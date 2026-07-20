Simply Put: Vom Fang bis ins Regal – wie Blockchain den Weg einer Thunfischdose nachvollziehbar macht

Greifen Sie zu einer Dose Thunfisch und werfen Sie einen Blick auf das Etikett. Delfinfreundlich. Mit der Angel gefangen. Verantwortungsvoll beschafft. Das sind schöne Versprechen, aber woher wissen Sie, dass sie auch der Wahrheit entsprechen? Sie vertrauen der Marke, die einem Vertriebspartner vertraut, der wiederum einem Boot vertraut, das Sie nie betreten werden. Das ist eine lange Kette des blinden Vertrauens.

Blockchain-gestützte Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette ist ein Versuch, einen Teil dieses Vertrauens durch echte Nachweise zu ersetzen. Um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir zunächst einen Begriff entschlüsseln, der deutlich bedrohlicher klingt, als er eigentlich ist: „trustless“ (vertrauensfrei).

Was „trustless“ eigentlich bedeutet

„Trustless" ist eine unglückliche Bezeichnung für eine wirklich gute Idee. Es heißt nicht, dass niemandem vertraut werden kann. Es bedeutet vielmehr, dass Sie keiner einzelnen Person oder Firma vertrauen müssen, damit das System funktioniert – weil es so aufgebaut ist, dass Betrug sowohl sehr schwer als auch sehr offensichtlich ist.

Stellen Sie sich eine Gruppenreise mit gemeinsamer Reisekasse vor. Verwaltet eine Person das Geld, müssen alle anderen dieser einen Person vertrauen. Nun das Gegenteil: Jedes Mitglied führt ein identisches, laufend aktualisiertes Kassenbuch über jede Zahlung, und kein Eintrag zählt, bis die Mehrheit der Kassenbücher übereinstimmt. Niemand hat das Sagen und trotzdem stimmt am Ende die Kasse. Das eigene Buch zu frisieren bringt nichts, denn alle anderen Kopien widersprechen Ihnen.

Genau das ist im Kern eine Blockchain: ein gemeinsames Register, das auf viele Teilnehmer verteilt ist und bei dem die Gemeinschaft entscheidet, was gilt, nicht eine übergeordnete Instanz. (Wie diese Einigung, auch „Konsens" genannt, eigentlich funktioniert, haben wir in einem früheren Beitrag erklärt, falls Sie sich für die technischen Details interessieren.)

Vom Ozean bis in Ihren Einkaufswagen

Wie hilft uns das nun bei unserer Thunfischdose?

Jedes Mal, wenn der Fisch den Besitzer wechselt, wird seiner Geschichte ein neuer Eintrag hinzugefügt – größtenteils automatisch. Der Fisch wird direkt nach dem Fang markiert und der Fang wird in einer App erfasst: um welche Art es sich handelt, wo und wann er gefangen wurde und von wem. Danach lesen Scanner an Bord, am Anlegeplatz und in der Verarbeitungsanlage die Markierung aus und fügen jeden Schritt dem Datensatz hinzu, ohne dass irgendetwas manuell neu eingegeben werden muss. Wird der Fisch in Dosen abgefüllt, erhält jedes neue Produkt einen eigenen Eintrag, der mit dem ursprünglichen Fang verknüpft bleibt. Im Regal angekommen, steckt die gesamte Historie hinter einem QR-Code auf der Verpackung und ein Scan mit dem Smartphone genügt, um den Fisch bis zum Boot zurückzuverfolgen. Ein Vorbehalt bleibt allerdings: Das beweist nur, dass der Datensatz seit seiner Erstellung nicht verändert wurde – nicht, dass der allererste Eintrag korrekt war. Die Markierung und die automatische Standortprüfung sollen jedoch genau diesen ersten Eintrag schwerer fälschbar machen.

Das ist keine reine Theorie. Ein bekanntes Pilotprojekt unter Leitung des WWF verfolgte Thunfisch über den gesamten Pazifik hinweg „vom Köder bis zum Teller", indem jeder Fisch markiert und seine Reise Schritt für Schritt dokumentiert wurde. Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare Herkunftskette, vom Regal über den Vertrieb bis zu der Person, die den Fisch aus dem Meer gezogen hat. Und das Prinzip bleibt dasselbe, ob es um Thunfisch, Tomaten, Medikamente oder Autoteile geht: Das Scannen eines Codes genügt, um die komplette Geschichte des Produkts in Ihrer Hand sichtbar zu machen.

