und betreibt.

Für das Geschäftsjahr 2025 liegt die PUE der Gruppe bei durchschnittlich 1,24, mit einem veröffentlichten Minimum von 1,15, gegenüber 1,26 im Jahr 2024 und 1,29 im Jahr 2023. Die WUE beträgt 0,34 L/kWh und der Anteil an CO2-neutralem Strom liegt bei 100 %. Wir veröffentlichen auch Werte für jedes der neun Rechenzentren in Europa und Nordamerika. So können Sie sehen, wie einzelne Standorte abschneiden, anstatt sich auf einen Durchschnittswert der Gruppe verlassen zu müssen.

Diese Ergebnisse beruhen auf Entscheidungen, die wir seit zwei Jahrzehnten treffen, wie z. B. die Nutzung von Wasserkühlung seit 2003 und Serverräume ohne Klimaanlage seit 2006. OVHcloud veröffentlicht außerdem seit 2017 jedes Jahr eine CO2-Bilanz.

Wenn Sie einen Anbieter bewerten, sollten Sie ihm folgende Fragen stellen:

Welchen Normen entsprechen Ihre Indikatoren und wer prüft diese?

Veröffentlichen Sie die Werte pro Rechenzentrum und über einen Zeitraum eines ganzen Jahres?

Enthält Ihr CO2-Fußabdruck Scope-3-Emissionen, wie z. B. aus der Serverherstellung?

Diese letzte Frage ist wichtiger, als es auf den ersten Blick scheint, wie das nächste Kriterium zeigt.

Aktivitäten über den gesamten Hardwarelebenszyklus

Der Stromverbrauch ist nur ein Teil der Geschichte, denn auch der Bau von Servern verursacht erhebliche Umweltbelastungen. Ein niedriger PUE-Wert zeigt, wie effizient ein Rechenzentrum nach der Errichtung arbeitet, sagt aber nichts über den ökologischen Fußabdruck der Hardware-Herstellung aus. Ein Anbieter, der nur den Energieverbrauch optimiert, lässt einen großen Teil seiner Auswirkungen unberührt.

Ein integriertes Industriemodell macht hier einen echten Unterschied. OVHcloud entwickelt eigene Server und baut sie in zwei Fabriken, die in Frankreich und Kanada liegen. Diese Kontrolle über die Produktionskette ermöglicht einen Kreislaufansatz:

Server sind so konzipiert, dass sie zerlegt werden können, wobei die Komponenten für einfache Reparatur, Wiederverwendung und Recycling ausgewählt werden.

Jeder Server wird am Ende seiner Lebensdauer zerlegt und jede Komponente wird getestet, um ihr ein zweites Leben zu schenken. Heute werden 17 von 100 Komponenten in OVHcloud-Servern wiederaufbereitet.

Server bleiben im Durchschnitt 4,5 Jahre und bis zu neun Jahre im Einsatz, was einen Teil der Emissionen aus der Herstellung neuer Hardware vermeidet.

Server werden nach Bedarf zwischen Rechenzentren verlagert, statt sie durch identische neue Maschinen zu ersetzen.

27 der OVHcloud-Rechenzentren befinden sich in sanierten Gebäuden, wodurch die durch Neubauten verursachte Flächenbelegung vermieden und damit der ökologische Fußabdruck verringert wird.

Komponenten, die nicht wiederverwendet werden können, gehen an zertifizierte Partner, die sie in neue Rohstoffquellen verwandeln.

Dieselbe Logik gilt auch für Lieferanten, die einen Lieferanten-Verhaltenskodex unterzeichnen, während OVHcloud die Prinzipien des UN Global Compact und die Konventionen der International Labour Organization einhält. Auch die Infrastruktur wird immer besser. Das neue Smart Datacenter Cooling System reduziert den Stromverbrauch im gesamten Kühlkreislauf um bis zu 50 % und benötigt 30 % weniger Wasser als das früheste Design von OVHcloud.

Fragen, die Sie jedem Anbieter stellen sollten:

Bauen oder reparieren Sie Ihre eigene Hardware und wie hoch ist der Anteil der wiederverwendeten Komponenten?

Wie lange sind Ihre Server im Durchschnitt in Betrieb?

Was geschieht mit Geräten, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben?

Genaue Messungen und ein verantwortungsvoller Umgang mit der Hardware sind heutzutage wichtige Aufgaben. Das dritte Kriterium beurteilt, wie gut sich ein Anbieter auf die Zukunft vorbereitet.

In Forschung investieren, um weiterzukommen

Effiziente Rechenzentren und langlebige Server lösen einen Teil des Problems. Die nächsten Fortschritte hängen von noch offenen Fragen ab, z. B. wie man Cloud-Software programmiert, die weniger Energie verbraucht, oder wie man Kund:innen dabei unterstützen kann, die Umweltauswirkungen der eigenen Nutzung zu verringern. Ein langfristig engagierter Anbieter investiert in die Forschung zu diesen Fragen.

FrugalCloud ist ein Beispiel. Diese gemeinsame Initiative, die am 1 Oktober 2021 ins Leben gerufen wurde, vereint OVHcloud und fünf Projektteams von Inria, dem französischen Forschungsinstitut für digitale Wissenschaft und Technologie: Avalon, Inocs, Magellan, Spirals und Stack. Es stützt sich auf führende französische Forschende im Bereich nachhaltiger und verteilter Informatik. Die wissenschaftliche Leitung trägt Laurent Lefèvre, Inria-Forscher an der ENS de Lyon und langjähriger Spezialist für die Energieeffizienz von Großsystemen. Die Initiative endet im Jahr 2027.

Die Arbeit folgt drei Forschungsachsen:

Eco-Design von Cloud-Software und -Diensten , indem Energie- und Umweltmetriken in die Art und Weise eingebracht werden, wie Cloud-Anwendungen – z. B. Stream-Verarbeitung und Microservice-Architekturen – erstellt werden.

, indem Energie- und Umweltmetriken in die Art und Weise eingebracht werden, wie Cloud-Anwendungen – z. B. Stream-Verarbeitung und Microservice-Architekturen – erstellt werden. Aktivierung von Effizienzhebeln in Rechenzentrum-Hardware mit Algorithmen und Software, die die Rekonfigurations- und Energiesparmöglichkeiten von Servern, Speicher und Netzwerkgeräten nutzen, getestet im realen Maßstab.

mit Algorithmen und Software, die die Rekonfigurations- und Energiesparmöglichkeiten von Servern, Speicher und Netzwerkgeräten nutzen, getestet im realen Maßstab. Unterstützung von Cloud-User:innen bei der Reduzierung ihrer Auswirkungen , indem wir neue Modelle wie Preispläne und optimierte Servicekataloge erforschen, die eine geringere Auswirkung der Nutzung von Cloud- und Bare-Metal-Diensten fördern.

Diese Achsen sind in sieben Teilprojekte unterteilt, bei denen in den meisten Fällen zwei Inria-Teams mit einem oder mehreren OVHcloud-Teams zusammenarbeiten. Zu den bisherigen Ergebnissen gehören eine Studie über den Energieverbrauch von Stream-Verarbeitungs-Engines, ein Vergleich von softwarebasierten Stromzählern und PowerHeat, eine nicht-intrusive Methode zur Schätzung des Stromverbrauchs. Andere Arbeiten zeigen, wie man mehr virtuelle Maschinen pro Server ausführen kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, oder wie Preismodelle eine ressourcenschonendere Nutzung der Cloud fördern können.

Auf wissenschaftlicher Seite hat die Initiative sechs Doktorarbeiten und eine Postdoc ermöglicht, in deren Rahmen mehr als 15 Forschungsartikel veröffentlicht wurden. Außerdem entstanden die beiden Herbstschulen ECO-ICT 2024 und ECO-ICT 2026.

Auf operativer Ebene industrialisiert OVHcloud nun die Ergebnisse von SP7, dem Teilprojekt zur Beobachtung des Stromverbrauchs von Bare-Metal-Servern. Diese Arbeit hat zwei Ziele:

Einspeisen in den Environmental Impact Tracker, damit die Umweltauswirkungen so genau wie möglich an die tatsächliche Nutzung der OVHcloud Dienste gemessen werden.

Messung von PUE 3, der derzeit höchsten verfügbaren Auflösungsstufe.

„Unsere Kund:innen haben immer anspruchsvollere Umweltziele. Durch die Kombination der Expertise von OVHcloud mit dem Fachwissen der Forschungsteams von Inria verbessert FrugalCloud die Effizienz unserer Cloud und gibt unseren Kund:innen die Indikatoren an die Hand, die sie benötigen, um den Fußabdruck ihrer Nutzung zu kontrollieren und zu reduzieren“, sagt Dr. Maxime Agusti, IT-Technischer Leiter bei OVHcloud.

Sie können die Veröffentlichungen und Vorträge auf der FrugalCloud-Projektseite verfolgen (Artikel auf Französisch). Es lohnt sich auch, einen Anbieter zu fragen, ob er Nachhaltigkeitsforschung durchführt oder finanziert, mit welchen Partnern er dabei zusammenarbeitet und ob die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Ihre Checkliste für einen nachhaltigen Cloud-Anbieter

Bevor Sie einen Anbieter in die engere Auswahl nehmen, sollten Sie prüfen, ob diese drei Bedingungen erfüllt sind:

Kennzahlen: Die Indikatoren entsprechen den ISO 30134-Standards, werden pro Rechenzentrum veröffentlicht und unabhängig geprüft. Lebenszyklus: Die CO2-Bilanz umfasst die Herstellung, und der Anbieter verwendet wiederverwendete Komponenten und verlängert die Lebensdauer der Server. Forschung: Der Anbieter investiert in langfristige Forschung, idealerweise mit öffentlichen Partnern und veröffentlichten Ergebnissen.

Ein Anbieter, der alle drei Kriterien erfüllt, bietet Ihnen mehr als nur eine leere Behauptung. Sie erhalten einen Nachweis, den Sie überprüfen und im Laufe der Zeit nachverfolgen können.

Die Beweise selbst überprüfen

Ein wirklich nachhaltiger Cloud-Anbieter verlangt nicht, dass Sie sich auf sein Wort verlassen. Er misst seine Umweltauswirkungen mit Standardindikatoren, ist über den gesamten Lebenszyklus der Hardware hinweg tätig und investiert in Forschung, um noch weiter voranzukommen. Der beste Ausgangspunkt sind Zahlen. Überprüfen Sie die Umweltindikatoren und Berichte von OVHcloud für jeden einzelnen Standort und vergleichen Sie jeden Anbieter in Ihrer engeren Auswahl anhand derselben Kriterien.