Warum Betrug so schwer ist

Hier zeigt sich die eigentliche Stärke des Systems. Da jeder Eintrag mit dem vorherigen verknüpft ist, lässt sich kein einzelner Eintrag heimlich verändern. Ändert man ein Glied der Kette, müssen zwangsläufig auch alle nachfolgenden Glieder angepasst werden – im Grunde müsste man ein ganzes Geschichtsbuch neu schreiben, nur um einen einzigen Satz zu verändern. Hinzu kommt: Der Datensatz liegt nicht an einem einzigen Ort. Er wird über das gesamte Netzwerk kopiert und die Kopien gleichen sich fortlaufend gegenseitig ab. Nicht jeder „Node" – also einer der Computer, die das Netzwerk am Laufen halten – speichert eine vollständige Kopie sämtlicher Transaktionen, aber viele tun es. Bei großen öffentlichen Netzwerken kommen so schnell Zehntausende vollständiger Kopien zusammen: Das ist, als würden sehr viele Freund:innen unabhängig voneinander Buch über dieselbe Reisekasse führen! Um eine manipulierte Version der Geschichte durchzusetzen, reicht es nicht aus, viele dieser Computer zu kontrollieren. Es bräuchte mehr als die Hälfte der gesamten Rechenleistung des Netzwerks gleichzeitig, damit die eigene Version alle anderen überstimmt. Bei einem Netzwerk dieser Dimension ist das in der Praxis nahezu ausgeschlossen.

Betrug wird dadurch nicht ganz unmöglich, aber so aufwendig, so teuer und so leicht erkennbar, dass er sich in der Regel nicht lohnt.

Was Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette tatsächlich bringt

Wenn sich die Herkunft nur so schwer fälschen lässt, ergeben sich daraus einige handfeste Vorteile.

Zunächst: Transparenz. Wer über die entsprechende Berechtigung verfügt, kann den gesamten Verlauf selbst einsehen, statt sich blind auf das Wort eines Unternehmens verlassen zu müssen. Das ist besonders bei ethischen Versprechen relevant – „nachhaltig gefangen", „konfliktfrei", „ohne Zwangsarbeit hergestellt" –, die sich lange Zeit leicht behaupten, aber nur schwer belegen ließen.

Zudem erschwert dieses Prinzip die Korruption. Viele unlautere Praktiken gedeihen dort, wo die Dokumentation zweier Organisationen nicht zwingend übereinstimmen muss – in diesen Lücken zwischen den Beteiligten. Ein gemeinsames Register schließt eben diese Lücken. Das war auch ein zentrales Anliegen des Thunfischprojekts: In der Branche gab es wiederholt Berichte über illegale Fischerei, illegalen Handel und Zwangsarbeit, und ein manipulationssicherer Nachweis macht es deutlich schwerer, solche Praktiken zu vertuschen. Müssen die Aufzeichnungen bei jedem einzelnen Schritt übereinstimmen, bleibt kaum noch Spielraum, günstigere Ware unterzuschieben, ein Zertifikat zu fälschen oder eine Lieferung heimlich verschwinden zu lassen.

Ein ehrlicher Vorbehalt

So leistungsfähig die Blockchain auch ist – ein Wundermittel ist sie nicht und ihre Grenzen sollten klar benannt werden.

Eine Blockchain kann belegen, dass ein Eintrag seit seiner Erfassung nicht verändert wurde. Sie kann jedoch nicht belegen, dass dieser Eintrag im Moment der Erfassung auch der Wahrheit entsprach. Erfasst ein unehrlicher Lieferant bereits zu Beginn den falschen Fisch als ethisch gefangen, schützt die Blockchain diese Falschangabe fortan zuverlässig und dauerhaft. Die alte Grundregel bleibt also gültig: Garbage In, Garbage Out.

Deshalb entfaltet Rückverfolgbarkeit ihr volles Potenzial auch erst in Verbindung mit verlässlichen Kontrollen direkt am Ursprung, z. B. durch Inspektor:innen, Sensoren oder manipulationssichere Markierungen. Die Blockchain sorgt für Sicherheit auf dem weiteren Weg. Doch am Anfang steht und fällt alles nach wie vor mit der Ehrlichkeit der Beteiligten.

Das Fazit

Trotz dieser Einschränkung markiert Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette einen echten Wendepunkt: Aus vielem, was bisher „Vertrauen Sie mir einfach" hieß, wird nun „Überzeugen Sie sich selbst“ – und Ihre Thunfischdose könnte schon bald mit deutlich belastbareren Nachweisen daherkommen.

Netzwerke wie diese sind auf eine Infrastruktur angewiesen, die sicher, schnell und jederzeit verfügbar ist. Eine solche verlässliche Grundlage kann OVHcloud bereitstellen.

Und wer sich noch fragt, wie Blockchains überhaupt zu einem gemeinsamen Konsens gelangen: Unser Erklärartikel zur Funktionsweise von Blockchains liefert dazu die passenden Antworten.